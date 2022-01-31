Автомобили-«миллионники» еще выпускают: да/нет?

Увы, избыточный запас прочности сегодня не в моде. Почему так? Отвечает эксперт «За рулем».

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— Похоже, эпоха автомобилей-«миллионников» закончилась с приходом даунсайзинга и прочих подобных новшеств. А еще говорят, что «миллионники» невыгодны производителю. Так ли это?

— В прошлом веке автомобили, способные относительно беспроблемно проехать полмиллиона или даже миллион километров, получались в разных странах по различным причинам. Европа (особенно Германия, Швеция, Великобритания) держала высокую инженерную дисциплину, когда высочайшее качество изготовления ставилось во главу угла и положительно влияло на ресурс.

В Америке двигатели обладали большим рабочим объемом, а потому нагружены были мало и обеспечивали большие пробеги. Японии, а впоследствии и Южной Корее нужно было завоевать автомобильные рынки, что было возможно только с надежными автомобилями.

Но есть и общая причина пропажи «миллионников»: компьютерное проектирование. С ним проще избежать избыточного запаса прочности, сделав все агрегаты равнонадежными. И более дешевыми по себестоимости — а об этом думает любой производитель.

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