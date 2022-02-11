Ответственность за использование шин не по сезону не предусмотрена. Но есть другие «шинные» нарушения, наказуемые штрафом в 500 рублей, предупреждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Могут ли оштрафовать за езду на летних шинах зимой? А если установить зимние шины только на ведущую ось?

Светлана, г. Калязин

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных ТС» (приложение № 8) запрещает эксплуатацию ТС, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль).

К зимним относятся шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированные знаками «М+S», «M&S», «M S». Ответственность за нарушение указанных требований в настоящее время не установлена .

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Тем не менее, предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ могут быть вынесены в отношении водителя в случае несоответствия установленных шин другим требованиям, включая остаточную высоту протектора, наличие на шинах повреждений, обнажающих корд, несоответствие шин по размеру или допустимой нагрузке модели транспортного средства, а также одновременное применение на одной оси шин различных размеров, конструкций, моделей, с разными рисунками протектора и пр., а также ошипованных и неошипованных шин на разных осях.

Эти ограничения перечислены в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС и «За рулем»