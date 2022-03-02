Перед Новым годом вез елку на багажнике на крыше. Остановили сотрудники и сначала долго допытывались, где взял. Требовали чек на покупку. Чека не было, пришлось объяснять, где и почем купил. Потом выписали штраф за нарушение правил перевозки груза. Как это объяснить?
В. Нестратов, Московская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Если вас интересует объяснение, есть ли у сотрудников Госавтоинспекции такие полномочия, то отвечу положительно. Сотрудники имеют право поинтересоваться происхождением вашего груза, для чего потребовать предъявить на него документы в соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД. За незаконную рубку лесных насаждений установлена уголовная ответственность (статья 260 УК РФ), поэтому интерес сотрудников полиции имеет под собой основания.
Наказание за нарушение правил перевозки грузов предусмотрено статьей 12.21 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей. Оно может быть назначено за нарушение корреспондирующих норм раздела 23 ПДД, который содержит требования в отношении крепления груза (во избежание его падения и создания помех для движения), его размещения (не ограничивать обзор, не затруднять управление, не закрывать внешние световые приборы, регистрационные и опознавательные знаки и др.), обозначения (в случае, если он выступает за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м) и прочего.
- За эти шесть обычных вещей в багажнике можно поплатиться.
- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля, а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Егор Алеев/ТАСС и «За рулем»