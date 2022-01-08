Haval Jolion: 5000 км и зимний лайфхак

Haval Jolion, 1.5T (150 л. с.), Р7
Изготовитель — Хавейл Мотор Рус
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с октября 2021 года
Пробег на момент отчета — 5000 км
Jolion в первые (пока еще несильные) морозы показал себя молодцом.
Обогрев лобового стекла убирает иней за две минуты при —5 ˚С на улице.
Подогрев руля проложен по всему ободу и печет как надо: эффективно, но не горячо, чтобы можно было ехать всю поездку.
Обогрев сидений тоже эффективен. Один минус: обогрев включается только через меню тачскрина, отдельных клавиш нет. Актуальный лайфхак тем, кто не хочет ждать долгой загрузки медиасистемы в холодном кресле: разблокируйте замки машины заранее, метров за 10–15 м. Тогда к моменту открывания двери мультимедийка уже проснется, и вы быстро вызовете нужное меню.
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- Переднеприводный Haval Jolion за 6000 км не сломался ни разу. Но список претензий к нему накопился внушительный.
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