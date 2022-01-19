Больше этих кроссоверов только дома - а в каком бы вы «поселились»?

Дав ответ на этот вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получаете шанс выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

Класс особо больших кроссоверов и внедорожников в этом году представлен только тремя новинками. Зато какими! Два кроссовера приехали к нам из Соединенных Штатов, а третья новинка — из Страны восходящего солнца. Это Cadillac Escalade и его «двоюродный брат» Chevrolet Tahoe, а также один из самых ожидаемых автомобилей, несмотря на то, что купить его могут далеко не все, — Toyota Land Cruiser 300. Но сегодня мы голосуем не рублем.

Выбрать достойного победителя в этом классе будет непросто, но наши читатели с этим обязательно справятся.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva .

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Какой автомобиль, на ваш взгляд, достоин премии «За рулем»? Ковбой во фраке Cadillac Escalade или более демократичный и практичный Chevrolet Tahoe? А, может, любимец миллионов Toyota Land Cruiser 300, если внесенные в него изменения и исчезновение двигателей V8 вас не смутили?

Давайте выясним, какой из появившихся в 2021 году особо больших кроссоверов и внедорожников больше по душе вам и другим читателям «За рулем»! Ниже вы найдете короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей согласны с вашим выбором.

Cadillac Escalade, универсал, 416 л.с., полный привод Chevrolet Tahoe, универсал, 343 л.с., полный привод

Toyota Land Cruiser 300, универсал, 299–415 л.с., полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. Только не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Фото: компании-производители