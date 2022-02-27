Загадка: за что полугрузовик-полуавтобус КАвЗ сослали в Сибирь? — журнал За рулем

Загадка: за что полугрузовик-полуавтобус КАвЗ сослали в Сибирь?

Подсказка: все дело в ручной сборке.

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В середине 90‑х годов Курганский автобусный завод спроектировал необычные прототипы модульной конструкции, в том числе КАвЗ‑32784.

Забавный полугрузовик-полуавтобус собирали практически вручную — себестоимость была соответствующей.

Полноприводная 12‑местная машина с грузовой полуторатонной платформой, как и ее коллеги, ажиотажным спросом не пользовалась. По имеющимся сведениям, выпущенные КАвЗы поехали в Сибирь, чтобы обслуживать нефтяные и газовые скважины.

Загадка: за что полугрузовик-полуавтобус КАвЗ сослали в Сибирь?

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Фото: Курганский автобусный завод

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