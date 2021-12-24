Вещи для офф-роуда

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Ни для кого не секрет, что в дороге довольно часто возникают трудные ситуации, решение которых требует экстренных мер. Особенно, если это экстремальная поездка по бездорожью. Рассказываем, что взять с собой в мини-путешествие, чтобы избежать форс-мажоров в пути.

Лопата

Вещь, безусловно, первой важности. В случае застревания в дороге именно этот простой инструмент поможет вытащить машину. К примеру, съезд с дороги без лопаты в принципе невозможен, так как на бездорожье нельзя проехать без минимальной очистки пути. Также советуем использовать лопату с острым краем штыка, он необходим для того, чтобы во время откапывания перерубать корни, а при застревании в болоте — разрезать дерн.

Пила

Для большей уверенности в том, что машина не застрянет в дороге, или для мест, с которыми даже лопата не в силах справиться, советуем использовать пилу, например, аккумуляторную модель Husqvarna 120i. Она отлично справится с валкой небольших деревьев и обрезкой ветвей, которые будут мешать на пути. Оборудована интуитивно-понятной панелью для безопасного и удобного запуска, в то время как инерционный тормоз цепи обеспечивает беспроблемное управление. Бесщеточный электродвигатель с режимом savE для надежной производительности и длительного времени работы — так в дороге не произойдет неприятных сюрпризов и зарядка устройства не сядет в самый неподходящий момент.

Также хорошим вариантом станет тихая, легкая и очень простая в использовании аккумуляторная цепная пила Husqvarna330i, которая оборудована долговечным бесщеточным электродвигателем и безинструментальным натяжителем цепи. Быстрое и легкое натяжение цепи, сборка шины и цепи без каких-либо инструментов позволит работать в любых условиях без проблем. Литий-ионный аккумулятор мощностью 36В обладает такой же высокой мощностью, прочностью конструкции и длительным сроком службы, как и бензиновые двигатели, — но без вредных выбросов: так в поездке вы не нанесете никакого вреда природе. Эффективный тормоз цепи приводится в действие силами инерции, пила абсолютно безопасна в использовании.

Домкрат

Этот инструмент помогает не только в привычной нам смене колеса, что, конечно, тоже важно и необходимо в офф-роуд поездке, но и поможет вытащить автомобиль из ямы или глубоких луж. При правильном использовании домкрат можно использовать даже как лебедку, так вам не придется брать несколько вещей и вы не будете судорожно перепроверять, не забыли ли вы что-то дома.

Насос

В случае песчаной дороги следует спустить шины, тем самым увеличив площадь протектора, и снизить давление на каждое колесо для более комфортной поездки. Далее, на более твердых поверхностях на пути, спущенные колеса не подойдут, машина просто не поедет по такой дороге, и вы застрянете в неизвестной местности. С помощью насоса, преодолев песчаную дорогу, колеса необходимо подкачать для дальнейшего продвижения на машине.

Аптечка

Никто не знает, что может случиться в дороге, к тому же аптечка первой помощи должна быть в машине даже в повседневное время. В довольно опасной и непредсказуемой поездке ее значение удваивается, так как в пути в самый нужный момент может не оказаться связи и вы окажетесь один на один с собой, поэтому так важно уметь оказывать первую помощь.

Мойка

Офф-роуд точно не оставит вашу машину чистой — после поездки ее придется долго и упорно отмывать.

Значительно упростить процесс поможет компактная мойка высокого давления. Рекомендуем Husqvarna PW 125, чья потребляемая мощность 1500 Вт (220В). Максимальное давление — 125 бар. Насос имеет полностью металлическую конструкцию для обеспечения длительного срока эксплуатации. Расход воды — всего 320 л/ч. Пистолет-распылитель с шарнирными соединениями облегчает использование. Дополнительный комфорт обеспечивает гибкий шланг, исключающий перекручивание. Можно менять положения насадки, не поворачивая пистолет-распылитель, удобное положение создается для любой задачи. Шланг и насадки быстро и легко подсоединяются, благодаря чему можно быстро приступить к работе. Пенный распылитель расширяет функциональность использования мойки, позволяет контролировать уровень и расход моющего средства и способствует очищению сильно загрязненных поверхностей.

Также отличным инструментом будет модель Husqvarna PW 360, которая оснащена шлангом с металлической оплеткой, длиной 10 м, и катушкой для его хранения, форсункой «плоская струя» и «ротор», а также нерегулируемым пенным распылителем. Гибкий шланг высокого давления армирован стальной проволокой для большей надежности и долговечности. Модель также прослужит долго благодаря металлической конструкции. Расход воды немного больше, чем у прошлой модели, и составляет 410 л/ч. Рычаг включения идеально соответствует захвату руки. Специальный дизайн уменьшает необходимое усилие для нажатия и повышает комфорт для кисти, особенно при длительном использовании. К тому же мультифункциональная форсунка «плоская струя» с настройкой давления делает мойку универсальной. Так она может быть использована для широкого круга задач с отличными результатами.

Имея эти инструменты в автомобиле, вы избежите неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в пути. Так, если ваш путь преградит дерево, цепная пила решит эту проблему, а лопата поможет справиться при застревании в снегу или в грязи.