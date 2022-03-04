Новый VW или старый Land Rover - что лучше брать?

Купить эти автомобили можно примерно за одни и те же деньги. Совсем недавно это была сумма в 2,3 млн рублей.

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Всегда интересно сравнивать новые автомобили масс-сегмента и старые премиальные модели, выпущенные лет 10 назад. Вот очередной любопытный вариант — новый Volkswagen Taos или 10-летний турбодизельный Range Rover. Правильнее, пожалуй, рассматривать годовалый Taos, так как Volkswagen приостановил поставки машин в нашу страну. Но сути это (как и цен) не меняет. Пока.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов внимательно рассмотрел оба автомобиля. Особое внимание он уделил состоянию Range Rover, на одометре которого уже было 150 тысяч километров, и вот к каким выводам пришел.

Преимущества

V olkswagen Taos

При компактных размерах салон достаточно просторный.

Экономичный и динамичный турбодвигатель.

Отлично настроенное шасси — прекрасно подходит для активной езды.

Современные экраны панели приборов и мультимедийной системы.

Range Rover

Очень просторные салон и багажник.

Отличная звукоизоляция.

Качественные материалы и краска — даже через 10 лет они выглядят отлично.

Это настоящий внедорожник с большим (до 30 см) дорожным просветом и понижающей передачей.

Сравнительно небольшой расход дизельного топлива — 12 литров.

Динамика разгона, недоступная большинству машин на дороге.

Большой ресурс двигателя и коробки (до 500 тысяч километров).

Минусы

Volkswagen Taos

Жесткий пластик салона.

Скромный багажник.

Бездорожье — не его стихия.

Range Rover

Не любит активную рулежку — есть неприятные крены.

Большой транспортный налог (около 47 тысяч рублей).

Дорогое обслуживание даже в неофициальных сервисах.

Сбои электроники из-за ее обилия и сложности.

В итоге выбор того или иного автомобиля будет зависеть от ваших приоритетов.

О расходах на содержание (а они оказались сильно разными) этих машин читайте в материале Александра Виноградова: «Что взять за ≈2,3 млн рублей:новый VW Taos или Range Rover с пробегом?»

Узнать больше о VW Taos и его прямых конкурентах можно здесь.

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Фото: Александр Виноградов/«За рулем»