Конкурс с призом! Как заменить тормозную жидкость без напарника, знаете?

Тогда расскажите! А за ответ на задачу № 163 «Реабилитируйте УАЗ» Рустем Тазиев получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования.

ЗАДАЧА № 166

Без напарника

Алексеич как-то обсуждал с коллегами замену тормозной жидкости в одиночку. Раньше всё просто было. Крышку бачка тормозного покупаешь, сверлишь — и под давлением воздуха жидкость как миленькая идет. А теперь крышки на иномарки все разные, не особо продаются, крепление у них не по резьбе, а слабое — на трех выступах. Есть другие способы замены — полный интернет советов. Кто клапан обратный пристраивает, кто шприцом или вакуумным насосом жидкость со стороны рабочего цилиндра тянет. Но не учитывают один фактор. А я с помощью одной сантехнической приблуды это дело модернизировал. И теперь хоть обратным клапаном, хоть шприцом пользуюсь.

Что за проблема и как она была решена?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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В очередном задании знатоки должны были подтвердить или опровергнуть мысль о том, что колеса в той или иной степени проскальзывают у любых автомобилей, а не только на ульяновских машинах. Все приславшие письма читатели с удовольствием защищали продукт отечественного автопрома, утверждая, что эффект проявляется повсеместно. А победитель нашего конкурса рассказал об этом явлении полно и обстоятельно.

Исследования качения резиновых и стальных катков по плоским стальным и покрытым резиной поверхностям проводились в Англии механиком, физиком и инженером Осборном Рейнольдсом в последней четверти девятнадцатого века. Эксперименты доказали, что пятно контакта упругих тел при качении делится на области скольжения (проскальзывания) и сцепления (схватывания). По мере увеличения движущего или тормозящего моментов область, в которой происходит скольжение, увеличивается вплоть до возникновения полного скольжения.

Шины всех автомобилей проскальзывают. Пятно контакта с асфальтом — это не одна точка. Шипы, процарапавшие асфальт, четко это иллюстрируют.

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Проскальзывание приводит к тому, что переносная скорость колеса не соответствует скорости вращения колеса. Это несоответствие вызывает появление скорости крипа. Такое проскальзывание, крип (от англ. creep — «ползти, сползать») присутствует не только при качении пневматической шины, но и любого другого колеса. Ведь деформируются, пусть и на ничтожную величину, даже колеса железнодорожного транспорта.

Возникновение эффекта упругого проскальзывания вызвано разностью длин участков дороги и поверхности шины, вступающих в контакт. При разгоне элементы шины, вступающие в контакт с дорогой, сжимаются, а элементы, выходящие из пятна контакта, растягиваются. При росте крутящего момента шина деформируется сильнее, и площадь пятна, в пределах которого происходит проскальзывание шины относительно дороги, возрастает. Упругое проскальзывание можно объяснить и тем, что опорная поверхность колеса деформирована, а контактирует она с плоской поверхностью дороги.

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Крип растет при увеличении эластичности шины и росте жесткости дороги. Проскальзывание увеличивается при повороте автомобиля вследствие дополнительной деформации покрышки от центробежных сил. Проскальзывают шины сильнее также при неправильных углах схождения и развала колес.

По мере роста скорости движения проскальзывание шин увеличивается, что связано как с ростом момента на них, так и разогревом, вызывающим рост податливости резины.

Наибольшее влияние на проскальзывание оказывает понижение давления в шине, при этом эффект отмечается на всех скоростях движения. Снижение давления в шине приводит к уменьшению жесткости, из-за чего её участки деформируются сильнее. К тому же слабо накачанная шина разогревается от большого внутреннего трения, вызванного деформацией.

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Кроме того, колесо — это не геометрическая фигура нулевой толщины, касающаяся дороги в одной точке. Оно имеет вполне конкретную ширину, и разнесенные по ширине участки шины при повороте проходят разный путь.

Подводя итог: Степаныч прав, утверждая, что шины у всех машин проскальзывают. При чем тут УАЗ? При жестком подключении передней оси на внедорожниках это проскальзывание больше. Тем не менее проскальзывают любые колеса. Не только с пневматическими шинами, но и вообще любые колеса, используемые человечеством, включая колеса железнодорожных составов и деревянные колеса конных экипажей. Это явление, называемое упругим скольжением колеса, неизбежно возникает вследствие наличия упругих деформаций в опорной поверхности колеса и упругих либо необратимых деформаций в опорной поверхности дороги. Пусть даже порой они незаметны глазу.

Рустема Тазиева поздравляем с победой!



