Проверено «За рулем»: гибридные дворники

Зимой дороги в мегаполисах, да и на многих трассах заливают и засыпают реагентами, которые, попав на ветровое стекло, сильно ухудшают обзор. Если пришла пора менять старые щетки стеклоочистителя, которые не справляются с удалением грязи и оставляют полосы, обратите внимание на щетки Denso Hybrid.
Фирма Denso (входит в группу компаний Toyota) выпускает щетки, сочетающие достоинства каркасных и бескаркасных стеклоочистителей, и поставляет их на конвейеры многих азиатских, европейских и американских производителей. Гибридная конструкция обеспечивает отличную аэродинамику и полное прилегание на сильно изогнутых стеклах.
Приобрести гибридные дворники можно в интернет-магазине «За рулем» по цене от 800 рублей.
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Фото: Denso