«Гнездо» для огнетушителя - 2 варианта от читателя «За рулем»

Редкий автомобиль имеет штатное место для крепления огнетушителя.
Я испробовал два варианта.
В простом — использую отрезок текстильной застежки velcro 10×15 см, наклеивая ее часть с крючками на огнетушитель. Ответную часть клею к обивке в любой части багажника.
В более эстетичном варианте сшил цилиндрический чехол (тубус) для огнетушителя с нашитой лентой velcro.
Таким же образом собираюсь доработать сумку для принадлежностей.
Р. Хабибуллин, Пермский край
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Фото: Р. Хабибуллин