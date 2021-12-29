Китайский, корейский или японский - какой кроссовер лучше?

За ответ подарим Ниву! Стоит просто заполнить анкету - это реальный шанс выиграть один из трех российских внедорожников.

Стартовала самая престижная автомобильная премия в России — Гран-при «За рулем». Как и в прошлом году, мы просим именно вас, наших читателей, определить лучших новичков автомобильного рынка. Мы считаем это справедливым: лучшие машины должны выбирать потенциальные покупатели!

В 2021-м, несмотря ни на что, было множество интересных новинок.

В нынешнем голосовании номинанты разбиты на 11 классов, и мы предлагаем выбрать лучшего в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

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САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel! Розыгрыш состоится 10 марта 2022 года.

Теперь — к правилам. В Гран-при «За рулем» участвуют только машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Сегодня предлагаем вам разобраться со среднеразмерными кроссоверами. Новичков тут поменьше, чем у «компактов», но тоже много! Большинство новинок — из Китая. Они уже не уступают соперникам по мощности, оснащению, стоимости...

Кто же вам больше по душе: Changan Uni-K, FAW Bestune T77, Hyundai Tucson, Geely Atlas Pro или Subaru Outback?

Changan Uni-K, 226 л.с., передний/полный привод FAW Bestune T77, 160 л.с., передний привод

Hyundai Tucson, 150–190 л.с., передний/полный привод Geely Atlas Pro, 190 л.с., полный привод

Subaru Outback, 188 л.с., полный привод

Давайте сразу посмотрим, сколько поклонников у каждой из машин: в размещенном ниже опросе указывайте своего фаворита и тут же смотрите, как отвечали другие.

А дальше (это важно!) не забудьте пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Фото: «За рулем» и компании-производители