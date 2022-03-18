Как «За рулем» выбирает машины для тестов? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Почему у вас в тестах почти всегда участвуют самые дорогие версии автомобилей?
— Ничего личного, только бизнес. Но не наш. Автопроизводители и дилеры кровно заинтересованы в продвижении и продажах самых навороченных комплектаций. С них больше маржа, они богаче выглядят на фотографиях и позволяют по максимуму показать достижения фирмы. Поэтому в пресс-парках, в основном, и держат топ-версии.
Мы же, наоборот, стремимся найти наиболее «приземленные», популярные комплектации. Вплоть до того, что берем машины в прокат или у друзей-знакомых (если автомобили в нормальном состоянии). Иногда получается, иногда — не остается других вариантов, кроме как обратиться к «топу» из пресс-парка.
Вот, например, когда готовили тест вместительных семейных машин, которые должны быть доступны по определению, расклад вышел таким (тест проводили в конце 2021 года, потому и цены, и модели «из той эпохи»):
Мы смогли найти только максимально упакованный Ларгус Кросс цвета «металлик» — а это более 1,1 млн рублей! И это всё цветочки: Веста SW Cross только начинается с миллиона. Если денег в обрез, до Опеля с минималкой в 1,48 млн рублей, конечно, не дотянуться. Моторно-трансмиссионные опции еще задерут цену: плюс 90 тысяч за дизель, плюс 150 — за автомат. У нашего Опеля вдобавок все доступные опции, из-за чего прайс вырос до 1,7 млн.
Кстати, если вы готовы предоставить свой либо совсем новый, либо совсем не новый (но аккуратный) автомобиль для теста «За рулем», напишите нам на [email protected] — обсудим варианты.
- Самые дешевые полноприводники: участниками большого теста «За рулем» стали Renault Duster, Лада Нива Travel и УАЗ Патриот, все дороже миллиона.
- Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения. Навести порядок в багажнике автомобиля поможет наш фирменный органайзер.
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