Жидкость для азиатских автоматических коробок

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Часто ли надо заменять жидкость в автоматической коробке передач? Да и надо ли менять ее вообще?

Даже далекий от техники автовладелец прекрасно знает, что для мотора его машины нужно определенное моторное масло, которое нужно время от времени заменять. А вот отношение к коробке передач даже у бывалых водителей порой безразличное. Мол, это агрегат, который рассчитан на тот же срок службы, что и автомобиль, — ничего с ним не сделается!

К сожалению, действительность совсем иная. И жизнь автоматической коробки куда более тяжелая, чем у двигателя внутреннего сгорания — как зимой, так и летом.

ПОЧЕМУ АВТОМАТУ ТЯЖЕЛО ЗИМОЙ?

Все знают, что даже в лютые холода двигатель довольно быстро прогревается, в том числе и на припаркованном автомобиле. Иначе и быть не может: ведь сгорающее в нем топливо постоянно излучает тепло. Поэтому моторные масла и все элементы двигателя вскоре начинают работать в оптимальном для них температурном диапазоне. Казалось бы, мотор прогрет — можно смело нестись вперед! Но этого делать нельзя: ведь коробка фактически осталась холодной! Она прогревается в основном за счет силы трения в шестеренках, подшипниках и фрикционах. Поэтому любые чрезмерные нагрузки чреваты ее ускоренной поломкой.

КАК АВТОМАТ ПЕРЕНОСИТ ЖАРУ?

Коробка страдает не только от «холодной» работы, но и, напротив, — от «горячей». В жару, да еще при серьезной нагрузке, вызванной бездорожьем, буксировкой прицепа или ездой по горным дорогам, температура внутри коробки порой может подниматься на десятки градусов выше, чем у моторного масла двигателя. В таких условиях ресурс ее элементов, в том числе и жидкости, быстро снижается — водитель должен об этом помнить.

В АКП — МАСЛО ИЛИ, ВСЕ-ТАКИ, ЖИДКОСТЬ?

Отметим, что если исторически смазывающую субстанцию для коробок передач и ведущих мостов называли маслами, то с приходом автоматических коробок передач в англоязычных странах появилось понятие ATF (Automatic Transmission Fluid) — жидкость для автоматических трансмиссий. И это правильно — именно жидкость, а не масло, поскольку задача у нее более сложная. Помимо смазочных функций, она участвует в передаче крутящего момента от двигателя на колеса, позволяя изменять величину момента и направление вращения. Кроме того, такая жидкость используется для управления сжатием пакетов фрикционов. Отметим, что в роботизированных коробках передач с двумя сцеплениями жидкость тоже ведает переключением передач.

ПОЧЕМУ ATF НЕ СЛУЖИТ ВЕЧНО?

Почему жидкость для автоматов все-таки нужно время от времени заменять?

В отличие от двигателя внутреннего сгорания, обеспеченного системой фильтрации воздуха, трансмиссия «дышит» практически атмосферным воздухом, поступающим через сапуны вместе с дорожной пылью, грязью, брызгами из луж и т.п. Поэтому срок службы трансмиссионных жидкостей напрямую определяется условиями эксплуатации автомобиля. Ресурс жидкостей ощутимо понижается при езде по загрязненным дорогам, особенно грунтовым и гравийным. То же относится к эксплуатации машины в условиях повышенной запыленности. Отрицательно влияют на срок службы жидкостей любые повышенные нагрузки — перевозка кемпера, езда с багажником на крыше, использование автомобиля в качестве такси, движение на скоростях выше 150 км/ч. Негативно сказывается городская езда в условиях пробок и заторов, а также эксплуатация автомобиля в режиме частых коротких пробегов. Напомним также, что вне зависимости от условий эксплуатации трансмиссионные жидкости постоянно загрязняются частицами износа коробки передач — в расход идут медь, алюминий, олово, композитные материалы, бумажная фибра и т.п. Магниты тут бессильны: кроме стальных частиц они ничего не задерживают.

Очевидно, что никакая жидкость для «автомата» не может служить вечно: необходима ее периодическая замена. Каждый автопроизводитель дает на этот счет свои рекомендации, указывая как необходимую периодичность, так и требования к продукту, пригодному для конкретной марки машины. Цифры обычно расходятся — одним желательна замена каждые 30 — 40 тыс. км или раз в 3 — 4 года, другие говорят про 60 тыс. км и даже 90 тыс. км. Понятно, что при тяжелых условиях эксплуатации жидкость необходимо менять чаще: производитель не может дать единую рекомендацию для всех владельцев без разбора. Что касается подходящей жидкости, то желательно, чтобы она создавалась в тесном контакте с автопроизводителем. Именно такой подход практикуют специалисты Idemitsu — и на выходе получаются достойные продукты.

А ЕСЛИ ЗАЛИТЬ IDEMITSU ?

Компания Idemitsu занимается производством смазочных материалов уже 110 лет. Для разных марок автомобилей конструкторы создают продукцию, учитывающую их особенности. Примером жидкостей, которые оптимально подходят именно для определенных коробок передач, можно назвать линейку продукции Idemitsu, производимую в США. ATF Idemitsu обладает отличной устойчивостью к пенообразованию, что в значительной степени обеспечивает четкость и плавность переключения АКП. В частности она подходит для автомобилей азиатских брендов, обеспечивая надежную защиту от преждевременного износа и повреждения ответственных движущихся частей АКПП, гарантируя высокую стабильность характеристик при эксплуатации в условиях резкого перепада температур и высоких нагрузок.