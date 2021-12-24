Как выбрать моторное масло: 6 вопросов, чтобы определиться

Если масло Long Life, то интервал замены можно увеличить? Кому сегодня нужны минеральные масла? Правда, что некоторые масла плохо влияют на моторы? Сколько лет можно хранить масло в канистре? А в бочке? А в двигателе? — ответили на все вопросы.

1. Что означает термин Long Life? Такое масло можно дольше не менять?

Термин может быть установлен автопроизводителем. Например, у BMW термин «Longlife» — официальное название допуска (типа BMW Longlife‑01). В основе такого масла лежит технология, позволяющая увеличить интервал замены, но лишь в совокупности с программой гибких межсервисных интервалов. Если к качеству топлива и условиям движения нет претензий, бортовой компьютер автомобиля, оценив режим его эксплуатации (число холодных пусков, длительность работы на минимальных оборотах холостого хода, среднюю скорость и так далее), может «разрешить» проездить на таком масле 30 и более тысяч километров.

Но никто не мешает использовать термин и изготовителю смазки — как делает, в том числе, G-Energy... с маслом Synthetic LongLife 10W‑40. Здесь, чтобы сделать выводы, надо изучать каждый конкретный продукт.

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2. В каких диапазонах вязкости бывают минеральные масла? И вообще, кому они сегодня нужны?

Минеральные масла до сих пор распространены. Например, их применяют в автомобилях с пробегом, если при этом не требуются низкотемпературные свойства.

Главный плюс минералки — низкая цена. По эксплуатационным свойствам она может иметь уровень вплоть до API SL — категории, которая до сих пор лицензируется API. Другое дело, что в современных автомобилях, по мнению производителей, необходимо обеспечить определенные нормы экономии топлива, что возможно только для маловязких продуктов.

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Условная граница между минеральными и полусинтетическими/синтетическими маслами проходит приблизительно по классу вязкости 10W‑40. Всё, что выше (15W и далее), можно изготовить полностью на минеральной основе — это зависит от эксплуатационных свойств, которых требуется достичь. Масла 10W уже требуют добавления синтетических компонентов, поэтому большинство таких масел — полусинтетические. Масла 5W также можно произвести из смеси синтетических и минеральных базовых масел. А вот добавление минеральных компонентов в масла 0W недопустимо: им не хватит низкотемпературных свойств.

3. Говорят, что полнозольные масла (Full SAPS) негативно влияют на ресурс современных моторов, но при этом не так чувствительны к воздействию некондиционного топлива. Так ли это?

При выборе моторного масла надо придерживаться требований руководства по эксплуатации. Масла Full SAPS могут негативно влиять на ресурс систем доочистки выхлопных газов — таких, как фильтр ­сажевых частиц (DPF). Однако для некоторых регионов мира производители намеренно допускают масла с более высокой зольностью, чтобы нивелировать возможные проблемы, связанные с качеством топлива. Кроме того, у таких масел более высокая моющая способность.

4. Для борьбы с нежелательным ранним зажиганием LSPI (Low-speed pre-ignition) придуманы специальные требования к маслам — с 2018 года действует спецификация API SN Plus. Производится ли такое масло в России?

Спецификацию API SN Plus можно считать промежуточной между API SN и современной API SP (введена 1 мая 2020 года). Её отличие от API SN заключалось в добавлении специального теста, оценивающего явление LSPI в двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском топлива.

Масла уровня API SN Plus и выше защищают двигатели от указанного эффекта, что подтверждается результатами моторных испытаний. При этом автопроизводители также вводят свои собственные тесты, оценивающие явление LSPI, и эти тесты впоследствии внедряются как в новые, так и в текущие спецификации. Эти масла делаются и у нас — например, G‑Energy FE DX1 5W‑30 уровня API SP, выпускаемое на Московском заводе смазочных материалов.

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5. Есть ли смысл покупать брендированные канистры, которые продает сам автопроизводитель?

Если масло одобрено производителем конкретного автомобиля, значит, оно подходит к применению в нём, и неважно в какой канистре оно продается. Из числа одобренных продуктов можно выбирать подходящий вариант по цене, запасу свойств, классу вязкости или доступности в магазинах. Необходимости специально искать продукт под «автомобильным» брендом нет — это лишь один из возможных вариантов.

6. Каков срок хранения моторных масел в разной таре — канистре, бочке и так далее? Нужна ли ежегодная смена масла даже для тех автомобилей, которые практически не ездят?

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Срок хранения масла не зависит от типа тары и в большинстве случаев составляет 5 лет. После этого для подтверждения качества, по-хорошему, нужен анализ масла в лаборатории.

Максимальный интервал замены масла, установленный автопроизводителем, не зависит от того, эксплуатировался автомобиль или нет. В двигателе масло находится в контакте с продуктами сгорания, окисления и водой — процессы окисления не прекращаются даже во время простаивания автомобиля.

Благодарим «Газпромнефть — смазочные материалы» и лично Юрия Галкина — руководителя направления продуктового менеджмента — за помощь в подготовке материала.