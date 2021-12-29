Лампы Н4: нашли самые надежные

Из 30 испытанных нами ламп Н4 для фар самыми долгоиграющими оказались... никому не известные.

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Какие элементы конструкции объединяют Ларгусы и Солярисы, Рио и Логаны, Тииды и Нивы? Правильно: в их фарах работают лампы Н4. Двухнитевые галогеновые трудяги, помнящие еще ВАЗ‑2105, уже сорок с лишним лет остаются востребованными. Мы решили выяснить, у каких ламп самый большой ресурс.

Сколько должны служить лампы?

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Производители обычно избегают прямых ответов на вопрос о сроке службы лампочек. Дескать, многое зависит от условий эксплуатации, состояния бортсети и прочих факторов. Однако грубо его оценивают примерно в 500 часов. При этом имеются в виду обычные лампы — не заявленные как «долгоиграющие» лампы типа Long Life и им подобные.

Именно обычные лампы мощностью 60/55 Вт мы собрали для проверки ресурса. Набралось 15 комплектов по две штуки. Результаты относятся только к этим экземплярам, а потому не могут служить основанием для суждения о качестве одноименной продукции в целом .

Ближний свет должен гореть всегда при движении транспортного средства, если не светятся противотуманки или дневные ходовые огни. То есть спирали ближнего света должны быть долговечными.

Как испытывали

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Проверяемые лампы установили на стенд, подали напряжение на нити ближнего света и установили круглосуточное дежурство. Величина напряжения — весьма лояльные 13,5–13,7 В: в автомобильной бортсети бывает и 14,5 В, и выше. Температура окружающего воздуха: +18 ˚С.

Изначально рассчитывали уложиться примерно в 800 часов испытаний, однако живучесть некоторых ламп оказалась значительно выше. В итоге испытания продлили аж до 1320 часов.

Победителей определяли в «парном катании»: у какого бренда дольше всех продержится не одна лампа, а обе. Повторяемость результатов говорит о стабильности качества. Напомним также, что лампы головного света рекомендуется заменять парами, даже если перегорела только одна . Ибо вторая не заставит себя долго ждать.

Участники

Bosch Pure Light Примерная цена 200 ₽

Два образца продержались 652 ч и 740 ч соответственно. Довольно средний результат. ClearLight x-treme +150% Примерная цена 480 ₽

Итог — 407 ч и 1184 ч. Налицо разброс результатов втрое, намекающий на несовершенство технологий. Fenox prime LT Примерная цена 110 ₽

Первая лампочка проработала 812 ч, вторая уцелела. Как говорится, стабильности нет.

Goodyear Примерная цена 240 ₽

Прослужили 819 ч и 1223 ч. Цифры хорошие, хотя полуторный разброс не радует. HNG-12443 Примерная цена 160 ₽

Горели 573 ч и 1300 ч. Двойной разброс не порадовал, но одна из лампочек оказалось весьма живучей. MTF vanadium 5000 K Примерная цена 550 ₽

Обе лампы сгорели рано: 302 ч (худший результат в выборке) и 455 ч. Рекомендовать не можем.

Narva Примерная цена 230 ₽

Отслужили 477 ч и 645 ч. Хвалить известный бренд в данном случае не за что: и разброс большой, и меньше 500 часов ресурса не порадовали. Neolux N472 Примерная цена 130 ₽

Чемпион. Да ещё и цена смешная. С точки зрения ресурса — рекомендуем в первую очередь. Osram Примерная цена 240 ₽

Одна лампа сгорела через 790 ч, вторая уцелела.

Philips Up to +30% Примерная цена 200 ₽

Одна лампа сгорела через 790 ч, вторая уцелела. Rekzit Standard Super Bright 3100 K Примерная цена 140 ₽

Дележ первого места: обе лампы уцелели. Бренд известностью не блещет, но придраться не к чему. Да и цена скромная. Рекомендуем. Xenite +30% light 3200 K Примерная цена 240 ₽

Отличные результаты: 1002 и 1148 ч. Особенно для ламп с повышенной светоотдачей. До конца испытаний недотянули, но цифры достойные.

Yada Примерная цена 240 ₽

Первая лампа — 1004 ч, вторая уцелела. Очень хорошо. Диалуч Примерная цена 150 ₽

Сгорели через 574 ч и 676 ч. Маловато на общем фоне. Спутник Skyway Примерная цена 130 ₽

Вышло 342 и 385 ч. Стабильно слабенькие показатели: втрое хуже, чем у победителей. Рекомендовать не можем.

Результаты ресурсных испытаний ламп H4







Подводим итоги

Результаты получились неоднозначные. Из 30 ламп сгорели 23. Но при этом только 6 ламп недотянули до среднестатистических 500 часов. А вот 13 ламп проработали более 1000 часов — и это хорошо.

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И лишь два комплекта финишировали парами — это Neolux N472 и Rekzit Standard Super Bright 3100 K . Не слышали про такие? Однако все более известные бренды оказались позади.

Впрочем, если учесть, что Neolux — это второй официальный бренд компании Osram и что эта торговая марка защищена в более чем 90 странах, то часть вопросов снимается. У Rekzit ничего такого в биографии пока что нет.

Отметим также хорошие результаты ламп Xenite +30% light 3200 K и Yada: эти тандемы продержались более тысячи часов.

Сейчас мы проводим ресурсные испытания «долгоиграющих» лампочек, но и победителей данного теста пока что не снимали со стенда: а вдруг пойдут на рекорд? Поэтому у этой статьи может быть и продолжение. Галогеновый цикл для продления жизни лампы: 1. Вольфрам испаряется с поверхности нити, при этом его частицы перемещаются к более холодным стенкам колбы. 2. Атомы вольфрама и галогена вступают в реакцию — образуются соединения галогенидов, не оседающие на колбе. 3. Вследствие диффузии и конвекции частицы галогенидов возвращаются на нить накала. 4. При воздействии высокой температуры частицы галогенидов распадаются. Атомы галогена перераспределяются внутри колбы, атомы вольфрама возвращаются на поверхность нити.

Не обольщайтесь Материалы по теме Что-то не светят? Пара способов отрегулировать фары В реальной жизни такого большого ресурса у ламп не будет. Им достанутся многочисленные «холодные старты», то есть моменты включения, когда сопротивление спирали ниже, а ток, соответственно, выше. Напряжение бортовой сети современных автомобилей, как ни странно, колеблется посильнее, чем в Жигулях. Даже на Ларгусе стоит система интеллектуального управления напряжением генератора, причем его значение доходит до 14,6 В. На лампы будут воздействовать вибрации, особенно сильные на плохих дорогах. Однако «при прочих равных» результаты наших испытаний показательны.

ЭТИ БЕСТОЛКОВЫЕ Н4 Неотъемлемой частью двухнитевой лампы H4 является экран-отражатель под спиралью ближнего света. Он отсекает часть светового потока от спирали, которая светит во все стороны на 360 градусов. Здесь теряется чуть ли не треть потока: раскаленный экран отражает плохо. При проектировании секции ближнего света в фарах с однонитевыми лампами Н7 обходятся без экрана, и весь световой поток идет на пользу. Нестандарт? Материалы по теме Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал! В продаже постоянно появляются новые лампы, которые обещают лучшую светоотдачу, а также «более белый», уходящий в синеву цвет. Допустимо, на наш взгляд, применять разве что лампы с заявленным увеличением светоотдачи при прежней электрической мощности.



Устанавливать вместо галогеновых ламп Н4 светодиодные лампы, так же как и ксеноновые, запрещено.

Против цветовых игр есть несколько аргументов. Любовь к голубоватому свету фар на ночных дорогах приведет к более частым беседам с сотрудниками ДПС. Они легко вычленяют из потока машину с нестандартными решениями. А вдруг самопальный ксенон! Да и видимость дороги с лампами, светящими в спектре больше 3200 К, в туман, дождь или снегопад будет хуже, чем с более желтыми.

А самое плохое — это приобрести изделия с повышенной электрической мощностью. Никаких 100/90, никаких 75/60 Вт. Во‑первых, вы уходите из правового поля. Такие лампы запрещены, и допустимо использовать их только вне дорог общего пользования — о чем обычно написано на упаковке. Во вторых, увеличенная мощность запросто выведет из строя фары и может вызвать возгорание проводки.



КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Михаил Семенов, инженер-испытатель ООО «НПО „ТАЛИС“» При условии, что ориентировочное время работы автомобильной лампы до отказа составляет порядка 500 часов, можно сделать вывод о том, что практически все участники теста (за исключением MTF и Спутника) этому условию соответствуют. Лампы-лидеры (Neolux, Rekzit, а также Yada и Xenite) проработали более 1000 часов. Обращает на себя внимание время работы обеих ламп одного образца. Если для ламп ClearLight, Xenite +30% light 3200 K, HNG оно различается очень сильно (в два и более раза), то для ламп Диалуч, Philips, Bosch оно весьма близко, что является признаком стабильного качества. Счастливого и светлого вам пути! 10 электропотребителей в автомобиле — кто самый расточительный?

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