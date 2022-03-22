«Гнездо» для огнетушителя — 2 варианта от читателя «За рулем» — журнал За рулем

«Гнездо» для огнетушителя — 2 варианта от читателя «За рулем»

Текстильная застежка, она же липучка, понадобится в обоих случаях.

«Гнездо» для огнетушителя - 2 варианта от читателя «За рулем»

Редкий автомобиль имеет штатное место для крепления огнетушителя.

Я испробовал два варианта.

В простом — использую отрезок текстильной застежки velcro 10×15 см, наклеивая ее часть с крючками на огнетушитель. Ответную часть клею к обивке в любой части багажника.

В более эстетичном варианте сшил цилиндрический чехол (тубус) для огнетушителя с нашитой лентой velcro.

Таким же образом собираюсь доработать сумку для принадлежностей.

Р. Хабибуллин, Пермский край

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Фото: Р. Хабибуллин

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