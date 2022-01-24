Назван надежный внедорожник с автоматом по цене Нивы

Это будет машина с пробегом, но свежий экземпляр выбрать вполне можно.

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Одним из трендов 2022 года на авторынке почти наверняка станет смещение покупательского интереса от новых автомобилей к подержанным — тенденция обозначилась в 2021-м и обусловлена, конечно же, взлетом цен на авто. Конечно, рост есть и на рынке машин с пробегом, но в сегменте, который рассматривает эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, достаточно предложений, чтобы подобрать хороший вариант на ваш кошелек.

Нива (бывшая Lada 4x4, теперь Niva Legend) не зря удостоена всенародной любви, достоинств у нее масса. Но на вторичке сейчас есть очень близкая по свойствам машина, стоящая тех же денег.

Для начала давайте взглянем на нынешние цены Нивы. С января 2022 года рекомендованная цена базовой версии составляет 713 900 рублей, а версия Bronto в максимальной комплектации оценена в 1 016 900 рублей.

Ближайший зарубежный аналог нашей Нивы — Suzuki Jimny. Габариты у них схожие, двигатели — тоже. На «японке» стоит атмосферный четырехцилиндровый мотор объемом 1,3 литра и мощностью 85 сил. У праворульных версий моторчик кейкаровский, 660 «кубиков» и 64 л.с. Зато — японская надежность.

Места в салоне в целом не больше, чем в Ниве, а места для ног у сидящих сзади даже меньше. По ассортименту опций Jimny тоже недалеко ушел вперед. Но у него есть недоступные Ниве позиции: подушки безопасности и, главное, автомат! На шоссе Jimny такой же тихоход, как и Нива, а на бездорожье японская машина достойно конкурирует с российской.

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За 700 000 — 800 000 рублей даже сегодня, в период дико взлетевших цен, есть предложения по вполне бодро выглядящим машинам. Разброс годов выпуска большой — от 2006 до 2016-го. Самые свежие экземпляры, разумеется, праворульные. Но даже на возрастных машинах пробеги зачастую менее 100 000 км. Так что прямо сейчас Jimny действительно хорошая альтернатива Ниве.

Но не единственная! Мы нашли еще два интересных варианта.

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Фото: Suzuki