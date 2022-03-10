Всесезонные шины весной лучше зимних и летних: да/нет?

С технической точки зрения всесезонки в межесезонье — разумное решение. Но есть и сдерживающий фактор.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

— Есть ли смысл в межсезонье (весна, осень) применять всесезонные шины?

Материалы по теме Шипы, липучки и всесезонки: тесты на снегу и льду

— У вас наверняка кроме зимней и летней обуви есть и демисезонная. С технической точки зрения это разумное решение. Весна и осень с пограничными температурами от + 1 до + 7–10 ˚С — не самые лучшие условия и для зимних, и для летних шин.

Мы неоднократно оценивали эффективность торможения различных покрышек на холодном мокром асфальте. Почти у всех летних шин в таких условиях тормозные свойства заметно слабеют, поскольку они не успевают прогреваться до рабочей температуры. Исключения встречаются, но редко. Это — время всесезонных шин, которые в силу своей универсальности не могут иметь приличные характеристики ни в летнее, ни в зимнее время. А мокрый холодный асфальт — золотая середина между жарой и морозом — как раз их стихия.

На снегу и льду зимние шины однозначно лучше. Но на асфальте расклад меняется. При экстренном торможении всесезонные шины выходят в лидеры, а шиповки перемещаются на последнее место, снижая эффективность торможения на сухом покрытии на 19%. А на мокром — уже на четверть!

Предупреждаю, что речь не идет о скользких покрытиях: температура должна быть гарантированно положительной, чтобы не «налететь» на лед. И не используйте в подобных условиях шины c маркировкой M+S с развитым рисунком протектора: у таких «зацеп», как правило, хуже летних.

Однако сдерживающий фактор для третьего комплекта шин (или колес) — расходы. Готовы ли вы на него раскошелиться, особенно в кризисные времена? А ещё на шиномонтаж. Да и место нужно для хранения дополнительных четырех колес.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Сегодня «За рулем» дарит автомобили своим читателям. Прямая трансляция здесь.

Дайджест шинных тестов «За рулем» (2018–2021) — по этой ссылке.

Ассортимент расходных материалов под ТМ «За рулем» постоянно расширяется. Оцените и вы качество наших товаров!

«За рулем» можно читать и в Телеграм.

Фото: Unsplash