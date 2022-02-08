Хватит, надоело! Хочу наказать автохама

В редакцию «За рулем» пришло письмо разгневанного читателя. То, что он предлагает, — жестко, но не лишено смысла.

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Андрей М. из Подмосковья пишет:

«На наших дорогах повсеместный бардак — правила не соблюдаются, а на нарушителей нет никаких мер воздействия! Выходишь во двор, а твоя машина заблокирована другим автомобилем и телефона нет. А если я опаздываю? Куда звонить, кому жаловаться?! Почему вообще кто-то считает нормой поставить машину вторым рядом и перекрыть кого-то?!

А что делать с теми, кто ставит машину на газон? В дождливую погоду весь этот грунт потом оказывается на дороге или на тротуаре. Вроде в городе живу, а обувь из-за этого постоянно грязная, как будто по деревне прогулялся.

И тротуары все заставлены. Иногда совсем пройти невозможно из-за луж на дороге. А как быть, если с детской коляской идешь? Звонить в ГИБДД? Так они если и приедут, то нарушитель уже скроется. А мои фотографии за доказательство не принимают. Эвакуаторы забирают только оттуда, где знаки «Работает эвакуатор». А почему? Нарушение есть нарушение.

Я считаю и прошу поддержать мое предложение, что в крупных городах просто обязана работать специальная служба для решения вот таких проблем. Заблокировали вам машину — нечего владельца вызванивать. Звоните сразу в эту службу, приезжает дежурный эвакуатор и забирает машину нарушителя на штрафстоянку. Пусть платит за свое хамство. Причем забирает безо всяких инспекторов. Нарушение может зафиксировать и сам водитель эвакуатора, раз к фотографиям обычных граждан нет доверия. Эвакуаторщик же незаинтересованное лицо, верно? Нарушителей сразу поубавиться. Весь вопрос в оперативности. Главное, чтобы в каждом районе дежурило несколько эвакуаторов, и прибывать на место они должны оперативно.

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А еще надо таким службам разрешить работать на парковках в крупных торговых центрах. Занял ты два места вместо одного — поезжай, дружок, за своей машиной теперь на штрафстоянку.

Вот многие говорят, что, мол, когда живешь в большом городе, то приходится нарушать, иначе ничего не успеешь. Сколько бы я ни ездил на машине, ни разу не было так, что вот совсем негде припарковать машину по правилам. Можно проехать 100... ну, 200 м и найти место. Ничего не случится, пройдусь пешком потом от машины, не переломлюсь. А если навыков не хватает, чтобы попасть в парковочное место, ходите на дополнительные занятия в автошколу, а потом на пересдачу. Распустили водителей! Жестче нужно действовать, тогда и порядка больше будет».

Письмо у читателя получилось эмоциональным! Даже чересчур. Но мысль о создании специальной службы, не в качестве очередного побора с населения, а именно для оперативного решения транспортных проблем жителей больших городов, сама по себе интересна.

Конечно, для этого потребуется законодательная база, которой пока нет.

Мнение эксперта

юрист:

— Если отбросить эмоции, то предложение читателя имеет здравый смысл. Более того, в Москве, например, такая служба работает. Речь идет о МАДИ, которая занимается в том числе и задержанием (эвакуацией) автомобилей, которые неправильно припаркованы. И, как показывает практика, это неплохо помогает в борьбе с водителями, которые бросают свои машины где попало. Что касается законности эвакуации, то здесь нет никаких противоречий с законодательством. Другое дело, что не все регионы могут позволить себе иметь такую службу. Это весьма затратно. В Московской области, например, в городах с небольшим населением эвакуаторов нет вовсе. Примерно такая же ситуация в большинстве регионов. Поэтому в таких ситуациях, когда ваш автомобиль перекрыт другим, по сути, ничего сделать нельзя. ГИБДД попросту не поедет на вызов, так как технической возможности убрать неправильно припаркованный автомобиль у них нет. Остается только использовать специальные приложения (Добродел, Народный инспектор, Помощник Москвы) или фиксировать на фото и видео нарушение и направить в ГИБДД. Это позволит рассчитывать на то, что собственник автомобиля понесет наказание и впредь задумается, а стоит ли вести себя так.

А лично вам нужен подобный сервис или вы редко сталкиваетесь с описанными в письме проблемами?

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Фото: «За рулем» и depositphotos