Как выбрать моторное масло: 6 вопросов, чтобы определиться

1. Что означает термин Long Life? Такое масло можно дольше не менять?
Термин может быть установлен автопроизводителем. Например, у BMW термин «Longlife» — официальное название допуска (типа BMW Longlife‑01). В основе такого масла лежит технология, позволяющая увеличить интервал замены, но лишь в совокупности с программой гибких межсервисных интервалов. Если к качеству топлива и условиям движения нет претензий, бортовой компьютер автомобиля, оценив режим его эксплуатации (число холодных пусков, длительность работы на минимальных оборотах холостого хода, среднюю скорость и так далее), может «разрешить» проездить на таком масле 30 и более тысяч километров.
Но никто не мешает использовать термин и изготовителю смазки — как делает, в том числе, G-Energy... с маслом Synthetic LongLife 10W‑40. Здесь, чтобы сделать выводы, надо изучать каждый конкретный продукт.
2. В каких диапазонах вязкости бывают минеральные масла? И вообще, кому они сегодня нужны?
Минеральные масла до сих пор распространены. Например, их применяют в автомобилях с пробегом, если при этом не требуются низкотемпературные свойства.
Главный плюс минералки — низкая цена. По эксплуатационным свойствам она может иметь уровень вплоть до API SL — категории, которая до сих пор лицензируется API. Другое дело, что в современных автомобилях, по мнению производителей, необходимо обеспечить определенные нормы экономии топлива, что возможно только для маловязких продуктов.
Условная граница между минеральными и полусинтетическими/синтетическими маслами проходит приблизительно по классу вязкости 10W‑40. Всё, что выше (15W и далее), можно изготовить полностью на минеральной основе — это зависит от эксплуатационных свойств, которых требуется достичь. Масла 10W уже требуют добавления синтетических компонентов, поэтому большинство таких масел — полусинтетические. Масла 5W также можно произвести из смеси синтетических и минеральных базовых масел. А вот добавление минеральных компонентов в масла 0W недопустимо: им не хватит низкотемпературных свойств.
3. Говорят, что полнозольные масла (Full SAPS) негативно влияют на ресурс современных моторов, но при этом не так чувствительны к воздействию некондиционного топлива. Так ли это?
При выборе моторного масла надо придерживаться требований руководства по эксплуатации. Масла Full SAPS могут негативно влиять на ресурс систем доочистки выхлопных газов — таких, как фильтр сажевых частиц (DPF). Однако для некоторых регионов мира производители намеренно допускают масла с более высокой зольностью, чтобы нивелировать возможные проблемы, связанные с качеством топлива. Кроме того, у таких масел более высокая моющая способность.
4. Для борьбы с нежелательным ранним зажиганием LSPI (Low-speed pre-ignition) придуманы специальные требования к маслам — с 2018 года действует спецификация API SN Plus. Производится ли такое масло в России?
Спецификацию API SN Plus можно считать промежуточной между API SN и современной API SP (введена 1 мая 2020 года). Её отличие от API SN заключалось в добавлении специального теста, оценивающего явление LSPI в двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском топлива.
Масла уровня API SN Plus и выше защищают двигатели от указанного эффекта, что подтверждается результатами моторных испытаний. При этом автопроизводители также вводят свои собственные тесты, оценивающие явление LSPI, и эти тесты впоследствии внедряются как в новые, так и в текущие спецификации. Эти масла делаются и у нас — например, G‑Energy FE DX1 5W‑30 уровня API SP, выпускаемое на Московском заводе смазочных материалов.
5. Есть ли смысл покупать брендированные канистры, которые продает сам автопроизводитель?
Если масло одобрено производителем конкретного автомобиля, значит, оно подходит к применению в нём, и неважно в какой канистре оно продается. Из числа одобренных продуктов можно выбирать подходящий вариант по цене, запасу свойств, классу вязкости или доступности в магазинах. Необходимости специально искать продукт под «автомобильным» брендом нет — это лишь один из возможных вариантов.
6. Каков срок хранения моторных масел в разной таре — канистре, бочке и так далее? Нужна ли ежегодная смена масла даже для тех автомобилей, которые практически не ездят?
Срок хранения масла не зависит от типа тары и в большинстве случаев составляет 5 лет. После этого для подтверждения качества, по-хорошему, нужен анализ масла в лаборатории.
Максимальный интервал замены масла, установленный автопроизводителем, не зависит от того, эксплуатировался автомобиль или нет. В двигателе масло находится в контакте с продуктами сгорания, окисления и водой — процессы окисления не прекращаются даже во время простаивания автомобиля.
Благодарим «Газпромнефть — смазочные материалы» и лично Юрия Галкина — руководителя направления продуктового менеджмента — за помощь в подготовке материала.
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