Haval Jolion: 5000 км и зимний лайфхак

Обогревы китайского кроссовера неплохо справляются с русскими морозами. Но есть одна хитрость...

Haval Jolion, 1.5T (150 л. с.), Р7

Изготовитель — Хавейл Мотор Рус

Год выпуска — 2021

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2021 года

Пробег на момент отчета — 5000 км

Jolion в первые (пока еще несильные) морозы показал себя молодцом.

Обогрев лобового стекла убирает иней за две минуты при —5 ˚С на улице.

Подогрев руля проложен по всему ободу и печет как надо: эффективно, но не горячо, чтобы можно было ехать всю поездку.

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Обогрев сидений тоже эффективен. Один минус: обогрев включается только через меню тачскрина, отдельных клавиш нет. Актуальный лайфхак тем, кто не хочет ждать долгой загрузки медиасистемы в холодном кресле: разблокируйте замки машины заранее, метров за 10–15 м. Тогда к моменту открывания двери мультимедийка уже проснется, и вы быстро вызовете нужное меню.

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