Больше этих кроссоверов только дома - а в каком бы вы «поселились»?

Класс особо больших кроссоверов и внедорожников в этом году представлен только тремя новинками. Зато какими! Два кроссовера приехали к нам из Соединенных Штатов, а третья новинка — из Страны восходящего солнца. Это Cadillac Escalade и его «двоюродный брат» Chevrolet Tahoe, а также один из самых ожидаемых автомобилей, несмотря на то, что купить его могут далеко не все, — Toyota Land Cruiser 300. Но сегодня мы голосуем не рублем.
Выбрать достойного победителя в этом классе будет непросто, но наши читатели с этим обязательно справятся.
Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva.
Какой автомобиль, на ваш взгляд, достоин премии «За рулем»? Ковбой во фраке Cadillac Escalade или более демократичный и практичный Chevrolet Tahoe? А, может, любимец миллионов Toyota Land Cruiser 300, если внесенные в него изменения и исчезновение двигателей V8 вас не смутили?
Давайте выясним, какой из появившихся в 2021 году особо больших кроссоверов и внедорожников больше по душе вам и другим читателям «За рулем»! Ниже вы найдете короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей согласны с вашим выбором.
В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. Только не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
Фото: компании-производители