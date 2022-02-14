Duster, Нива Travel, УАЗ Патриот: кто теплее? А кто выгоднее?

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Большой тест-сравнение Renault Duster, Лады Нивы Travel и УАЗа Патриот читайте тут.

Сюрпризы Нивы

В разгар внедорожных упражнений из-под капота Нивы вдруг повалил пар. Хлебнул снега, и он растаял на горячих агрегатах? Неа, закипели!

Расширительный бачок дал трещину, и часть антифриза ушла. Купили канистру, доливали по мере необходимости и в щадящем режиме дотянули до базы. Давно не было случаев, чтобы на тесте машину свалил заводской брак.

Закипела в поле на 20‑градусном морозе, да так, что лопнул расширительный бачок! Вдобавок на Ниве отошла от кузова накладка левой передней двери и не хотела работать форсунка омывателя камеры заднего вида (остальные ту же незамерзайку лили исправно). Великоват букет!

Греют?

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У Нивы был период, когда на нее ставился обогрев задних сидений. Теперь же теплыми могут быть только передние и ветровое стекло.

Duster и Патриот теплее относятся к людям: у них вдобавок греются рули (по всей окружности) и подушки крайних мест второго ряда. Съемка тепловизором показала, что площадь обогрева передних сидений у Лады самая скромная. Но благодаря тканевой обивке и хорошей скорости прогрева в ней быстрее становится комфортно.

Площадь обогрева лобового стекла у всех машин идентичная. Фотографии сделаны в —14 ˚С через восемь минут после включения. Видно, что у Нивы ветровик прогрелся хуже. Лада и Renault автоматически отключают обогрев через пять минут работы, в УАЗе он работал и через 10 минут после активации.

Lada Niva Travel Renault Duster УАЗ Патриот

Цены и комплектации

Покупателю Лады проще всего: один мотор, только механическая коробка. Базовая версия Classic (880 тысяч рублей) неинтересна: нет кондиционера и обогрева сидений. В исполнении Comfort (937–985 тысяч) неприличная сегодня единственная подушка безопасности. Поэтому я за комплектацию Luxe (1,02–1,05 млн), где подушек хотя бы две, есть обогрев лобового стекла, настройки водительского сиденья по высоте и вылету поясничного упора. Но это уже больше миллиона — а у многих ли он есть?

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УАЗ убрал самую дешевую версию со 135‑сильным мотором, и теперь Патриоты исключительно 150‑сильные. Самая дешевая версия Классик обойдется в 1 164 000 рублей. Все четыре доступные комплектации можно дополнить пакетами опций. Шестиступенчатый автомат добавляет к цене 135 тысяч рублей.

У Renault шесть моторно-трансмиссионных сочетаний. Преобладает полный привод с «ручкой». С двумя педалями бывает только турбомотор 1.3 с вариатором (от 1,52 млн рублей). Переднеприводная — только «база» за 1,15 млн рублей. Уникален для сегмента дизель (от 1,32 млн рублей), но на дизельную версию не ставятся обогрев ветрового стекла и круиз-контроль.

На буксир!

Если бы Дастер засел так, что пришлось бы дергать тросом, мы бы помучились. Из-за потерянной заглушки передняя проушина скрылась под снегом и льдом. А сзади в нишу вокруг проушины никак было не пропихнуть стальные «уши» нашего троса.

На Ниве буксировочные петли тоже упрятаны в глубокие ниши. Но хорошо, что их по две спереди и сзади. Наш трос прицепить удалось — не будет проблем и с другими.

У Патриота всё торчит напоказ. Экспедиционная версия может помочь себе сама — есть штатная лебедка. Сзади проушин две, но одна из них спрятана чуть глубже. Странная асимметрия.

Сколько жить осталось?

С Дастером всё понятно: современная иномарка со стандартным жизненным циклом. Только у нас он идет с задержкой относительно европейского рынка на три с лишним года. Так что рестайлинг мы увидим, наверное, не раньше 2024‑го.

Chevrolet Niva 2 умерла вместе с уходом концерна GM из бюджетного сегмента российского рынка. На АВТОВАЗе зреет новая Нива, которая станет родней Дастера — не по платформе, но по агрегатам. Если всё пойдет по плану, она появится в 2024 году. Нива Travel и Нива Legend будут жить до тех пор, пока будет спрос и пока позволит законодательство (например, серьезную роль может сыграть введение норм шестого экокласса). Пока уверенно можно сказать лишь одно: при нашей стабильности — беднеющем населении и дорожающих машинах — спрос на старые Нивы гарантирован.

В последние несколько лет УАЗ создавал вокруг себя ауру оптимизма. Патриот ежегодно и отнюдь не символически модернизировался, ходили слухи о турбомоторе, о проекте «русского Прадо», об освоении абсолютно нового кроссовера. Но под конец 2021 года глава УАЗа Адиль Ширинов заявил, что завод остановил все новые проекты. Для Патриота наступил «период дожития», никаких глобальных изменений с машиной уже не будет. Если не найдется иностранный партнер, УАЗ может не дотянуть до конца десятилетия, закрывшись полностью.

Номинанты Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Lada Niva Travel и Renault Duster — стопроцентные новинки.

Давайте проголосуем за лучшие автомобили вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

LADA NIVA TRAVEL RENAULT DUSTER УАЗ ПАТРИОТ Снаряженная / полная масса 1485 / 1860 кг 1397 / 1958 кг 2125 / 2650 кг Время разгона 0–100 км/ч 19,0 с 10,7 с н.д. Максимальная скорость 140 км/ч 194 км/ч 150 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95 / 68 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 13,4 / 8,5 / 10,2 л / 100 км 8,1 / 5,9 / 6,7 л / 100 км н.д. / 11,5 / 12,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, поперечно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 8 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1690 см³ 1332 см³ 2693 см³ Мощность 58,5 кВт / 80 л.с. при 5000 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 127 Н·м при 4000 об/мин 250 Н·м при 1700 об/мин 235 Н·м при 2650 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач M5 M6 M5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / — / 3,53 4,45 / 2,59 / 1,63 / 1,11 / 0,76 / 0,56 / 4,48 4,16 / 2,27 / 1,43 / 1,00 / 0,88 / — / 3,83 Главная передача 3,9 4,86 4,11 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, пружинная,

на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная McPherson / многорычажная зависимая, пружинная / зависимая, рессорная Рулевое управление винт-шариковая гайка,

с ГУР реечное,

с ЭУР винт-шариковая гайка, с ГУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / барабанные Шины 215/65 R16 215/60 R17 225/75 R16

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Lada Niva Travel Renault Duster УАЗ Патриот Просвет a 205 мм 205 мм 210 мм b 250 мм 235 мм 300 мм c 220 мм 250 мм 220 мм Угол α 32,5° 31,5° 38,0° β 37,0° 33,5° 31,0° γ 23,0° 20,0° 24,5°