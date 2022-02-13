Загадка: какое назначение было у советской машины МПР‑10?

Спойлер: благодаря такой установке можно было не бояться уйти в занос.

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Одним из первых послевоенных пескоразбрасывателей была установка МПР‑10 на шасси ЗИС‑5, разработанная в Ленинграде. Ее стальной кузов с наклонным днищем, подвешенный на пластинчатых пружинах, совершал при помощи кривошипно-шатунного механизма колебательные движения, в результате которых песок постепенно подавался на разбрасывающий диск.

Автомобиль брал на борт три тонны песка. Привод разбрасывающего диска и пескоразбрасывающего механизма осуществлялся от основного двигателя.

Водители остальных машин, как и пешеходы, старались держаться от такого соседства подальше, но свою миссию по борьбе со скользкими дорогами МПР‑10 успешно выполняла.

В те же годы в Ленинграде начали выпускать и необычные мусоровозы МВ‑10 на шасси ЗИС‑5, выполненные по патенту немецкой фирмы «Keller und Knappisch». Их изюминка — расположенный внутри кузова огромный, медленно вращавшийся шнек (как у мясорубки) с приводом от коробки отбора мощности автомобиля. В каждом ленинградском дворе стояли цилиндрические бачки, которые нужно было опрокидывать в приемное устройство мусоровоза. Шнек уплотнял мусор, перемещая к передней стенке — при разгрузке включали реверс.

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Фото: из архива автора