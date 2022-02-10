Первая серийная легковушка СССР: а что в ней было импортное? — журнал За рулем

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Первая серийная легковушка СССР: а что в ней было импортное?

Изначально на машине НАМИ-1 не было никаких приборов.

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Первая серийная советская легковушка — НАМИ‑1 — появилась на свет в 1927 году на столичном заводе «Спартак» (напротив нынешнего сада «Эрмитаж»).

Машина имела хребтовую раму из трубы диаметром 135 мм. Двигатель — V‑образный двухцилиндровый воздушного охлаждения мощностью 18,5 л.с. Коробка передач — механическая трехступенчатая. Тормоза — задние, барабанные. Изначально на автомобиле не было никаких приборов, спидометр появился только через пару лет. Кузов имел упрощенную конструкцию: облицовочные панели гнули из листа. Шины приобретали по импорту.

С 1927 по 1930 год было выпущено около 400 автомобилей — практически все они были выкуплены Автодором, который распределил их по государственным организациям.

Выпуск был прекращен, поскольку в Нижнем Новгороде уже создавался современный автозавод.

Главным недостатком НАМИ‑1 было кустарное производство и, соответственно, низкое качество. Об этом, кстати, тогда много писали в журнале «За рулем».

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Фото: из архива автора

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