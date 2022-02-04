Назван кроссовер, который выгоднее всего покупать сегодня

Правило «выехал из салона - потерял треть стоимости» больше не работает, особенно в отношении этой модели.

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Новый автомобиль без очереди ценится сегодня особенно высоко, и, выехав из салона, можно тут же перепродать автомобиль дороже. Более того, снова появилась торговля местами в очереди. Поэтому в автомобили сегодня можно вкладывать деньги, нужно только выбрать правильную модель.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов нашел как минимум 9 кроссоверов, покупка которых не приводит к потере денег. Самым выгодным приобретением он назвал Nissan Qashqai.

Да, это не самая новая модель, и поколение продается с обновлениями уже 10 лет, но автомобиль остается в России бестселлером марки, а по итогам продаж 2021 года он занимает 7-е место в рейтинге самых популярных кроссоверов. На вторичном рынке Кашкай тоже бестселлер и раскупается стремительно.

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И это при отсутствии уважаемого в России классического автомата — кроссовер оснащается либо механикой, либо вариатором. Зато Кашкай — просторный и надежный автомобиль с достаточным дорожным просветом и современным дизайном. Продавать его в нынешнем виде будут только год — готовится выход нового поколения, которому, чтобы добиться такого же доверия, как у нынешнего, нужно время.

А значит, нынешний Кашкай будет цениться и на вторичке.

Впрочем, уже сегодня в течение первого года после покупки Qashqai теряет лишь 7% первоначальной стоимости. На четвертом году жизни машины, в зависимости от состояния и пробега, Кашкай потеряет максимум четверть стоимости. И то и другое — одни из лучших показателей ликвидности на рынке сегодня.

Все 9 популярных кроссоверов, которые не теряют в цене, — по этой ссылке.

Фото: Nissan