Great Wall Motors представил очередную модель серии Tank — с индексом 400, в дополнение к Tank 300 и 500, а также Tank 600, 700 и 800.

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Компания Great Wall Motors представила еще один внедорожник — Tank 400. Вскоре он присоединится к моделям 300, 500, 600, 700 и 800, сделав линейку внедорожников полной.

Tank 400 имеет раму, как и Tank 500, и колесную базу 2850 мм. Дизайн кузова отличается угловатостью, а крылья крепятся к нему болтами.

Автомобиль имеет ярко-голубую краску с желтыми акцентами и бело-голубую обивку салона. На приборной панели есть очень широкий сенсорный экран информационно-развлекательной системы, но панель приборов при этом аналоговая, что смотрится уже непривычно на новинках.

Внедорожные шины от BF Goodrich показывают, что это настоящий вездеход, а не кроссовер. Действительно, помимо рамы Tank 400 имеет систему полного привода с блокировкой передних и задних дифференциалов.

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Информации о двигателях нет, но, вероятно, автомобиль получит 2-литровый турбодвигатель, как у Tank 300, и 8-ступенчатый автомат. В топе внедорожник может получить более мощный 3-литровый турбированный мотор V6 и 9-ступенчатый автомат, как у Tank 500.

Стоить новинка должна примерно от 2,6 млн до 2,9 млн рублей.

Фото: Great Wall Motors