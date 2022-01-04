Загадка: для чего нужна ГАЗель-«гармошка»? — журнал За рулем

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Загадка: для чего нужна ГАЗель-«гармошка»?

Нет, не маршрутка!

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Сочлененный мини-автобус по имени Пилигрим сделали в единственном экземпляре в Саратове в конце 90‑х годов. По замыслу, он должен был возить посетителей по парковым зонам. В таких местах скорость автобуса ограничивалась 25 км/ч, но по шоссе с максимальной нагрузкой Пилигрим мог разогнаться до 60 км/ч. Полная масса составляла 5980 кг.

Сборку планировали вести на площадях Саратовского авиазавода. Был сделан один экземпляр.

Загадка: для чего нужна ГАЗель-«гармошка»?

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие необычные трамваи бегали в 1960-х по Тбилиси?

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Фото: vk.com/saviaz
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