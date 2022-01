Самосвал-углевоз выглядит очень красиво, словно игрушечный! При этом технически допустимая масса — 42 тонны!





Scania HAGEN XL 8х4 — самосвал для перевозки скальных пород или руды с 25-кубовым кузовом из высокопрочной шведской стали Hardox 450.

из высокопрочной шведской стали Hardox 450. Самосвал Scania P440 B8x4HZ с кузовом Wielton объемом 20 м3, ориентированный на строительные работы на дорогах общего пользования.





Для полноприводного самосвала, да еще на колесах с посадкой 24 дюйма, такая дорога вокруг карьера — словно автобан

Возможности полного привода в условиях бездорожья демонстрируют высокопроизводительные самосвалы Scania P440 B6x6HZ с 16-кубовым кузовом KH-Kipper и Scania P440 B8x8HZ с усиленной надстройкой БЦМ‑273 «Формат» завода «Бецема», а также полноприводный лесовоз G500 B6x6HZ с крано-манипуляторной установкой Epsilon M100L97 производства компании ВКР.

В реальной жизни к лесовозу обязательно подцепляют прицеп и грузят гораздо выше коников надстройки.

В статике демонстрировали автоцистерну-топливозаправщик АЦ‑11 объемом 11 м3 на шасси Scania P380 B4x2HZWHI, полноприводный четырехосный самосвал Scania P440 B8X8HZ с 20-кубовым кузовом и самосвал Scania HAGEN XL 8х4 с кузовом объемом 25 м3.

Scania ODIN S и Scania HAGEN XL





Все представленные грузовики Scania — ​машины нового семейства ХТ, которые начали выпускать в конце 2017 года — вскоре после премьеры седельного тягача S-серии, самого нового грузовика компании, ставшего победителем конкурса International Truck of the Year 2017, а вместе с ним и всего поколения Scania Next Generation.

Оранжевые буквы XT указывают на новую линейку строительных грузовиков, которую обычно в Европе называют «construction». Один из вариантов расшифровки аббревиатуры —- extra tough, «особо прочный». Другая расшифровка связана с понятием eXTreme.





Самосвалы ODIN — ​углевозы при добыче угля открытым способом, а HAGEN предназначены для вывоза скальной породы на горных разработках. Причем и те, и другие существуют в нескольких размерностях: M, L, XL и XXL. Кузова — объемом от 20 до 25 кубометров для «скальников» и от 28 до 38 для углевозов. Кузова могут быть разных производителей: польские KH-Kipper, Wielton или подмосковная «Бецема».





В 2020 году «Скания-Русь» продемонстрировала трехосную версию самосвала Scania HAGEN S 6х4 полной массой 41 тонна (стандарт для «трехосника» — 33 тонны). Технически допустимая масса HAGEN XL 8х4, показанного в 2019 году, вне дорог общего пользования составляет 50 тонн.





У майнинговых самосвалов прочное, надежное шасси и не менее прочные кузова с обязательным защитным козырьком

Три настройки одного мотора





У двигателей Scania широкий диапазон мощности: от 280 до 730 л. с.: сравнительно небольшие 9-литровые рядные «пятерки», самые распространенные 13-литровые шестицилиндровые моторы и флагманские V8, объемом 16,4 литра. В представленных в Мансуровском карьере грузовиках применяется один и тот же 13-литровый мотор Scania DC13 уровня Евро-5.





В 2021 году 13-литровым моторам исполняется десять лет, и к настоящему времени их хорошо отладили.





Основной двигатель для российских Scania — DC13 Евро-5, объемом 12,7 л





На Scania P440 B8x4HZ и на вездеходах P440 B6x6HZ и P440 B8x8HZ вне зависимости от количества мостов и колесной формулы этот двигатель выдает 440 л. с. при 1900 об/мин и 2300 Н·м при 1000–1400 об/мин. Самая мощная настройка — ​500 л. с./2550 Н·м — используется на трехосном полноприводном лесовозе Scania G500 B6x6HZ, который обязан работать с прицепом, а также на «четырехоснике» Scania HAGEN XL 8х4, полная масса которого может составлять 50 тонн.





Все моторы Scania с четырехклапанными раздельными головками цилиндров





Моторы DC13 имеют диаметр цилиндра 130 мм и ход поршня 160 мм, точный объем — 12,7 литра. Во многом эти двигатели сохранили преемственность в конструкции с прежним поколением DC12 с размерностью 127х154 мм, но под явно выросшие нагрузки для нового поколения «шестерок» разработали новый блок цилиндров. На всех моторах раздельные головки, распредвал в блоке и привод ГРМ — ​шестернями со стороны маховика, центрифуга в системе смазки. Благодаря ей и сменным полнопоточным фильтрам заменять масло в двигателях следует через 120 тысяч км.





Двигатели DC13 Евро-5 оснащаются насос-форсунками с электронным управлением, как на DC12. Это отлаженная и надежная топливная система.





Первым мотором с увеличенной степенью сжатия до 20 единиц стал DC13





Помимо топливной аппаратуры, есть и еще более существенные отличия DC13 от DC12. Крышки коренных подшипников, выполненные в общей отливке в виде лестницы, придают особую жесткость блоку и уменьшают шумы и вибрации. На моторах DC13 Scania впервые применила полностью стальные поршни и увеличила степень сжатия сначала до 20, а потом и до 21 единицы. Ранее на атмосферных дизелях она была не выше 18, а при установке турбины ее обычно снижали на пару единиц.