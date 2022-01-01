Конкурс с призом! Как заменить тормозную жидкость без напарника, знаете?

ЗАДАЧА № 166
Без напарника
Алексеич как-то обсуждал с коллегами замену тормозной жидкости в одиночку. Раньше всё просто было. Крышку бачка тормозного покупаешь, сверлишь — и под давлением воздуха жидкость как миленькая идет. А теперь крышки на иномарки все разные, не особо продаются, крепление у них не по резьбе, а слабое — на трех выступах. Есть другие способы замены — полный интернет советов. Кто клапан обратный пристраивает, кто шприцом или вакуумным насосом жидкость со стороны рабочего цилиндра тянет. Но не учитывают один фактор. А я с помощью одной сантехнической приблуды это дело модернизировал. И теперь хоть обратным клапаном, хоть шприцом пользуюсь.
Что за проблема и как она была решена?
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Подводим итоги «Конкурса знатоков» из октябрьского выпуска «За рулем» за 2021 год.
В очередном задании знатоки должны были подтвердить или опровергнуть мысль о том, что колеса в той или иной степени проскальзывают у любых автомобилей, а не только на ульяновских машинах. Все приславшие письма читатели с удовольствием защищали продукт отечественного автопрома, утверждая, что эффект проявляется повсеместно. А победитель нашего конкурса рассказал об этом явлении полно и обстоятельно.
Исследования качения резиновых и стальных катков по плоским стальным и покрытым резиной поверхностям проводились в Англии механиком, физиком и инженером Осборном Рейнольдсом в последней четверти девятнадцатого века. Эксперименты доказали, что пятно контакта упругих тел при качении делится на области скольжения (проскальзывания) и сцепления (схватывания). По мере увеличения движущего или тормозящего моментов область, в которой происходит скольжение, увеличивается вплоть до возникновения полного скольжения.
Проскальзывание приводит к тому, что переносная скорость колеса не соответствует скорости вращения колеса. Это несоответствие вызывает появление скорости крипа. Такое проскальзывание, крип (от англ. creep — «ползти, сползать») присутствует не только при качении пневматической шины, но и любого другого колеса. Ведь деформируются, пусть и на ничтожную величину, даже колеса железнодорожного транспорта.
Возникновение эффекта упругого проскальзывания вызвано разностью длин участков дороги и поверхности шины, вступающих в контакт. При разгоне элементы шины, вступающие в контакт с дорогой, сжимаются, а элементы, выходящие из пятна контакта, растягиваются. При росте крутящего момента шина деформируется сильнее, и площадь пятна, в пределах которого происходит проскальзывание шины относительно дороги, возрастает. Упругое проскальзывание можно объяснить и тем, что опорная поверхность колеса деформирована, а контактирует она с плоской поверхностью дороги.
Крип растет при увеличении эластичности шины и росте жесткости дороги. Проскальзывание увеличивается при повороте автомобиля вследствие дополнительной деформации покрышки от центробежных сил. Проскальзывают шины сильнее также при неправильных углах схождения и развала колес.
По мере роста скорости движения проскальзывание шин увеличивается, что связано как с ростом момента на них, так и разогревом, вызывающим рост податливости резины.
Наибольшее влияние на проскальзывание оказывает понижение давления в шине, при этом эффект отмечается на всех скоростях движения. Снижение давления в шине приводит к уменьшению жесткости, из-за чего её участки деформируются сильнее. К тому же слабо накачанная шина разогревается от большого внутреннего трения, вызванного деформацией.
Кроме того, колесо — это не геометрическая фигура нулевой толщины, касающаяся дороги в одной точке. Оно имеет вполне конкретную ширину, и разнесенные по ширине участки шины при повороте проходят разный путь.
Подводя итог: Степаныч прав, утверждая, что шины у всех машин проскальзывают. При чем тут УАЗ? При жестком подключении передней оси на внедорожниках это проскальзывание больше. Тем не менее проскальзывают любые колеса. Не только с пневматическими шинами, но и вообще любые колеса, используемые человечеством, включая колеса железнодорожных составов и деревянные колеса конных экипажей. Это явление, называемое упругим скольжением колеса, неизбежно возникает вследствие наличия упругих деформаций в опорной поверхности колеса и упругих либо необратимых деформаций в опорной поверхности дороги. Пусть даже порой они незаметны глазу.
Рустема Тазиева поздравляем с победой!
- Перекачиваем шины — экономим на топливе? 3 плюса (и много минусов) — тут.
- Зима напоминает нам о таких автоаксессуарах, как сетки защиты радиатора, водосток лобового стекла и дворники с подогревом. Не лишним будет и комплект браслетов на колеса. Все это и многое другое представлено в магазине «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.