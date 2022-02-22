8 непонятных решений в автомобилях, которые всех бесят

Докатка вместо запаски, невозможность отключить ESP и систему «Старт-стоп»… ― и еще многое другое. У вас есть свой черный список?

Невозможно отключить ESP

Бесит, правда же? Система стабилизации ESP вещь очень полезная, но в некоторых ситуациях, чтобы выбраться из грязи, требуется интенсивное вращение ведущих колес. Бывает, что противобуксовочная система отключается отдельно от системы стабилизации, но чаще всего это единое целое. И кнопка отключения не всегда предусмотрена. Тогда без хорошего троса и трактора не обойтись.

Пример — ранние версии Renault Kaptur. Позже производитель исправил свою недоработку, и кнопка отключения ESP у кроссовера появилась.

Кожаная отделка

Садиться в шортах на кожаное сиденье некомфортно. В летнюю жару отделка может нагреваться до 60°C и более. Майка при этом становится неприятно мокрой. В холодное время года кожа на сиденье тоже не лучший вариант. А тканевая отделка сидений стала редкостью. Что это, банальная дань моде?

Штатная магнитола

Штатные головные устройства часто не поспевают за прогрессом. Те же смартфоны эволюционируют гораздо быстрее и зачастую обыгрывают своих автомобильных собратьев по части производительности. Штатные навигационные системы тормозят и нередко имеют устаревшие навигационные карты. Даже в Москве можно заблудиться во дворах или промзонах. Впрочем, не за горами времена, когда большинство автомобилей будут оснащены головными устройствами на базе ОС Android — это позволит владельцу устанавливать и обновлять любые приложения. Потерпим?

Головное устройство разрабатывается под конкретную модель автомобиля с учетом имеющихся функций и особенностей машины. За время пребывания на конвейере мультимедиа устаревает.

Тачскрины и рояльный пластик

В старых машинах многие функции можно было включить просто нажав на кнопку. Сейчас кнопки заменили тачскринами, на которых отображаются меню и подменю. Причем мониторы от постоянного прикосновения заляпаны. Как это все влияет на удобство и безопасность? Но ведь красиво… Впрочем, это утверждение тоже спорно. Вокруг тачскрина, как правило, вставки из черного лакированного пластика. На нем отлична видна пыль. Красиво все это выглядит только первые 10 минут после комплексной мойки автомобиля. А дальше?..

Запаска-дистрофик

Современные автомобили избавляются от полноценных запасок. То, чем комплектуют машины сейчас, сложно назвать запасным колесом. Не очень приятно и даже опасно ехать с докаткой вместо переднего колеса зимой по скользкой дороге, с острыми наледями и ямами.

Старт-стоп

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Многих эта опция раздражает. Кто-то бережет аккумулятор со стартером, а другие пугаются от внезапной остановки двигателя у светофора и отключают эту функцию. Но вот незадача — после перезапуска двигателя «Старт-стоп» снова в деле. Большинство автомобилей не сохраняют такие настройки, а отключать каждый раз очень неудобно.

Аналогичная проблема с активными системами безопасности: аварийное торможение перед препятствием, удержание в полосе, мониторинг слепых зон. Стоит выключить и снова включить зажигание — и все системы активированы по умолчанию.

Зазор между тоннелем и сиденьем

В этой «черной дыре» у многих могут исчезнуть смартфоны, ключи, документы. Доставать их оттуда очень сложно. В зазор не просунуть руку и не согнуться для доступа под сиденье. Попытки достать упавший во время движения предмет могут закончиться аварией.

Проворные торговцы предлагают разные «затычки» для этого пространства, а народные умельцы закрывают эту щель изоляцией для пластиковых труб. Получается как-то не очень эстетично. Почему бы производителям автомобилей не придумать штатного красивого решения?

Пластиковая отделка багажника

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В багажнике не всегда получается перевозить только мягкие вещи. При этом на пластиковых деталях могут оставаться царапины. Казалось бы, рациональнее использовать для отделки мягкую обшивку, но ее трудно в дальнейшем отмыть. Как найти универсальный вариант решения проблемы?

А какие решения в автомобиле раздражают вас?