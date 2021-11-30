Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — журнал За рулем

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Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель

Через четыре года после появления модель проходит модернизацию в середине цикла, чтобы оставаться свежей и конкурентоспособной в сегменте компактных кроссоверов.

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Сегодня в Европе представили обновленный кроссовер Skoda Karoq. У автомобиля измененный передний бампер, а широкий воздухозаборник имеет защитную сетку с кристаллическими мотивами в дизайне. Для Karoq впервые в классе в качестве опции доступны полностью светодиодные фары с матричной технологией.

Изменены также задние фонари — они стали более узкими с четко очерченными контурами и полностью светодиодными уже в базовой комплектации. Начиная с комплектации Ambition, они оснащаются динамическими указателями поворота.

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Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель

При выборе пакета Eco в салоне обновленного Karoq будут применены экологически чистые материалы: обивка сидений получит элементы из искусственной кожи растительного происхождения, а подлокотники оббиты микрофиброй Suedia. Улучшенная фоновая светодиодная подсветка освещает теперь не только передние, но и задние панели. Для дверей можно выбрать один из десяти цветов, а пространство для ног всегда подсвечено белым.

Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель

Начиная с версии Style и выше, для Karoq доступна функция памяти для электрически регулируемого переднего пассажирского сиденья.

Уже в «базе» автомобиль оснащен цифровым восьмидюймовым дисплеем, а начиная с версии Ambition, приборная панель предлагается с экраном диагональю 10,25 дюйма и пятью вариантами отображения информации, а также возможностью персональных настроек.

Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель

На выбор покупателям предложат четыре информационно-развлекательные системы, самая большая из которых имеет размер 9,2 дюйма и предлагает поддержку обновлений по беспроводной сети. Подключить смартфон к автомобилю можно при помощи технологий SmartLink, Android Auto или Apple CarPlay. За доплату доступен отсек Phone Box с технологией беспроводной зарядки.

Европейская моторная гамма осталась прежней, что касается России, то пока ничего не сообщается, вероятно она также будет без изменений.

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Обновленный Karoq предложат в комплектациях Active, Ambition и Style. Также для России будет предлагаться специальная версия Hockey Edition и новый оранжевый цвет Energetic Orange.

Обновленный Karoq будут выпускать в Чехии, Словакии, России и Китае и предложат в 60 странах.

Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель

В Европе автомобиль появится в начале 2022 года, до России он доберется чуть позже, предположительно, весной.

Фото: Skoda

Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель

Через четыре года после появления модель проходит модернизацию в середине цикла, чтобы оставаться свежей и конкурентоспособной в сегменте компактных кроссоверов.

Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — фото 1297121Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — фото 1297120Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — фото 1297119Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — фото 1297118Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель
Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель

Через четыре года после появления модель проходит модернизацию в середине цикла, чтобы оставаться свежей и конкурентоспособной в сегменте компактных кроссоверов.

Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — фото 1297118Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — фото 1297119Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — фото 1297120Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель — фото 1297121Обновленный Skoda Karoq: улучшенная аэродинамика и цифровая приборная панель
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный — 6–7л по трассе при скорости 110–130 км/ч, по городу без пробок — 8–9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток — большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

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