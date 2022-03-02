Сотрудники Госавтоинспекции имеют право поинтересоваться происхождением груза и наказать за нарушение правил перевозки.

Перед Новым годом вез елку на багажнике на крыше. Остановили сотрудники и сначала долго допытывались, где взял. Требовали чек на покупку. Чека не было, пришлось объяснять, где и почем купил. Потом выписали штраф за нарушение правил перевозки груза. Как это объяснить?

В. Нестратов, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Если вас интересует объяснение, есть ли у сотрудников Госавтоинспекции такие полномочия, то отвечу положительно. Сотрудники имеют право поинтересоваться происхождением вашего груза, для чего потребовать предъявить на него документы в соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД. За незаконную рубку лесных насаждений установлена уголовная ответственность (статья 260 УК РФ), поэтому интерес сотрудников полиции имеет под собой основания.