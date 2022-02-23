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Предлагаю способ крепления огнетушителя в Ниве ВАЗ‑2131.
Хомут для крепления 110‑мм канализационной трубы притянут винтом М5 с потайной головкой к крышке лючка с правой стороны. Донышком огнетушитель опирается на дно багажника.
Конечно, возможны варианты установки хомута в других местах, а любителям бездорожья лучше использовать два хомута для надежности.
А. Брынский, Тверская область
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Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.
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Фото: А. Брынский