Большой надежный кроссовер за 1 млн? Нашли отличный вариант!

Как и любая другая машина с пробегом, эта будет ломаться. Но денег потребует меньше, чем одноклассники.

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Крупный внедорожник класса премиум с пробегом — затея сомнительная и способная оказаться не радостью, а большой (во всех смыслах слова) печалью. А если не замахиваться на люкс-бренды, а предпочесть что-то более доступное и свежее, но при этом столь же впечатляющее размерами и возможностями? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев сделал небольшую подборку таких вариантов.

И самый доступный вариант в это подборке — это... Chevrolet Captiva. В каком-то смысле этот автомобиль так и остался недооцененным. И да, он не безгрешен — будет ломаться. Но в обслуживании и ремонте он тоже держит марку своего парня: больших денег из вашего кошелька он не попросит.

Самые доступные Каптивы стоят 900 тысяч рублей, а от 1,2 миллиона уже попадаются шестилетки с пробегом 100–120 тысяч. Отдельный бонус Chevrolet Captiva — есть 7-местные версии

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Каптива требует технического присмотра, но в машинах после 2012 года основные «сопли» уже подтянуты. Самый безболезненный мотор — A24XE (бензин, 2,4 л, 167 л.с.): особых проблем, кроме редких жалоб на раннее растяжение цепи и масложор, у него нет. Более живучая цепь — у V6 (249 л.с.), но он тоже склонен подъедать масло и чувствителен к качеству топлива. Лучший по экономичности и ресурсу — турбодизель (2,2 л, 184 л.с.), но он более хлопотный, чем бензиновые.

...А еще есть Opel Antara с тем же набором агрегатов — она даже немного дешевле.

Узнайте другие секреты, подсказки и еще пять вариантов хороших больших кроссоверов!

Ну а если все-таки хочется в премиум? Мы собрали несколько ценных советов.

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Фото: Chevrolet