Чем опасна езда на низких оборотах (и можно ли сэкономить)?

Считается, что езда «внатяг» предпочтительнее, потому что так экономится топливо, а двигатель получает щадящую нагрузку. Эксперт «За рулем» все объяснил.

Режим езды «на низах» означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2500 об/мин на бензиновых двигателях и выше 1100–1200 об/мин на дизеле. Инструкторы автошкол обычно учат, что правильно ездить именно так, потому что в данном режиме экономится топливо, да и двигатель нагружается меньше.

Так ли это? Работает для всех машин одинаково или только для новых (с еще свежим мотором)? Или наоборот, «заслуженных» и хорошо поездивших? Какие могут быть риски?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:





И в прежние времена, и теперь износ двигателя, работающего при большой нагрузке и малых оборотах коленчатого вала, будет значительно выше, чем в режимах больших оборотов и меньших нагрузок. При таких режимах движения страдают подшипники коленчатого вала из-за недостаточного давления масла, так как масляный насос не достигает полной производительности. Вообще, чем больше производительность масляного насоса, тем весь двигатель лучше смазывается и охлаждается маслом. На малых оборотах, когда подача масла мала, хуже смазываются стенки цилиндров и промываются дренажные отверстия поршневых колец. При этом если двигатель изношен, то и насос имеет уменьшенную производительность, и давление в системе «не держится», так как через возросшие зазоры утечки масла больше. Еще при такой езде страдают двухмассовые маховики, цены на которые порой достигают половины стоимости капремонта двигателя.

Вывод

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Для сохранения ресурса двигателя на механике лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона заканчивается на 6 тыс. об/мин, следует держать от 3 до 4.5 тыс. об/мин. И время от времени раскручивать двигатель почти до максимума. Для чего это нужно, мы рассказывали ранее в этом материале.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»