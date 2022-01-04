Загадка: для чего нужна ГАЗель-«гармошка»?

Нет, не маршрутка!

Сочлененный мини-автобус по имени Пилигрим сделали в единственном экземпляре в Саратове в конце 90‑х годов. По замыслу, он должен был возить посетителей по парковым зонам. В таких местах скорость автобуса ограничивалась 25 км/ч, но по шоссе с максимальной нагрузкой Пилигрим мог разогнаться до 60 км/ч. Полная масса составляла 5980 кг.

Сборку планировали вести на площадях Саратовского авиазавода. Был сделан один экземпляр.

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