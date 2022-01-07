Какой премиум-кроссовер вы купили бы для себя? Только честно!

Класс среднеразмерных премиальных кроссоверов и внедорожников в этом году очень разнообразен — на любой вкус. Среди пяти претендентов на звание лучшего есть представители четырех стран. У каждого из производителей свое видение кроссовера такого класса, а также того, какой мощности должен быть его двигатель. Выбрать достойного победителя будет непросто, но наши читатели с этим обязательно справятся.
Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva.
Какой автомобиль на ваш взгляд достоин премии «За рулем»? Стильные кросс-купе Audi Q5 Sportback или Infiniti QX55? А может менее мощный, но не менее стильный Cadillac XT4? Возможно, вам больше по душе Lexus NX, или же вас заинтересовал Genesis GV70 — обладатель самого мощного двигателя среди новинок класса.
Давайте выясним, какой из появившихся в 2021 году среднеразмерных премиальных кроссоверов больше по душе вам и другим читателям «За рулем»! Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.
В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. Только не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.