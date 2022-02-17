Нужно затянуть упрямый хомут? Есть водительская хитрость — журнал За рулем

Нужно затянуть упрямый хомут? Есть водительская хитрость

Идея читателя «За рулем» поможет при переборке приводов колес.

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Перебираете подвеску? С хомутом проще!

Известно, что штатные хомуты на резиновых пыльниках ШРУСов автомобилей ВАЗ устанавливаются очень тяжело. Порой даже специальные щипцы не помогают. Из-за этого многие, перебирая приводы колес, ставят червячные хомуты, что не очень хорошо. Выступающие части такого хомута могут намотать что-то с дороги, да и сами повреждают резиновый чехол.

Я предлагаю использовать хомуты того и другого типа вместе. Штатный хомут обжимаем с помощью установленного поверх червячного, пока замок штатного не защелкнется. Затем снимаем червячный и подстукиваем носик штатного хомута тупым керном в паз.

О. Ширяев, г. Казань

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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