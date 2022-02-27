Автоторможение, распознавание знаков... Все новые российские (!) автобусы

На выставке коммерческих автомобилей COMTRANS 2021 российские и иностранные производители представили новые модели грузовых и легких коммерческих автомобилей, автобусов, прицепов и специальной техники. Подробно рассказываем о разработках «Группы ГАЗ».

«Группа ГАЗ» разработала две модели водоробусов для разных типов маршрутов: автобус большого класса CityMax Hydrogen вместимостью 85 человек и автобус малого класса «ГАЗель City» для перевозки 22 пассажиров. Это высокоэкологичный транспорт с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, поскольку при эксплуатации его энергетической установки выделяется только водяной пар. По данным производителя, основное преимущество водородного автобуса по сравнению с электротранспортом без топливных элементов — ​увеличенный запас хода.

Обе модели оборудованы водородными топливными элементами, системой питания и хранения водорода, тяговыми батареями и электродвигателем. В ходе взаимодействия водорода с кислородом в топливном элементе происходит выработка электроэнергии. Электрические батареи выполняют функцию бортового источника электроэнергии, потребность в которой зависит от условий движения транспортного средства. Водородная энергетическая установка может одновременно обеспечивать питание электропривода колес и зарядку тяговой батареи. Преимуществом водоробусов, разработанных «Группой ГАЗ», является возможность дополнительной зарядки от электрической сети на части маршрута, где отсутствует водородная заправка.

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CityMax Hydrogen

Водоробус большого класса CityMax Hydrogen разработан на платформе электробуса ГАЗ, серийно выпускаемого на Ликинском автобусном заводе. В конструкции применена отечественная электронная система управления водородной энергетической установкой, разработанная Инжиниринговым центром им. А. А. Липгарта, который был создан «Группой ГАЗ» совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Автобус оснащен системой, которая не позволит машине сдвинуться с места при отсутствии водителя и открытых дверях. Также CityMax Hydrogen оснащен камерами видеонаблюдения с обзором 360 градусов и системой контроля состояния водителя. Установлена мультиплексная система, которая в онлайн-режиме контролирует параметры машины и передает данные в транспортный парк. Также водоробус оснащен системой книлинга (наклон в сторону остановки), аппарелью для маломобильных пассажиров, USB-разъемами и WiFi. Климат-контроль обеспечивает комфортную температуру в салоне. Климатическая система работает с использованием электроэнергии, а тепло, которое выделяется при работе водородного топливного элемента, используется для отопления салона автобуса в холодное время года.

CityMax Hydrogen CityMax Hydrogen

Мнение эксперта

Алексей Федоров, Объединенный инженерный центр «Группы ГАЗ»:

— CityMax Hydrogen разработан на базе автобуса ЛИАЗ‑6274. Были внесены корректировки в систему накопителя энергии. Уменьшена емкость тяговой батареи и добавлен блок топливных элементов, который позволил увеличить пробег до подзарядки с 50 до 350 км. Таким образом, электробус может работать на одной зарядке целый день, и при этом у него останется запас хода.

В передней части водоробуса размещаются водородные баллоны общей емкостью 1314 л и массой 31,2 кг. Водород поступает в топливный элемент, который представляет собой блок ячеек, где происходит химическая реакция и газ превращается в электрическую энергию для зарядки тяговых батарей. При этом автобус можно заряжать и как классический электробус, от зарядной станции, в случае, если закончится водород. Пиковая мощность топливного элемента составляет 50 кВт. Средний расход водорода — ​7 кг на 100 км.

ГАЗель City

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Водоробус «ГАЗель City» создан на базе автобуса малого класса, серийно выпускаемого на Горьковском автомобильном заводе. Этот низкопольный каркасный автобус также оборудован топливным элементом и отличается увеличенным до 300 км запасом хода. Модель сконструирована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» и оборудована пневматической подвеской, которая обеспечивает дополнительное понижение пола до уровня бордюра. Предусмотрена откидная аппарель для въезда инвалидной или детской коляски. Компактные размеры автобуса (длина 6620 мм, ширина 2200 мм) позволяют легко маневрировать на узких городских улицах или в плотном транспортном потоке. Минимальный радиус разворота составляет всего 6,9 м.

ГАЗель City ГАЗель City

Конструктивные особенности «ГАЗель City»:

оригинальная усиленная рама с понижением в центральной части;

задний мост увеличенной грузоподъемности;

тормозная система с дисковыми тормозными механизмами всех колес;

показания работы топливной системы выводятся на мультимедийный экран, размещенный на приборной панели.

Модульная платформа CityMax

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В планах «Группы ГАЗ» производство автобусов нового поколения CityMax длиной от 9,7 до 19 м и вместимостью от 70 до 200 человек. На выставке компания представила первые две модели нового поколения: электробус большого класса и автобус среднего класса с дизельным мотором экологического стандарта Евро‑6.

При разработке автобусов семейства CityMax применен модульный подход, который позволит в дальнейшем выпускать широкий ряд модификаций под требования заказчиков за счет установки передних масок разнообразного дизайна, конструирования различных версий компоновки салона и применения разных типов двигателей. Унификация нового модельного ряда снижает стоимость владения для перевозчиков.

Оснащение, как у легковушки

Снижению рисков ДТП способствуют электронные помощники водителя: системы предупреждения о препятствии впереди, контроля «слепых» зон, предупреждения о выезде за полосу движения, распознавания дорожных знаков, контроля состояния водителя, а также адаптивное освещение, подсветка поворота, датчики дождя. Кроме того, автобусы новой линейки оснащены масштабируемой электронной бортовой системой для постоянного мониторинга работы транспортного средства, его систем и компонентов. Двухзонный климат-контроль и увеличенный объем воздуховодов делают пребывание в салоне комфортным в любую погоду. Система кондиционирования имеет функцию обеззараживания воздуха.

А еще в моделях CityMax реализована система «чистого пола», при которой на полу отсутствуют какие-либо крепления, а все сиденья и поручни крепятся к боковине кузова. Такое конструктивное решение позволяет обеспечить широкие проходы между рядами, расширяет возможности для создания различных вариантов планировки и облегчает мойку и чистку салона.

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