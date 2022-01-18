Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — журнал За рулем

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Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже

Правда, в России появится лишь одна. И это - кроссовер.

Skoda Karoq 2022

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Вслед за рестайлингом кроссовера Skoda Kodiaq, продажи которого в России уже разворачиваются, обновился и младший, Karoq.

Доработок — минимум. Слегка изменившиеся по форме LED-фары обновленного Skoda Karoq могут работать по неослепляющей матричной технологии. Стала шире окантовка решетки радиатора, в задних фонарях изменилась графика. Несколько вариантов литых дисков получили сетчатые вставки, снижающие завихрения воздуха — вместе с удлиненным спойлером на пятой двери и накладками под днищем позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на 9% — до 0,30.

В салоне главное новшество — опциональная «экоотделка» из материалов вторичной переработки.

Моторная гамма изменений не претерпела. В России прием заказов откроют в первом квартале 2022 года.

Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже

Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже

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Skoda Slavia

В Индии состоялась более существенная премьера — седан Skoda Slavia. В основе машины длиной 4541 мм и колесной базой 2651 мм лежит платформа MQB-A0‑IN. У нее сзади полузависимая подвеска и барабанные тормоза. Двигатели только турбированные: 115‑сильный литровый или 150‑сильный 1.5. В качестве альтернативы «ручке» для первого идет классический автомат, а для второго — робот DSG.

Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже

Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже

Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже

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Интерьер близок к последнему поколению Фабии. Базовое оснащение скромное, хотя кондиционер есть. В дорогих исполнениях появятся цифровая приборка, мультимедийный дисплей на 10 дюймов, климат-контроль с сенсорным блоком управления. И даже такие редкие для бюджетного седана опции, как панорамная крыша с люком и вентиляция передних сидений с отделкой из перфорированной кожи.

Slavia появится и на других рынках. Однако в России места ей не видно. Она крупнее Рапида, но уступает в практичности, а стоила бы примерно столько же.

  • Skoda Kodiaq получил новый двигатель — двухлитровый турбодизель мощностью 150 л.с.
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Фото: Skoda
Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже

Правда, в России появится лишь одна. И это — кроссовер.

Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307619Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307623Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307622Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307621Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307620Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже
Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже

Правда, в России появится лишь одна. И это — кроссовер.

Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307622Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307623Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307619Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307621Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже — фото 1307620Две ярких новинки Skoda: скоро в продаже
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный — 6–7л по трассе при скорости 110–130 км/ч, по городу без пробок — 8–9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток — большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

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