Haval Jolion: 5000 км и зимний лайфхак — журнал За рулем

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Haval Jolion: 5000 км и зимний лайфхак

Обогревы китайского кроссовера неплохо справляются с русскими морозами. Но есть одна хитрость...

Haval Jolion, 1.5T (150 л. с.), Р7

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Изготовитель — Хавейл Мотор Рус
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с октября 2021 года
Пробег на момент отчета — 5000 км

Jolion в первые (пока еще несильные) морозы показал себя молодцом.

Обогрев лобового стекла убирает иней за две минуты при —5 ˚С на улице.

Подогрев руля проложен по всему ободу и печет как надо: эффективно, но не горячо, чтобы можно было ехать всю поездку.

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Обогрев сидений тоже эффективен. Один минус: обогрев включается только через меню тачскрина, отдельных клавиш нет. Актуальный лайфхак тем, кто не хочет ждать долгой загрузки медиасистемы в холодном кресле: разблокируйте замки машины заранее, метров за 10–15 м. Тогда к моменту открывания двери мультимедийка уже проснется, и вы быстро вызовете нужное меню.

Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».

  • Переднеприводный Haval Jolion за 6000 км не сломался ни разу. Но список претензий к нему накопился внушительный.
  • Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом: актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения — возьмите автобокс в прокат.
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