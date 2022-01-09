Проверено «За рулем»: гибридные дворники

Щетки Denso Hybrid сочетают достоинства каркасных и бескаркасных стеклоочистителей

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Зимой дороги в мегаполисах, да и на многих трассах заливают и засыпают реагентами, которые, попав на ветровое стекло, сильно ухудшают обзор. Если пришла пора менять старые щетки стеклоочистителя, которые не справляются с удалением грязи и оставляют полосы, обратите внимание на щетки Denso Hybrid.

Фирма Denso (входит в группу компаний Toyota) выпускает щетки, сочетающие достоинства каркасных и бескаркасных стеклоочистителей, и поставляет их на конвейеры многих азиатских, европейских и американских производителей. Гибридная конструкция обеспечивает отличную аэродинамику и полное прилегание на сильно изогнутых стеклах.

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