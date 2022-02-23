Первая зима на «каблуке»: претензии есть? Как греет? — журнал За рулем

Первая зима на «каблуке»: претензии есть? Как греет?

Двадцатиградусные морозы с обильными снегопадами - отличные условия для проверки зимних способностей нашего Opel Combo Life.

Opel Combo Life

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Изготовитель — ООО «ПСМА Рус», Россия
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2021 года
Пробег на момент отчета — 7000 км

В целом Combo достойно переживает эту зиму. Бензиновый двигатель уверенно пускается и быстро прогревается. Видимо, поэтому в салоне, несмотря на его большой объем, уже через 15 минут становится комфортно. До этого момента закоченеть не дает эффективный обогрев сидений.

Первая зима на «каблуке»: претензии есть? Как греет?

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А вот руки мерзнут — теплый руль каблучку не положен.

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Зато положен обогрев ветрового стекла. Работает он нормально — тонкую наледь со стекла убирает за несколько минут. Но если слой льда и снега толще, приходится помогать щеткой и скребком — устанешь ждать, пока само растает.

Поинтересуюсь, что думают по этому поводу технические специалисты Опеля, и дам ответ.

Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».

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