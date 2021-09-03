У автомобиля очень необычное сочетание брутальной внешности и очень изысканного и отлично оснащенного салона.

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На автосалоне в Чэнду Great Wall представил новый Tank 500. Внешне автомобиль напоминает большие американские внедорожники, такие как Chevrolet Suburban, Ford Expedition или Jeep Grand Cherokee L. У него большая металлическая решетка радиатора с гигантской Т-образной эмблемой «Tank». Сходства добавляет обилие хрома.

Заднюю часть машины украшают спойлер и огромный кофр для запасного колеса, которого, впрочем, может и не быть.

Салон Tank 500 просто роскошен. Здесь установлена 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а на центральной консоли расположен 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, похожий на планшет. Под экраном видны воздуховоды климатической системы с металлической окантовкой и большие аналоговые часы.

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Справа от экрана отделка напоминает звездное небо, а ниже него расположен замысловатый рычаг коробки передач в обрамлении различных кнопок.

Внедорожник оснащен 3-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, который имеет мощность 349 л.с. и 500 Нм. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат, после которого крутящий момент распределяется по всем четырем колесам, проходя через раздаточную коробку. Кроме того, у машины три блокировки дифференциалов — межосевого, переднего и заднего.

Длина Tank 500 составляет 4878 миллиметров (без учета кофра для запасного колеса), что сравнимо с длиной Mitsubishi Pajero.

В продажу Tank 500 поступит уже в конце этого года, но пока только в Китае.

Через 3–5 лет Great Wall намерен обойти всех конкурентов, на что выделены колоссальные средства.

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Фото: Great Wall