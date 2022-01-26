Дизельный мотор, работающий... на угле? Да!

Рабочий прототип угольного мотора создал сам Рудольф Дизель.

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Изначально двигатель, который мы сегодня называем дизельным, задумывался как мотор, работающий на растительном масле или на каменноугольной пыли. Эти виды томлива Дизель считал идеальными для своей разработки. О «солярке» тогда у него и мыслей не было, открыл секрет эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин в своей статье.

Создание работающего на каменноугольной пыли прототипа двигателя внутреннего сгорания сопровождалось многочисленными экспериментами. Но как бы ни бился над проблемами Рудольф Дизель, две из них он так и не смог решить.

Во-первых, угольная пыль и образующаяся при ее сгорании зола быстро загрязняли двигатель. Высокие абразивные свойства этих веществ не позволяли двигателю работать, а эффективно удалять пыль и золу из мотора так и не получилось.

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Во-вторых, постоянно подводил процесс подачи каменноугольной пыли в цилиндры. Сделать это с помощью давления, как в случае с жидкостями, не представлялось возможным, а значит «бак» должен был находиться сверху и иметь определенную форму.

В результате Рудольф Дизель, перебрав все идеи и варианты решения проблем, был вынужден перейти на нефтепродукты и выбрал в качестве топлива для своего двигателя «солярку».

Другие забавные факты о дизеле вы найдете в статье Михаила Колодочкина «5 занятных фактов о дизеле, которых вы (спорим?) не знали» .

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