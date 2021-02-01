Как легче завестись в мороз: дело еще и в масле!

Чем ниже его вязкость, тем легче стартеру раскрутить промерзший двигатель. Но даже у масла одной вязкости «пусковые» свойства могут отличаться.

Терминов «зимнее» и «летнее» моторное масло сегодня уже не услышишь: в подавляющем большинстве случаев продается всесезонное. Однако и всесезонные масла имеют разные температурные свойства.

Вязкость и зима

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Чем меньше число перед W (например, 0W-40 или 5W-30), тем ниже температура, на которую рассчитано масло. Самое морозостойкое то, у которого первым в обозначении стоит ноль. В этом случае проворачивание коленчатого вала мотора гарантируется до минус 35 оС, а прокачиваемость моторного масла — до минус 40 оС. Чем меньше вязкость масла, тем проще пустить мотор.

Сервисмены предпочитают масла типа 5W-30, заливая их круглогодично во все двигатели. Для большинства автовладельцев — подходящее решение, поскольку сильные морозы приходят далеко не на всю территорию России. Но если вы считаете, что реальные морозы в вашей полосе могут достигать 35–40 градусов, тогда, конечно, стоит выбрать 0W.

Тридцатки и сороковки

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Тогда почему бы сразу не заливать во все моторы 0W-40? Хотя бы потому, что эти масла более дорогие. Кроме того, любой универсальный инструмент на практике всегда уступает специализированному — та же история и с маслами. «За рулем» проводил эксперимент, чтобы ответить на вопрос: отличается ли реальная низкотемпературная вязкость у «нулевок 0W-30 и 0W-40?

Теоретически разницы быть не должно, поскольку число после W за поведение на морозе не отвечает. Однако замеры показали, что у одних и тех же фирм низкотемпературная вязкость у масел 0W-30 выше, чем у 0W-40! При этом выигрыш составил от 7 до 15%. Это — еще один довод в пользу того, что в подавляющем большинстве случаев универсальность проигрывает.

Комментарий специалиста

Андрей Комлев, заместитель директора Центра инженерного образования МАДИ:

Зависимость низкотемпературной вязкости моторных масел от второй цифры в обозначении по SAE (англ. Society of Automotive Engineers — сообщество автомобильных инженеров. Эта классификация оговаривает максимальную низкотемпературную вязкость, а также диапазон изменения вязкости при 100 ºС) есть, но она не абсолютная. Если сравнивать значения низкотемпературных вязкостей у масел класса 0W-30 и 0W-40, то запас до крайних значений у масла класса 0W-30 будет, как правило, больше. Имея изначально менее вязкое масло, проще достичь лучших низкотемпературных свойств. Отмечу, что вязкостно-температурная характеристика достигается за счет применения базовых масел различной вязкости и технологии их получения, а также за счет применения полимерного загустителя. Поэтому утверждать, что масло класса 0W-30 всегда будет обладать лучшими низкотемпературными свойствами по сравнению с 0W-40, в общем случае некорректно. Но если двигатель автомобиля рассчитан на применение масел класса SAE 0W-30, то не вижу ничего плохого, чтобы в зимний период отдать предпочтение ему.

Качество и бренд

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Подходящая для вашего автомобиля группа качества масла указана в инструкции по эксплуатации. Выберете обозначение SN, точно не ошибетесь, потому что оно априори лучше масел SL и SM. А вот обратная замена недопустима.

Что касается бренда, то стоит ориентироваться на известные имена. Из импортных продуктов можно вспомнить Shell, Motul, Mobil, Zic, а из отечественных — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть». Важен не только бренд, но и уверенность в его подлинности. Есть смысл приобретать масла на одноименных фирменных АЗС: вероятность нарваться на подделку там ниже, чем в иных местах.

Главный документ

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Выбор масла должен соответствовать рекомендациям производителя мотора. Однако инструкция старается, как правило, охватить сразу всех потребителей продукции — вне зависимости от условий эксплуатации машины и ее возраста. Понятно, что к группе качества в любом случае надо относиться с почтением — если сказано, к примеру, SN, то никакие SL лить нельзя. А вот с вязкостью можно поиграть. Например, для эксплуатации на русском морозе вторая цифра в обозначении может быть чуть меньше рекомендованной «всесезонной» — скажем, 30 вместо 40. То же относится к машинам, которые, в основном, ездят в городских условиях. Исключение — сильно изношенный мотор. Любое уменьшение вязкости приблизит его кончину.

Однако вот еще важная деталь! Часто официальные дилеры заливают вам масло «не той вязкости», которая указана в инструкции. Переживать по этому поводу не стоит: на то они и дилеры, чтобы отвечать за свои действия. Никакой сервисмен не станет лить масло без согласования «свыше».

Что означают надписи на канистре с моторным маслом, рассказано тут.

Фото на заставке: depositphotos