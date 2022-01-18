Китайский внедорожник, за которым скоро выстроится очередь

Модель имеет все задатки бестселлера и ни единого сопоставимого конкурента на горизонте.

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И название у машины весьма звучное — Tank 300. Этот автомобиль выпускается концерном Great Wall, но пока еще не доехал до России. При этом в нашей стране модель уже запатентована, и осталось только наладить ее сборку на заводе под Тулой. Эксперт «За рулем» Юрий Тимкин уверен — это будущий бестселлер. И вот почему.

Tank 300 — стопроцентный внедорожник с соответствующей внешностью. Это не маленький автомобиль, а построен он на платформе Haval H9 — у них одинаковая рама GW P01.

По своим габаритам Tank 300 сопоставим с российским УАЗом Патриотом. Его длина составляет 476 см (на 1 см больше, чем у российского внедорожника), ширина — 193 см (+3 см к ширине Патриота), а высота достигает 192,7 см, и он на 1,7 см выше Патриота. И если у отечественного внедорожника клиренс равен 21 см, то у китайского он составляет 22,4 см.

Помимо рамной конструкции Tank 300 имеет неразрезной задний мост, демультипликатор, межосевую муфту с возможностью принудительной блокировки. Также есть передняя и задняя межколесные блокировки.

Двигатель у внедорожника один — 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 227 л.с. и 387 Нм. Для России его легко могут дефорсировать до 200 л.с. Двигатель будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF.

Прибавьте к этому высокие черные бамперы, рельефные колесные арки, угловатую форму кузова и современный салон, как у модного кроссовера, — и вот он, бестселлер для страны с направлениями. Остается только вопрос цены.

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Стоить Tank 300 в России может около 2 млн рублей. Если сравнивать с нашим Патриотом, который сегодня стоит от 1 405 000 до 1 610 000 рублей, это на 400–600 тысяч дороже.

Но когда Tank 300 приедет в Россию? Пока нет точной официальной информации. Но, напомним, прошлой весной эта модель была представлена российским дилерам.

О других китайских автомобилях, у которых есть все задатки стать бестселлерами, читайте в статье Юрия Тимкина « 6 китайских кроссоверов, за которыми выстроится очередь » .

У концерна в запасе есть еще один Tank — с индексом 500.

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Фото: Great Wall