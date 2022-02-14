Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — журнал За рулем

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Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам

Вспоминаем все машины, которые подарили нашим атлетам с 2006 года — набирается приличная «коллекция»!

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Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине в самом разгаре, наши спортсмены достойно защищают честь страны — и наверняка тем, кто наилучшим образом будет следовать формуле «быстрее, выше, сильнее» уготованы ценные призы.

Олимпийцы получают в награду не только медали — с 2006 года существует традиция премировать участников сборной дорогими автомобилями.

Кто дарит автомобили спортсменам

Распределением бонусов занимается некоммерческий Фонд поддержки олимпийцев России. В целом фонд помогает специалистам в сфере спорта, поддерживает молодых тренеров, курирует детско-юношеские школы олимпийского резерва. Самые заслуженные олимпийцы премируются от фонда денежными суммами, а также им выделяют автомобили — в качестве специального поощрения. В попечительский совет фонда входят бизнесмены, меценаты и заслуженные спортсмены, ныне занимающие государственные посты.

Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцамФонд поддержки олимпийцев России, поздравление спортсменов в 2014 году
Фонд поддержки олимпийцев России, поздравление спортсменов в 2014 году

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Какие автомобили дарили раньше

После зимних Олимпийских игр в Италии в 2006 году спортсменам вручили Toyota Land Cruiser, а спортсменкам — Lexus RX. Два года спустя по результатам Игр в Пекине олимпийцам подарили 137 автомобилей BMW — мужчинам достались X5, женщинам — X3. В 2010-м (зимняя Олимпиада в Ванкувере) странный «гендерный» принцип был, наконец, заменен на более понятный, «по заслугам»: за золото вручали Audi Q7, за серебро — Q5, за бронзу — A4 Allroad. Машины были выкрашены в цвета, соответствующие достоинству медали.

Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцамГимнастки Алина Макаренко, Каролина Севастьянова, Ульяна Донскова и Ксения Дудкина (слева направо) во время церемонии вручения ключей от автомобилей Audi на Васильевском спуске, 2012 год
Гимнастки Алина Макаренко, Каролина Севастьянова, Ульяна Донскова и Ксения Дудкина (слева направо) во время церемонии вручения ключей от автомобилей Audi на Васильевском спуске, 2012 год

В 2012-м призами за достижения на летних Олимпийских играх в Лондоне снова были машины Audi: за золотую медаль полагался А8, за серебряную — А7 Sportback, за бронзовую — A6. На номерах автомобилей значились имена медалистов, а вручал призы лично Владимир Путин. А за зимнюю Олимпиаду в Сочи спортсменов премировал премьер Дмитрий Медведев — тогда это были белые Mercedes-Benz G-Class, ML и GLK.

Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцамАвтомобили Mercedes-Benz на Красной площади в 2014 году
Автомобили Mercedes-Benz на Красной площади в 2014 году

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Российские призеры Рио-2016 получили по BMW

Ну а с 2016 года призовыми автомобилями вновь стали автомобили BMW и пока не уступили «олимпийского» статуса ни разу. После летних Игр в Рио-де-Жанейро золотые медалисты получили X6, серебряные — X5, бронзовым достались X3; все автомобили были российской сборки. Триумфаторы зимней Олимпиады в Пхенчхане удостоились кроссоверов Х6, Х5 и Х4 общей стоимостью около 200–300 млн рублей.

Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцамЧемпион Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе в категории до 74 кг Роман Власов и Министр спорта России Виталий Мутко, 2016 год
Чемпион Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе в категории до 74 кг Роман Власов и Министр спорта России Виталий Мутко, 2016 год

После Игр в Токио-2020, состоявшихся летом 2021-го, 128 лучших спортсменов вновь были поощрены машинами Х5 (30d), Х3 (30d) и Х3 (20d).

Что подарят в этом году

Выбор автомобилей и их ранжирование по качеству и количеству завоеванных каждым олимпийцем медалей Фонд поддержки олимпийцев обычно проводит ближе к финалу Игр, когда есть общее понимание по числу трофеев. Очевидно, что самым титулованным атлетам будут дарить флагманскую (или одну из высших) модель, а остальным — модели чуть проще.

Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам

Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам

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Сейчас менеджеры фонда согласуют количество и комплектации машин, а также, разумеется, их марку. Велика вероятность того, что ребятам и девчонкам, защитившим честь страны на олимпийской арене, вновь вручат машины BMW — по крайней мере, на это указывает устоявшаяся за последние годы традиция.

Кроме того, именно у баварского бренда есть широкая линейка люксовых машин, производимых в России.

Фото: ИТАР-ТАСС, Instagram, Mercedes-Benz


Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам

Вспоминаем все машины, которые подарили нашим атлетам с 2006 года — набирается приличная «коллекция»! 

Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1314212Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1314213Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1313862Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1313863Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1313856Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1313859Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам
Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам

Вспоминаем все машины, которые подарили нашим атлетам с 2006 года — набирается приличная «коллекция»! 

Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1313856Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1314212Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1313859Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1314213Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1313863Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам — фото 1313862Мне б такую: какие машины дарят нашим олимпийцам
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