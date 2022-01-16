Повышенной грузоподъемности
Шведская Scania представила в Мансуровском карьероуправлении обширную линейку техники. Однако главные «персонажи» — это три самосвала и лесовоз нового семейства ХТ.
- Необычная новинка — самосвал для перевозки угля Scania ODIN S CNG 6х4 технически допустимой массой 42 тонны при снаряженной массе 17,5 тонны. Он работает на сжатом метане.
Отлаженное шасси современного строительного грузовика, рассчитанного на эксплуатацию в условиях бездорожья, низких температур, повышенных нагрузок, плюс кузов-углевоз объемом 25 м3, изготовленный из износостойкой стали Quard 450 HB российским заводом «Бецема». Впрочем, на это шасси можно поставить любой самосвальный кузов или другую надстройку, а «бецемовский» кузов — установить на шасси любого другого производителя.
- Scania HAGEN XL 8х4 — самосвал для перевозки скальных пород или руды с 25-кубовым кузовом из высокопрочной шведской стали Hardox 450.
- Самосвал Scania P440 B8x4HZ с кузовом Wielton объемом 20 м3, ориентированный на строительные работы на дорогах общего пользования.
- Возможности полного привода в условиях бездорожья демонстрируют высокопроизводительные самосвалы Scania P440 B6x6HZ с 16-кубовым кузовом KH-Kipper и Scania P440 B8x8HZ с усиленной надстройкой БЦМ‑273 «Формат» завода «Бецема», а также полноприводный лесовоз G500 B6x6HZ с крано-манипуляторной установкой Epsilon M100L97 производства компании ВКР.
В статике демонстрировали автоцистерну-топливозаправщик АЦ‑11 объемом 11 м3 на шасси Scania P380 B4x2HZWHI, полноприводный четырехосный самосвал Scania P440 B8X8HZ с 20-кубовым кузовом и самосвал Scania HAGEN XL 8х4 с кузовом объемом 25 м3.
Scania ODIN S и Scania HAGEN XL
Все представленные грузовики Scania — машины нового семейства ХТ, которые начали выпускать в конце 2017 года — вскоре после премьеры седельного тягача S-серии, самого нового грузовика компании, ставшего победителем конкурса International Truck of the Year 2017, а вместе с ним и всего поколения Scania Next Generation.
Оранжевые буквы XT указывают на новую линейку строительных грузовиков, которую обычно в Европе называют «construction». Один из вариантов расшифровки аббревиатуры —- extra tough, «особо прочный». Другая расшифровка связана с понятием eXTreme.
Самосвалы ODIN — углевозы при добыче угля открытым способом, а HAGEN предназначены для вывоза скальной породы на горных разработках. Причем и те, и другие существуют в нескольких размерностях: M, L, XL и XXL. Кузова — объемом от 20 до 25 кубометров для «скальников» и от 28 до 38 для углевозов. Кузова могут быть разных производителей: польские KH-Kipper, Wielton или подмосковная «Бецема».
В 2020 году «Скания-Русь» продемонстрировала трехосную версию самосвала Scania HAGEN S 6х4 полной массой 41 тонна (стандарт для «трехосника» — 33 тонны). Технически допустимая масса HAGEN XL 8х4, показанного в 2019 году, вне дорог общего пользования составляет 50 тонн.
Три настройки одного мотора
У двигателей Scania широкий диапазон мощности: от 280 до 730 л. с.: сравнительно небольшие 9-литровые рядные «пятерки», самые распространенные 13-литровые шестицилиндровые моторы и флагманские V8, объемом 16,4 литра. В представленных в Мансуровском карьере грузовиках применяется один и тот же 13-литровый мотор Scania DC13 уровня Евро-5.
В 2021 году 13-литровым моторам исполняется десять лет, и к настоящему времени их хорошо отладили.
На Scania P440 B8x4HZ и на вездеходах P440 B6x6HZ и P440 B8x8HZ вне зависимости от количества мостов и колесной формулы этот двигатель выдает 440 л. с. при 1900 об/мин и 2300 Н·м при 1000–1400 об/мин. Самая мощная настройка — 500 л. с./2550 Н·м — используется на трехосном полноприводном лесовозе Scania G500 B6x6HZ, который обязан работать с прицепом, а также на «четырехоснике» Scania HAGEN XL 8х4, полная масса которого может составлять 50 тонн.
Моторы DC13 имеют диаметр цилиндра 130 мм и ход поршня 160 мм, точный объем — 12,7 литра. Во многом эти двигатели сохранили преемственность в конструкции с прежним поколением DC12 с размерностью 127х154 мм, но под явно выросшие нагрузки для нового поколения «шестерок» разработали новый блок цилиндров. На всех моторах раздельные головки, распредвал в блоке и привод ГРМ — шестернями со стороны маховика, центрифуга в системе смазки. Благодаря ей и сменным полнопоточным фильтрам заменять масло в двигателях следует через 120 тысяч км.
Двигатели DC13 Евро-5 оснащаются насос-форсунками с электронным управлением, как на DC12. Это отлаженная и надежная топливная система.
Помимо топливной аппаратуры, есть и еще более существенные отличия DC13 от DC12. Крышки коренных подшипников, выполненные в общей отливке в виде лестницы, придают особую жесткость блоку и уменьшают шумы и вибрации. На моторах DC13 Scania впервые применила полностью стальные поршни и увеличила степень сжатия сначала до 20, а потом и до 21 единицы. Ранее на атмосферных дизелях она была не выше 18, а при установке турбины ее обычно снижали на пару единиц.
Двигателисты Scania сделали более эффективной работу интеркулера — снизили температуру наддувочного воздуха. Еще один тренд — отказ от турбокомпрессоров регулируемой геометрии. На моторе мощностью 500 л. с. и на 540-сильном DC13 применяют турбину фиксированной геометрии с шариковыми подшипниками взамен подшипников скольжения. Все 13-литровые моторы Scania, не только Евро-5, но и Евро-6, идут исключительно с технологией SCR, то есть с применением водного раствора мочевины и без EGR — рециркуляции ОГ. На Евро-6 стоит и сажевый фильтр.
В системе смазки устанавливают термостат, который отвечает за контроль и оптимизацию температуры моторного масла. Раньше на частичных нагрузках масло не догревалось до требуемой температуры, а потому и росли потери на трение. Теперь, когда клапан термостата закрыт, масло поступает непосредственно в систему смазки, а когда открыт (при 103±2 °C) — в маслоохладитель. В комбинации приборов есть сигнализатор, загорающийся при срабатывании датчика аварийного повышения температуры масла выше 135 °C. Шведы говорят, что применение только масляного термостата дает экономию топлива на 1%.
Чтобы обеспечить надежную работу строительных грузовиков Scania в условиях запыленности, применяют двухступенчатые воздушные фильтры с двумя картонными элементами, установленными один в другом, дополненные инерционными фильтрами-циклонами. Для работы в очень запыленном воздухе разработаны специальные вертикальные воздухозаборники и фильтры увеличенной пылеемкости, которые от замены до замены задерживают до 40 кг пыли!
Газовый двигатель Scania ОС13 101
Двигатель углевоза Scania ODIN S CNG 6х4, работающий на сжатом метане, выдает 410 л. с. и 2000 Н·м. Этот 13 литровый ОС13 101 представляет собой конвертированный DC13 с искровым зажиганием и свечами.
Мотор мощностью 410 л. с. и моментом 2000 Н·м — логическое развитие газовых рядных «пятерок» Scania ОС09 G101 и G102, объемом 9 литров. Он унифицирован с дизелем DC13 примерно на 70%. У них общие блок цилиндров, шатуны, коленвал, маховик, масляный картер, водяной и масляный насосы, почти все навесное оборудование. Из оригинального газового — головки блока, распредвал (другие фазы), поршни (другая камера сгорания), электронный блок управления двигателя, система зажигания и топливная система. Крутящий момент примерно на 7 % меньше, чем у дизеля.
При этом ресурс газового мотора, по утверждениям шведов, в полтора раза выше, чем у дизеля, благодаря меньшей степени сжатия, меньшим ударным нагрузкам и тому, что газовоздушной смесью не смывается со стенок цилиндров масляная пленка, а, стало быть, меньше износ поршневой группы. Кроме того, метан не содержит серы, которая сокращает срок службы масла.
Метан в 2,5 раза дешевле солярки, и для газового мотора не нужно AdBlue для нейтрализации отработавших газов. Однако ввиду того, что мотор работает по циклу Отто, невозможно применение моторного тормоза, поэтому в базовом оснащении есть трансмиссионный замедлитель-ретардер R4100.
Константин Кравченко, начальник отдела решений для тяжелых отраслей промышленности ООО «Скания-Русь»:
«Scania активно продвигает в России экономичные и экологичные решения на альтернативных видах топлива. Инновационный самосвал на метане — очередной шаг вперед в этом направлении, наряду с представленным в начале года метановым сортиментовозом, который уже работает в Иркутской области».