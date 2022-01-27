Хит издательства «За рулем»: энциклопедия военных автомобилей

Великолепный подарок всем, кто увлекается историей техники.

Материалы по теме Хит издательства «За рулем»: автобусы и троллейбусы XX века в одной книге

Представляем полную и красочно иллюстрированную энциклопедию военных автомобилей с 1769 по 2006 год.

В солидной книге объемом 640 страниц рассказано о множестве автомобилей военного назначения, колесных, боевых, инженерных и специальных машинах, выпущенных в России, СССР и большинстве зарубежных стран с самого появления автомобиля до настоящего времени.