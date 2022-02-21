«Настучать» на тихохода в левом ряду - это возможно?

Для тех, кто занимает левый ряд при свободных правых, в КоАП РФ предусмотрен штраф.

Наш читатель поинтересовался, можно ли по закону наказать водителя, который, что называется, «тупит» в левом ряду? Его полное эмоций письмо мы публиковали чуть ранее (вот ссылка), а вы активно откомментировали его послание.

Зачем держаться правой стороны на дороге?

Чем быстрее движется автомобиль, тем левее на проезжей части он должен располагаться. Тут реже встречаются съезды и примыкания, перед которыми возникает повод сбросить скорость. В большинстве случаев это повышает пропускную способность дороги.

К примеру, на европейских дорогах этот принцип соблюдается повсеместно: опередил кого-то — перестройся правее и освободи полосу. Это позволяет всем участникам движения двигаться с той скоростью, с которой им комфортно вести машину. И не провоцирует особо рьяных водителей на обгоны справа, то есть повышает безопасность движения.

Что говорят ПДД?

В п 9.4 сказано:

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Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота...

Все просто. Если есть хотя бы три полосы, ехать по левой стороне дороги при свободных правых рядах нельзя. К примеру, в Москве это правило работает на Третьем транспортном кольце, МКАДе и ряде широких проспектов, когда они не забиты транспортом.

Я еду с максимально разрешенной скоростью — зачем освобождать левый ряд?

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Во-первых, про скорость ничего не сказано в упомянутом п. 9.4. То есть, оставаясь в левом ряду при свободных правых, вы по-прежнему нарушаете ПДД. Во-вторых, такое поведение может спровоцировать дорожный конфликт. Вам это нужно?

А могут ли оштрафовать за то, что занял левый ряд?

За езду в левом ряду в нарушение п. 9.4 ПДД предусмотрен штраф 1500 руб. (ст. 12.15.1 КоАП РФ). Реально ли его получить? Практически нет.

Стационарные камеры фотофиксации не умеют распознавать такое нарушение, а инспекторы ДПС не обращают внимания на подобные дорожные ситуации.

Я заснял на видеорегистратор «тихохода» в левом ряду — как на него «настучать» в ГИБДД?

Комментирует юрист

— Обратиться в ГИБДД с заявлением о нарушении, конечно, можно. Вот только говорить о перспективах, о том, будет ли наказан водитель-нарушитель, весьма сложно. Дело в том, что в пункте 9.4 ПДД говорится о запрете движения по левой полосе при интенсивном движении по остальным при свободных правых. При этом в ПДД не указано, что считается интенсивным движением или в каком случае полоса является занятой-свободной.

Поэтому привлечение к ответственности водителя возможно при идеальных дорожных условиях, когда не будет никаких сомнений в виновности водителя.

Что касается технического вопроса обращения с заявлением, то это можно сделать в электронном виде, приложив к заявлению видеозапись (через сайт ГИБДД.рф), или отправив заявление по почте, или непосредственно в ГИБДД.

Главный подвох отмены техосмотра назван тут.

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Фото: Depositphotos