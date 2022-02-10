Продажа красивых номеров: да/нет?

Аукционы по продаже особенных номерных знаков должны были заработать в январе 2021 года, но не заработали — к этому оказались не готовы ведомства. А у эксперта есть вполне конкретное предложение, как сделать интересное сочетание букв и цифр доступным каждому автомобилисту.

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Еще пару лет назад государство в лице Минэкономразвития решило подвинуть с рынка черных торговцев «красивыми» автомобильными номерами. Непорядок, когда государственное имущество какие-то непонятные люди продают за сотни тысяч рублей, а государство с этого ничего не получает. Почему-то в качестве примера были выбраны Объединенные Арабские Эмираты, где некоторые автономера продаются за миллионы долларов именно на аукционах (рекорд стоимости был поставлен за номер с цифрой 1 — за него заплатили 14 млн долларов).

Интерес к аукционной системе не появился в нашей стране почти ни у кого. На это повлияла не только чуждая нашим людям система аукционной торговли, но и странное правило, согласно которому автомобильный номер фактически должен передаваться человеку, заплатившему за него большие деньги, во временное пользование. Если же продать автомобиль, то у нового владельца государство этот номер отберет и выставит на аукцион снова.

Красивый — это какой?

Право определять, что является красивым номером, а что нет, чиновники делегировали себе. Между тем «красота» у каждого своя: один хочет видеть на номерном знаке своей машины определенное, только ему понятное, сочетание букв и цифр, другой — инициалы или аббревиатуру ВУЗа, в котором он учился. Люди хотят сами выбирать то, что им нужно. Однако определять, что красиво, а что нет, собирались доверить специально назначенному лицу, чье решение будет неоспоримо.

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При таких правилах система продажи номеров была обречена даже не родившись. Аренда номера на время за сотни тысяч рублей никому не интересна. Да и нужного автомобилисту номера чиновники, скорее всего, не заметят. И это несмотря на то, что треть российских автовладельцев изъявили желание выбирать сочетание букв и цифр в автомобильном номере при разумных ценах на такую государственную услугу.

Правильно говорит народная поговорка: жадность ведет к бедности. Странная, так и не заработавшая схема принесла государству лишь убытки. А желающие самостоятельно выбрать сочетание букв и цифр на номере по-прежнему обращаются к торговцам-посредникам.

Рабочие схемы есть?

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Есть опыт операторов сотовой связи, которые пытались продавать на аукционах красивые телефонные номера. Желающих было мало. Единичные красивые номера приобретали, в основном, сервисы такси. Но с появлением агрегаторов спрос со стороны таксопарков тоже иссяк.

Тогда операторы разбили номера на группы (серебряный, золотой, платиновый и т. п.), после чего установили фиксированную цену на приобретение номера из каждого сегмента. Всё стало четко и понятно! И клиентов резко прибавилось. Отдельным спросом стала пользоваться услуга выбора номера из числа свободных. Заработало!

А как за границей?

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Как продают автомобильные номера в США? Их можно выбрать без всякого аукциона — онлайн, ввести там же данные уже зарегистрированного автомобиля и (после оплаты) получить номерные знаки по почте. Буквы и цифры могут быть любыми из числа свободных. Цена за такие номера фиксирована и колеблется около 100 долларов США, в зависимости от штата. Всего в стране около 10 миллионов автомобилей с индивидуальными автомобильными номерами.

В Германии номера, состоящие из слов, запрещены, но за совсем небольшую плату автомобилист может выбрать две буквы и до четырех цифр.

Самым популярным критерием выбора сочетания букв и цифр в автомобильном номере в Германии стали инициалы водителя, год рождения или число, которое имеет для водителя личное значение.

Мне лично больше нравится система, принятая в США, но оптимальным алгоритмом выбора номера в результате сразу нескольких социологических опросов российские автовладельцы назвали немецкий.

Давайте попробуем так!

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Выбор региона на настоящий момент невозможен — он привязан к месту регистрации автомобилиста. А вот почему людям не дают возможность выбирать за небольшую пошлину буквы и цифры из свободных?