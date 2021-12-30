Автомобиль новый, но постоянно ломается, а дилер отказывается что-то делать. Юрист рассказал, как правильно поступать в подобной ситуации.

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Существует мнение, что если автомобиль куплен в салоне, а пробег на одометре близок к нулю, то неисправностей не будет в течение гарантийного срока. Однако это не так. При анализе судебной практики очень легко найти десятки и сотни гражданских споров между покупателями и автосалонами. Чаще всего они возникают из-за недостатков нового автомобиля.

Можно ли вернуть автомобиль после покупки?

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Автомобиль является технически сложным товаром, в отношении которого действуют особые правила. Так, машину нельзя возвратить продавцу, если после покупки она вам разонравилась, как, например, футболку.

Но есть и другое правило: если вы выявите любые дефекты нового автомобиля в течение первых 15 дней, то его можно будет вернуть дилеру . При этом цена должна пересчитываться на дату возврата.

Все эти нормы прямо закреплены в законе. Однако в реальности будьте готовы к тому, что придется доказывать наличие дефектов у автомобиля, долго взаимодействовать с представителями автосалона или даже обращаться в суд.

Какие бывают недостатки автомобиля

Законодательство в сфере защиты прав потребителей предусматривает, что недостатки могут быть существенными и несущественными. Главный критерий — мешают ли они использовать автомобиль по назначению.

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Четкого перечня, который прямо относил бы конкретные неисправности к вышеуказанным группам, нет. Но судебная практика выработала определенные критерии.

Так, к существенным недостаткам чаще всего относят:

Неисправности двигателя, коробки передач.

Существенный люфт рулевой рейки.

Некорректную работу пневмоподвески.

Неработающую тормозную систему.

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Несущественные недостатки не мешают эксплуатировать автомобиль по прямому назначению. К ним можно отнести, например, дефекты кожи на сиденьях или мелкие трещины лакокрасочного покрытия.

Как указывалось ранее, критерии отнесения неисправностей к конкретной группе размыты. Поэтому определять их характер необходимо в каждом случае отдельно. Так, например, неработающая система мультимедиа для одних автомобилей будет серьезным дефектом, а для других — нет. Все зависит от степени ее участия в управлении функциями автомобиля.

Что можно потребовать в качестве компенсации

Закон о защите прав потребителей предусматривает, что при выявлении недостатков вы можете потребовать:

Замены автомобиля на ту же модель либо на иную (при этом производится перерасчет цены).

Соразмерно уменьшить покупную цену (на стоимость ремонта).

Безвозмездно устранить недостатки (гарантийный ремонт). Максимальный срок для этого — 45 дней.

Возместить расходы на ремонт (когда вы устраняли дефекты самостоятельно).

Вернуть уплаченные за автомобиль денежные средства.

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Однако к ряду из указанных выше требований применяются особые правила. Так, потребовать возврата денежных средств или замены автомобиля можно в случаях, если:

Прошло не более 15 дней с момента покупки (при этом характер недостатков не важен).

Обнаружены существенные недостатки.

Нарушен 45-дневный срок для устранения неисправностей.

Автомобиль находился на гарантийном ремонте суммарно более 30 дней в течение 1 года с момента покупки.

Важно помнить, что цена автомобиля перерасчитывается на актуальную дату, если вы решили потребовать возврата денег. Например, если автомобиль теперь стоит дороже, то вам вернут больше, чем вы заплатили изначально .

Что делать, если решили вернуть автомобиль дилеру

, руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг»:

— Когда гражданин покупает легковую машину, то в отношениях с автосалоном он получает статус потребителя. Это дает дополнительные гарантии защиты прав и уравнивает положение гражданина (слабой стороны договора) с продавцом (сильной стороной договора). Чтобы указанные выше гарантии работали, необходимо соблюсти определенный алгоритм действий.

Одного факта наличия недостатков у автомобиля мало. Необходимо довести эту информацию до сведения продавца. На этом этапе главной ошибкой будет обращение к дилеру по телефону. Звонок не имеет юридической силы, даже если он записан на диктофон. Лучше составить претензию, в которой будет детально отражена суть неисправностей, а также содержаться одно из требований, о которых мы говорили выше.

Претензия должна быть направлена на юридический адрес автодилера по почте заказным ценным письмом с описью вложения. В ней четко укажите, какой документ отправляется, и кратко опишите содержащиеся требования. Это будет являться доказательством того, что вы соблюли претензионный порядок. Ведь если ваши требования не будут удовлетворены добровольно, то суд взыщет в вашу пользу штраф в размере 50% от всех присужденных сумм. Далее можно будет взаимодействовать с автодилером любым удобным вам способом. Так как факт наличия недостатков автомобиля уже будет зафиксирован со всеми вытекающими правовыми последствиями.

Помните о том, что автомобиль считается крупногабаритным товаром, поэтому за его транспортировку до места ремонта или обратно в салон обязан платить продавец. Если услуги эвакуатора оплачивали вы, то их стоимость должна быть возмещена.

Если дилер отказывается возмещать ущерб

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Обычно автодилеры стараются не доводить дело до суда, так как за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя их штрафуют на суммы в размере 50% от всех присужденных возмещений.

Если претензия была направлена, но никаких активных действий дилер не предпринимает, то стоит обращаться в суд за защитой своих прав. Учтите, что данный процесс является сложным, требующим специальных знаний. А на стороне автодилера, в большинстве случаев, выступает профессиональный юрист.

Чтобы не допускать ошибок, рекомендуем обращаться к профессионалам. Стоит поискать компанию, которая специализируется на защите прав потребителей. И помните, что судебные расходы можно взыскать с ответчика. К ним относится, например, стоимость услуг вашего представителя.

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