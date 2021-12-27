Почему масла LIQUI MOLY MOLYGEN превосходят требования автопроизводителей

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К счастью, в наше время, когда многие опасаются двигаться вперед, есть компании, которые несут прогресс на своих плечах. Liqui Moly тому яркий, в прямом смысле этого слова, пример.

Liqui Moly выпустил новую линейку масел, которая буквально так и называется — Liqui Moly Molygen New Generation . И самым важным словом в наименовании нового поколения масел является не New и не Generation, а Molygen — коммерческое наименование MFC (Molecular Friction Control) сложнейшего комплекса органических соединений тяжелых металлов — молибдена и вольфрама, который сменил привычный дисульфид молибдена, если вам интересно неглубокое погружение в органическую химию…

Именно Molygen/MFC, который можно назвать присадкой, и придает классическому маслу особые износостойкие свойства. Причем механизмов действия сразу два. Присадка химически, под действием высокой температуры и давления в точках трения, «выглаживает» микронеровности и при этом легирует — насыщает поверхности деталей молекулами вольфрама и молибдена. Их одновременное использование приводит к синергетическому эффекту, существенно увеличивая прочность задействованных в работе двигателя областей. Результат такого гибридного действия — значительное снижение трения по сравнению с маслами аналогичных вязкостей и спецификаций, непревзойденная защита от задиров и снижение общего износа на 25–30%. Причем срок действия самого Molygen может сберечь мотор, даже если при очередной замене масла вы не смогли воспользоваться присадкой. Технология полностью оригинальная, разработана в немецких лабораториях и признана уникальной, а значит защищена от безответственного копирования довольно оригинальным способом.

Вы обращали внимание на то, что масла Liqui Moly как будто светятся? Попробуйте, налейте в прозрачную емкость и посмотрите на свет. Видите своеобразное зеленоватое сияние? Нет? Помойте стакан и попробуйте еще раз! Если снова не разглядите, посветите на масло ультрафиолетом — и начнется волшебство… Масло буквально сияет! Это свойство практически невозможно подделать в кустарных условиях, и именно оно — та самая защита оригинальности вашего НС-синтетического Molygen New Generation, скажем, 5W-40. Изящное и в буквальном смысле слова красивое решение!

А начинается линейка НС-синтетических моторных масел Liqui Moly Molygen New Generation с уникального 0W—20. Производитель рекомендует это низковязкое масло для современных автомобилей американского и японского рынков. Если вы удивитесь, зачем этим многолитровым монстрам такое высокотехнологичное масло, то, видимо вы давно не заглядывали в мировые автоновости. Современные моторы с Востока и Запада уже давно не то же самое, что было в 50-х… Непосредственный впрыск, многоступенчатые турбонаддувы, сложнейшие системы газораспределения и огромные отдачи мощности с литра рабочего объема при уменьшении кубатуры — таким двигателям нужна смазка, которая работает практически в гоночных условиях, обладающая выдающимися противоизносными свойствами и экономящая, как следствие, топливо. По замерам, Liqui Moly Molygen New Generation 0W—20 снижает средний расход до 7% — это немало, учитывая абсолютные показатели потребления топлива большими и тяжелыми машинами. Да, в любом случае это на пользу.

В секторе 5W—20 масло, которое помимо снижения трения, улучшения экологических и экономических показателей, отличается еще и устранением возможных утечек при высоких нагрузках.

Любимый всеми 5W—30 в версии Liqui Moly Molygen New Generation производится в двух вариантах — для бензиновых двигателей всех типов и для дизельных моторов с фильтром твердых частиц, иначе — сажевым. В первом случае оно просто защищает двигатель от преждевременного износа и экономит до 5 процентов топлива за счет снижения трения, а во втором, благодаря способности препятствовать образованию отложений, обеспечивает оптимальную чистоту двигателя и максимальный срок службы сажевого фильтра (DPF). В любом случае, дополнительные антифрикционные компоненты MFC позволяют снизить содержание серы и фосфора до уровня самых экологичных масел серии MidSAPS.

Масло Liqui Moly Molygen New Generation вязкостью 10W—30 лучше всего подходит для машин с пробегом. Благодаря наличию дополнительных моющих компонентов лаковые загрязнения не могут образовываться и удерживаться на деталях двигателя, а благодаря снижению трения понижается общая температура масла, что затрудняет образование отложений, в том числе лаковых, и мотор выглядит, как новый, даже изнутри.

Кроме того, маловязкие масла фирменной линейки Molygen NG дополнительно обеспечивают защиту двигателя от возникновения негативного эффекта LSPI — Low Speed Pre-ignition, разрушающего двигатели из-за непроизвольных вспышек в цилиндре на средних оборотах.

Серия Liqui Moly Molygen New Generation 5W—40 отлично подойдет для зимы и межсезонья. Оно идеально для современных отечественных автомобилей и ряда европейских. Легкий пуск, быстрый прогрев, экономия бензина. Лучшие немецкие технологии и невысокая цена — о чем еще можно мечтать?!

Наконец, Liqui Moly Molygen New Generation 10W-40. До недавнего времени фаворит у владельцев наших марок, а нынче — идеал для малого и среднего коммерческого транспорта. Масло не просто соответствует всем требованиями API/ACEA, а превосходит по всем характеристикам. Об этом говорят испытания самих автопроизводителей. Тут все направлено на снижение износа побегавших моторов, снижение расхода топлива и сохранения доступной цены. Посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами молибдена и вольфрама, трущимся поверхностям придается очень высокий запас прочности, который сохраняется на долгий срок.

Разнообразие ассортимента масел Liqui Moly Molygen нового поколения требует от автолюбителя и сервисмена только одного — аккуратного соблюдения регламента и рекомендаций производителей. А Liqui Moly, в свою очередь, позаботится о том, чтобы масла были не только современными и качественными, но и гарантированно оригинальными. Это совсем не удивительно, ведь Liqui Moly — это истинно немецкая марка, все разработки и, главное, весь цикл изготовления продуктов бренда локализованы в Германии и только там. В небольшом городке Ульм размещено уникальное производство, единственное в мире, где делают Liqui Moly, где традиции настоящего качества идут в ногу с самыми современными и высокотехнологичными инновациями.

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