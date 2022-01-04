Загадка: для чего нужна ГАЗель-«гармошка»?

Сочлененный мини-автобус по имени Пилигрим сделали в единственном экземпляре в Саратове в конце 90‑х годов. По замыслу, он должен был возить посетителей по парковым зонам. В таких местах скорость автобуса ограничивалась 25 км/ч, но по шоссе с максимальной нагрузкой Пилигрим мог разогнаться до 60 км/ч. Полная масса составляла 5980 кг.
Сборку планировали вести на площадях Саратовского авиазавода. Был сделан один экземпляр.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие необычные трамваи бегали в 1960-х по Тбилиси?
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