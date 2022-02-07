Большая немецкая тройка... Ей вообще есть альтернативы?

Еще бы: понятие премиума настолько размылось, что в него уже попадают отдельные модели массового сегмента.

Премиум — это дорого и малодоступно, но большинство моделей Audi, BMW и Mercedes-Benz далеко не эксклюзивны. Эта ниша осталась за роскошью — Bentley, Rolls—Royce и иже с ними. У немецкой же тройки есть немало альтернатив по управляемости, комфорту, оснащению, дизайну… Сегодня можно выбрать автомобиль уровня BMW, но с менее затратным мотором по налогам, расходу топлива и стоимости обслуживания. Либо взять мощный снаряд, но без переплаты за бренд. Решать вам.

Так что же случилось с Audi, BMW и Mercedes-Benz? На этот счет очень хороший опус опубликовал британский автоэксперт Майк Резерфорд, прославившийся своими нестандартными суждениями. Он считает, что эксклюзивность не обязательно должна быть дорогой.

«Надоели когда-то редкие, а теперь „заурядные“ автомобили, на которых в наши дни ездят абсолютно все? Ищете что-то менее популярное, более необычное и эксклюзивное — такой автомобиль, который, вероятно, будет единственным на вашей улице, если не во всей деревне или городе? Обычно это Aston Martin , Bentley, Ferrari, McLaren и т.п., которые недешевы. Но сегодня необычные времена», — пишет Майк и упоминает Peugeot, Opel , Hyundai, Kia, Toyota, Lexus, Nissan, Renault и так далее.

Родственники

Действительно, технологии достигли такого уровня, что автомобиль премиального уровня может создать любой бренд. Взять хотя бы родственный Audi бренд Volkswagen, у которого еcть прекрасный «навороченный» Touareg за 5,6 млн рублей (его родственник Audi Q7 стоит почти столько же — от 6 млн рублей, но имеет более мощные, богаче оснащенные и дорогие версии).

Volkswagen Touareg

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Не стоит забывать и про дорогой Porsche, который, впрочем, больше относится к сегменту роскоши (здесь даже самый доступный по цене Macan идет от 5,5 млн рублей), а также про две модели Skoda — лифтбек Superb и кроссовер Kodiaq, на которые, между прочим, распространяется теперь «налог на роскошь» (поэтому их упоминание в этом тексте обосновано). Стоят они от 2,4 млн до 3,95 млн и от 2 млн до 4 млн рублей соответственно.

Родственником BMW является Mini. Сегодня это вовсе не бюджетные малолитражки, а премиальные и дорогие автомобили стоимостью от 2,24 млн до 4,1 и более млн рублей.

MINI Cooper Se Countryman all4

Мы ищем не только полноценные замены немецкому премиуму, но и автомобили, соответствующие по одному-двум или более параметрам немецкой тройке, а также автомобили достаточно редкие на дорогах, чтобы вызывать интерес. Начнем с очевидных «заменителей».

Очевидные альтернативы Audi, BMW и Mercedes-Benz

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Jaguar и Land Rover

Здесь вы не так много сэкономите, но получите весьма необычный автомобиль с харизмой и родословной. Даже кроссоверы Jaguar, которые появились не так давно, успели доказать, что они тоже Ягуары. Самый доступный кроссовер E-Pace обойдется вам минимум в 4,2 млн рублей. За F—Pace придется отдать 4,7 млн рублей, а седан XF продается в России по цене от 4,6 млн рублей. К сожалению, модельный ряд Jaguar не столь разнообразен, как у немецкой тройки, но на помощь ему приходят внедорожники Land Rover.

Jaguar E-Pace

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Самая доступная и очень интересная модель — Range Rover Evoque — стоит от 3,9 млн рублей. Land Rover Discovery Sport обойдется минимум в 4 млн рублей, а Land Rover Defender — 4,8 млн рублей. Столько же стоит Range Rover Velar. Range Rover же стоит 8,1 млн рублей минимум, и у немецкой тройки нечего ему противопоставить без натяжки. Разве что BMW X7, например, но это — кроссовер на базе более легкого X5, тогда как у Range Rover уникальная платформа, которой он никогда ни с кем не делился.

Range Rover Sport

Volvo

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Машины этого бренда становятся редкими участниками российского трафика. В модельном ряду для нашей страны остались кроссоверы XC40 (от 2,8 млн рублей), XC60 (от 4,4 млн рублей) и XC90 (от 5,6 млн рублей), седан S90 (от 4,1 млн рублей) и кросс-универсал V90 Cross Country (от 4,8 млн рублей). Автомобили отличаются уникальным даже в пределах премиум-класса комфортом. Только к ним можно в полной мере применить эпитеты «домашний диван» или «домашнее кресло». В Volvo чувствуешь себя дома. Тем не менее, автомобили эти не слишком популярны в некоторых странах, в том числе и в России. Слишком уж они спокойны, не вызывающие, наверное. Но если вы уже перестали кому-то (и себе) что-то доказывать и решили жить в свое удовольствие, то настрой Volvo вам определенно понравится. Приятно, что марка сохранила особую атмосферу в салонах своих автомобилей по сей день.

Volvo XC90

Cadillac

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В России премиальный американский бренд представлен четырьмя кроссоверами: XT4 (от 3,6 млн рублей), XT5 (от 4,3 млн рублей), XT6 (от 5,2 млн рублей) и, конечно же, Escalade (от 8,5 млн рублей). Все они отличаются мощными двигателями, комфортными салонами, богатыми комплектациями и очень хорошей шумоизоляцией — премиум в полной мере, да еще и редкий на дорогах. Чтобы подчеркнуть премиальность, каждому покупателю выдается карта консьерж-сервиса: аренда яхт, самолетов и отелей, медицинская и юридическая поддержка, доставка подарков и многое другое, что берут на себя персональные ассистенты Prime.

Cadillac XT6

Много Infiniti и один Nissan

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В России бренд оставил в продаже только кроссоверы QX50 (от 3,9 млн рублей), QX80 (от 6,9 млн рублей) и кросс-купе QX55 (от 4,3 млн рублей), к которым скоро присоединится QX60. Ставка в этих автомобилях делалась на драйв, и у них очень интересные двигатели. Но присмотреться можно и к новому Nissan Pathfinder (4,3–5 млн рублей), который поступил в продажу в России. Плюс этого внедорожника — в его новизне, а значит и в современном оснащении, а также хороших материалах отделки и уникальном для модельного ряда марки дизайне.

Infiniti QX80

Lexus

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В модельном ряду есть редкие на дорогах и более-менее доступные по цене варианты (учитывая наценки и допы, которыми дилеры популярных марок терзают сегодня рынок). Это кроссоверы UX (от 2,7 млн рублей) и NX (от 4 млн рублей). Упомянем и бестселлер RX, так как стоит он на сегодняшний день от 4,3 млн рублей, что как бы уже считается приемлемым. Не забудем и про седан ES (от 3,6 млн рублей), а также про представительский LS, для покупки которого надо 7,9 и более млн рублей. При этом Лексусы в нашей стране ценятся и без всяких натяжек считаются премиальными автомобилями. Они хорошо оснащаются, комфортны, имеют прекрасную шумоизоляцию и управляются лучше, чем Тойоты.

Lexus RX

У Тойоты, кстати, тоже есть автомобиль премиум-уровня. Это новый Land Cruiser 300 (от 5,8 млн рублей). Но он уже, кажется, ценится выше «немцев», потому и очередь на него растянулась на годы. По этой причине мы лишь упомянем его и пойдем дальше.

Давайте переместимся на евразийский континент и заглянем в Южную Корею.

Genesis

Руководство бренда прямо заявляет, что его автомобили — конкуренты Audi, BMW и Mercedes—Benz. Особенно часто в рекламе их противопоставляют BMW.

Самый доступный G70 стоит от 3,2 млн рублей. Это спортседан. Более солидный G80 обойдется минимум в 4,15 млн рублей. Есть еще представительский G90, который по меркам класса стоит копейки — от 7 млн рублей и очень редко встречается на дорогах. Есть в модельном ряду и кроссоверы — GV70 за 4,3 млн, а также GV80 за 7 млн рублей. Как вы заметили, ценовое позиционирование копирует Lexus. Может быть поэтому модели марки столь редко встречаются (при прочих равных большинство выберут бренд, которому на десяток-другой больше лет), что, впрочем, только на руку тем, кто хочет эксклюзивности по умеренной цене.

Но давайте перейдем к неочевидным и потому весьма интересным альтернативам, ради которых и затевался этот рассказ.

Genesis GV80

Неочевидные альтернативы Audi, BMW и Mercedes-Benz

Kia

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Коли уж мы закончили предыдущий раздел «корейцами», то начнем новый с них же. Эксперимент Kia по созданию особой модели закончился фиаско. Звучный Stinger скоро снимут с производства, но пока этот задне-/полноприводный спортивный лифтбек мощностью от 197 до 370 л.с. еще в продаже. Стоит он от 2,9 до 4,3 млн рублей. Если цените динамику, универсальность и редкость автомобиля, то он ваш. Его ходовые характеристики таковы, что язык не поворачивается назвать его Kia — настолько он отличается от других моделей бренда. Взять хотя бы задний привод…

Kia Stinger

Другая редкая и интересная модель бренда — представительский седан K900, который теперь, после обновления, продается в России под названием K9. Седан стоит от 4,56 млн до 6 млн рублей, и это самый доступный представитель класса на рынке. Видели его на дороге? Да, он — редкость. Цены на K9 на момент публикации еще не озвучены. Кстати, у Hyundai в России ничего подобного в модельном ряду нет.

Идем дальше.

Kia K900 Kia K9

Jeep

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Вы, возможно, удивитесь, узнав, что у бренда есть 286-сильный внедорожник за 5,7 млн рублей. Это Grand Cherokee Trailhawk (переводится как «след ястреба»). Раньше была и 710-сильная версия, но больше она в Россию не поставляется. Можно выбрать и обычный Grand Cherokee с 238-сильным бензиновым мотором (разница в мощности невелика) за 4,94 млн рублей, и наслаждаться не меньшей эксклюзивностью и непохожестью на окружающие автомобили при высоком уровне комфорта и интересной родословной.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Citroen и Peugeot

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В модельных рядах немецкой тройки есть автомобили разных классов. Многие не имеют просторных салонов и дорогих в эксплуатации мощных двигателей, но при этом они прекрасно управляются и водитель получает от езды удовольствие. Такие автомобили есть и всегда были у французов. Упругий пластик, комфорт и достойная шумоизоляция, дизайн, отделка, проекции на лобовое стекло, подсветка… Все на уровне немецкого премиума. Сегодня в России среди альтернатив немецкой тройки в модельном ряду брендов остались только кроссоверы (седаны, хэтчбеки и универсалы в Россию не везут).

У Пежо это модели 2008 (от 1,8 млн рублей), 3008 (от 2,24 млн рублей) и 5008 (от 2,52 млн рублей), а у Ситроена — C3 Aircross (от 1,7 млн рублей) и C5 Aircross (от 2,44 млн рублей). С недавнего времени французскими стали и некоторые модели Opel — в частности, кроссоверы Crossland (от 1,7 млн рублей) и Grandland X (от 2,16 млн рублей), которые построены на одной платформе с французами.

Peugeot 5008

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Управляемость этих машин — на высочайшем уровне. Судите сами: раллийная команда Ситроена побеждала 9 раз, а Пежо — 4 раза в чемпионате мира World Rally Championship (WRC). Для сравнения, команда Subaru, с которой у многих ассоциируются раллийные гонки, имеет три титула. Все наработки спортивных команд учитывались при проектировании и настройке машин Citroen и Peugeot. Но с поправкой на комфорт, конечно. Машины Peugeot — чуть более драйвовые, а Citroen — немного более комфортные по части плавности хода. Опели стали некой «серединкой». При этом стоимость обслуживания этих машин не выше среднего по рынку. К тому же они редко встречаются и вызывают интерес, особенно если любопытствующий вдруг увидит салон.

Citroen C5 Aircross

А теперь перейдем к совсем неожиданным и очень доступным по цене альтернативам — китайским.

Haval

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Вы не получите отточенной управляемости и мощных моторов, но вас поразит щедрый уровень оснащения автомобилей. И не будет никаких платных подписок за активацию систем, как и у других «неожиданных» альтернатив немецкой тройке.

Например, кросс-купе F7X стоит всего от 1,83 млн рублей, но за 2,33 млн (максимальная комплектация Tech Plus) вы получите электрорегулировки, многочисленные датчики, обогревы всего и вся, бесконечные системы помощи и безопасности… Список «вкусностей» растянулся на сто с лишним строк. Поэтому, если вы ждете от машины технологичности, то автомобили этой марки прекрасно заменят премиум, предугадывающий желания по определению.

Haval F7x

Geely

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Geely владеет брендом Volvo, а значит и всеми ее технологиями. Вы слышали про кросс-купе Tugella за 2,8 млн рублей? Этот автомобиль получил Гран-при «За рулем» — приз, который присуждают автолюбители. Дизайн, 238-сильный мотор, дорогие материалы отделки и богатое оснащение… — это полноценный премиум за полцены. Отсюда и награда. Его брат от Volvo стоит столько же, но в базовой комплектации «шведа» вы многого недосчитаетесь за эти деньги. В том числе стильного купеобразного кузова.

Geely Tugella

Exeed

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Это премиальный бренд китайской компании Chery, в модельном ряду которого в России две модели — TXL (от 2,7 млн рублей) и VX (от 3,1 млн рублей). Их козыри — красивые салоны с очень качественной отделкой, богатое оснащение и сдержанный, но внушительный дизайн. А еще у них очень плавный ход при размеренной езде.

Exeed VX

Премиум «под себя»

Как видите, понятие «премиум» постепенно размывается, и по ряду параметров премиальными могут быть многие автомобили, даже среди марок массового сегмента. Если хотите получить премиальный салон без переплат за слишком мощный двигатель, либо мощный мотор без переплаты за бренд, плюс богатое оснащение или отточенную управляемость, то вы точно подберете подходящий автомобиль — выбор вариантов в России по-прежнему велик. Главное, не привязываться к очень размытому сегодня статусу «премиум-бренд».

Но и среди премиальных моделей есть те, которые не оправдывают ожидания владельцев.

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Фото: компании-производители, Jonas Junk / Unsplash