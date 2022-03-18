Как «За рулем» выбирает машины для тестов? Ответ эксперта — журнал За рулем

Как «За рулем» выбирает машины для тестов? Ответ эксперта

Если вы готовы предоставить свой личный автомобиль для испытаний — обращайтесь, обсудим!

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Почему у вас в тестах почти всегда участвуют самые дорогие версии автомобилей?

— Ничего личного, только бизнес. Но не наш. Автопроизводители и дилеры кровно заинтересованы в продвижении и продажах самых навороченных комплектаций. С них больше маржа, они богаче выглядят на фотографиях и позволяют по максимуму показать достижения фирмы. Поэтому в пресс-парках, в основном, и держат топ-версии.

Мы же, наоборот, стремимся найти наиболее «приземленные», популярные комплектации. Вплоть до того, что берем машины в прокат или у друзей-знакомых (если автомобили в нормальном состоянии). Иногда получается, иногда — не остается других вариантов, кроме как обратиться к «топу» из пресс-парка.

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Вот, например, когда готовили тест вместительных семейных машин, которые должны быть доступны по определению, расклад вышел таким (тест проводили в конце 2021 года, потому и цены, и модели «из той эпохи»):

Мы смогли найти только максимально упакованный Ларгус Кросс цвета «металлик» — а это более 1,1 млн рублей! И это всё цветочки: Веста SW Cross только начинается с миллиона. Если денег в обрез, до Опеля с минималкой в 1,48 млн рублей, конечно, не дотянуться. Моторно-трансмиссионные опции еще задерут цену: плюс 90 тысяч за дизель, плюс 150 — за автомат. У нашего Опеля вдобавок все доступные опции, из-за чего прайс вырос до 1,7 млн.

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Кстати, если вы готовы предоставить свой либо совсем новый, либо совсем не новый (но аккуратный) автомобиль для теста «За рулем», напишите нам на [email protected] — обсудим варианты.


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