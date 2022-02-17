Нужно затянуть упрямый хомут? Есть водительская хитрость

Идея читателя «За рулем» поможет при переборке приводов колес.

Материалы по теме Перебираете подвеску? С хомутом проще!

Известно, что штатные хомуты на резиновых пыльниках ШРУСов автомобилей ВАЗ устанавливаются очень тяжело. Порой даже специальные щипцы не помогают. Из-за этого многие, перебирая приводы колес, ставят червячные хомуты, что не очень хорошо. Выступающие части такого хомута могут намотать что-то с дороги, да и сами повреждают резиновый чехол.

Я предлагаю использовать хомуты того и другого типа вместе. Штатный хомут обжимаем с помощью установленного поверх червячного, пока замок штатного не защелкнется. Затем снимаем червячный и подстукиваем носик штатного хомута тупым керном в паз.

О. Ширяев, г. Казань

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