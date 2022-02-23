Надежное крепление для огнетушителя — народный способ — журнал За рулем

Надежное крепление для огнетушителя — народный способ

Его предложил читатель «За рулем» — владелец Нивы ВАЗ‑2131.

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Предлагаю способ крепления огнетушителя в Ниве ВАЗ‑2131.

Хомут для крепления 110‑мм канализационной трубы притянут винтом М5 с потайной головкой к крышке лючка с правой стороны. Донышком огнетушитель опирается на дно багажника.

Конечно, возможны варианты установки хомута в других местах, а любителям бездорожья лучше использовать два хомута для надежности.

А. Брынский, Тверская область

Надежное крепление для огнетушителя — народный способ

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Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


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Фото: А. Брынский

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