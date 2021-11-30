Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель

Сегодня в Европе представили обновленный кроссовер Skoda Karoq. У автомобиля измененный передний бампер, а широкий воздухозаборник имеет защитную сетку с кристаллическими мотивами в дизайне. Для Karoq впервые в классе в качестве опции доступны полностью светодиодные фары с матричной технологией.
Изменены также задние фонари — они стали более узкими с четко очерченными контурами и полностью светодиодными уже в базовой комплектации. Начиная с комплектации Ambition, они оснащаются динамическими указателями поворота.
При выборе пакета Eco в салоне обновленного Karoq будут применены экологически чистые материалы: обивка сидений получит элементы из искусственной кожи растительного происхождения, а подлокотники оббиты микрофиброй Suedia. Улучшенная фоновая светодиодная подсветка освещает теперь не только передние, но и задние панели. Для дверей можно выбрать один из десяти цветов, а пространство для ног всегда подсвечено белым.
Начиная с версии Style и выше, для Karoq доступна функция памяти для электрически регулируемого переднего пассажирского сиденья.
Уже в «базе» автомобиль оснащен цифровым восьмидюймовым дисплеем, а начиная с версии Ambition, приборная панель предлагается с экраном диагональю 10,25 дюйма и пятью вариантами отображения информации, а также возможностью персональных настроек.
На выбор покупателям предложат четыре информационно-развлекательные системы, самая большая из которых имеет размер 9,2 дюйма и предлагает поддержку обновлений по беспроводной сети. Подключить смартфон к автомобилю можно при помощи технологий SmartLink, Android Auto или Apple CarPlay. За доплату доступен отсек Phone Box с технологией беспроводной зарядки.
Европейская моторная гамма осталась прежней, что касается России, то пока ничего не сообщается, вероятно она также будет без изменений.
Обновленный Karoq предложат в комплектациях Active, Ambition и Style. Также для России будет предлагаться специальная версия Hockey Edition и новый оранжевый цвет Energetic Orange.
Обновленный Karoq будут выпускать в Чехии, Словакии, России и Китае и предложат в 60 странах.
В Европе автомобиль появится в начале 2022 года, до России он доберется чуть позже, предположительно, весной.
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Фото: Skoda