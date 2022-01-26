Дизельный мотор, работающий... на угле? Да!

Изначально двигатель, который мы сегодня называем дизельным, задумывался как мотор, работающий на растительном масле или на каменноугольной пыли. Эти виды томлива Дизель считал идеальными для своей разработки. О «солярке» тогда у него и мыслей не было, открыл секрет эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин в своей статье.
Создание работающего на каменноугольной пыли прототипа двигателя внутреннего сгорания сопровождалось многочисленными экспериментами. Но как бы ни бился над проблемами Рудольф Дизель, две из них он так и не смог решить.
Во-первых, угольная пыль и образующаяся при ее сгорании зола быстро загрязняли двигатель. Высокие абразивные свойства этих веществ не позволяли двигателю работать, а эффективно удалять пыль и золу из мотора так и не получилось.
Во-вторых, постоянно подводил процесс подачи каменноугольной пыли в цилиндры. Сделать это с помощью давления, как в случае с жидкостями, не представлялось возможным, а значит «бак» должен был находиться сверху и иметь определенную форму.
В результате Рудольф Дизель, перебрав все идеи и варианты решения проблем, был вынужден перейти на нефтепродукты и выбрал в качестве топлива для своего двигателя «солярку».
Другие забавные факты о дизеле вы найдете в статье Михаила Колодочкина «5 занятных фактов о дизеле, которых вы (спорим?) не знали».
- Есть 7 причин не покупать машину с дизелем. И только один аргумент «за».
- Продлить жизнь любого механизма помогут современные присадки в ГСМ.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Depositphotos