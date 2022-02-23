Его предложил читатель «За рулем» — владелец Нивы ВАЗ‑2131.

Предлагаю способ крепления огнетушителя в Ниве ВАЗ‑2131.

Хомут для крепления 110‑мм канализационной трубы притянут винтом М5 с потайной головкой к крышке лючка с правой стороны. Донышком огнетушитель опирается на дно багажника.

Конечно, возможны варианты установки хомута в других местах, а любителям бездорожья лучше использовать два хомута для надежности.

А. Брынский, Тверская область

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.