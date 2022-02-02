Россиянам назвали 3 лучших недорогих авто с пробегом

Искали седаны и хэтчбеки класса В+, не старше 5 лет и с пробегом не более 80 тысяч км. По цене — до миллиона.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил вторичный рынок бюджетных автомобилей по цене до 1 миллиона рублей. В его рейтинг попало семь моделей. Предлагаем ознакомиться с тремя наиболее доступными автомобилями.

Hyundai Solaris

В тройку самых доступных попал излюбленный таксистами Hyundai Solaris I (рестайлинг). За эту машину на вторичке просят в среднем:

706 000 рублей за седан 1.4, мощностью 107 л.с., с механикой;

за седан 1.4, мощностью 107 л.с., с механикой; 789 000 рублей за такую же версию, но с автоматом.

При рестайлинге механика и автомат стали 6-ступенчатыми, повысилась их надежность. Моторы 1.4 (107 л.с.) и 1.6 (123 л.с.) сочетаются с обеими коробками. К 150 тысячам км пробега проявляются нагар на клапанах и засорение масляных каналов. Цепь ГРМ может растянуться к 100–120 тысячам либо износится натяжитель цепи. Нестабилен ресурс нейтрализаторов: одни умирают за пару лет, другие ходят 200 тысяч км. Многое зависит от используемого топлива, условий эксплуатации и манеры вождения водителя. Некоторые владельцы критикуют Солярис за недостаточно мощную печку.

Hyundai Solaris

В целом пятилетний Солярис достаточно практичный, экономичный и надежный автомобиль. Правда, есть варианты и подешевле.

Renault Logan

Еще один бюджетник, Renault Logan II, — терпеливая рабочая лошадка без изысков. Средняя цена на вторичке:

676 000 рублей за автомобиль с мотором 1.6 (82 л.с.) и механикой;

за автомобиль с мотором 1.6 (82 л.с.) и механикой; 733 000 рублей за версию с двигателем 1.6 (102 л.с.) и АКП

Renault Logan

При смене поколения и переносе сборки из Москвы в Тольятти локализация модели достигла 62%. Возможно, это субъективное мнение, но автовладельцы говорят, что это негативно сказалось на стойкости ЛКП и надежности некоторых элементов электроники и ходовой. Однако все привычные качества Logan сохранил — у автомобиля всеядная подвеска, живучие моторы, минимально достаточное оснащение.

Самое главное — все имевшиеся «детские болезни» модели к этому моменту выявлены и подлечены. К двигателям и МКП претензий по надежности — минимум. Базовый мотор — древний восьмиклапанник способен прослужить до 400 тысяч км. Вопросы есть к автомату DP2, но при бережном отношении и он выдерживает свыше 200 тысяч километров пробега.

Lada Vesta

На первом месте рейтинга — самый дешевый, но, как это ни удивительно, более современный и вместительный автомобиль — пятилетняя Лада Веста. Средняя цена:

667 000 рублей за седан 1.6 (106 л.с.) с механикой;

за седан 1.6 (106 л.с.) с механикой; 665 000 рублей вы отдадите за машину с тем же мотором и роботизированной коробкой, регулярно за время эксплуатации требовавшей новых прошивок и комплектов сцеплений.

Но идея Весты с автоматом так заманчива, что и на машины с АМТ на вторичке есть спрос. Правда, цена чуть ниже, чем на версию с МКП.

Lada Vesta

Мотор 1.6 чуть проще и надежнее, чем 1.8 (122 л.с.) и без особых нареканий «доживет» до 200 тысяч км. Из часто встречающихся проблем — некорректная работа дворников и мультимедиа, плохое качество уплотнителей, скрипы в салоне, стуки в ходовой. Зато машина легка в ремонте и прекрасно подходит для регионов со скверными дорогами.

*** Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Ориентироваться на заявленный пробег бессмысленно — эти модели очень любят таксисты, поэтому часто он скручен, иногда в сочетании с перекраской кузова (частичной или полной). В двигатели перед продажей заливают бодрящие жидкости, которые на пару недель дают должный эффект по динамике разгона и расходу топлива. Эти машины недорогие, но есть огромный риск приобрести экземпляр в сильно заезженном или совсем убитом состоянии. К тому же, как известно, таксисты экономят на топливе, используя АИ‑92 вместо «девяносто пятого».

Словом, при выборе машины с пробегом не стоит пренебрегать профессиональной диагностикой на сервисе. Особенно когда дело касается этой популярной троицы.

Еще больше бюджетных авто на вторичке — в статье нашего эксперта по этой ссылке.

Эксперт рассказал, как проверить автоматическую коробку при покупке автомобиля с пробегом.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»