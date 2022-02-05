Простой способ «подлечить» фару, пострадавшую в ДТП

После мелкого ДТП отломились ушки крепления фары.
Ремонт горячим паяльником, на мой взгляд, не обеспечивает достаточной прочности. Я предпочитаю приклеить ушки суперклеем. Затем усиливаю соединение, приклеив по бокам отрезки пластиковых хомутов черного цвета, которые не бросаются в глаза.
Способ прошел испытания в течение шести месяцев, включая заморозки.
P. Mингзазов, г. Казань
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Фото: P. Mингзазов