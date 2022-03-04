Новый VW или старый Land Rover - что лучше брать?

Всегда интересно сравнивать новые автомобили масс-сегмента и старые премиальные модели, выпущенные лет 10 назад. Вот очередной любопытный вариант — новый Volkswagen Taos или 10-летний турбодизельный Range Rover. Правильнее, пожалуй, рассматривать годовалый Taos, так как Volkswagen приостановил поставки машин в нашу страну. Но сути это (как и цен) не меняет. Пока.
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов внимательно рассмотрел оба автомобиля. Особое внимание он уделил состоянию Range Rover, на одометре которого уже было 150 тысяч километров, и вот к каким выводам пришел.
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Преимущества
Volkswagen Taos
- При компактных размерах салон достаточно просторный.
- Экономичный и динамичный турбодвигатель.
- Отлично настроенное шасси — прекрасно подходит для активной езды.
- Современные экраны панели приборов и мультимедийной системы.
Range Rover
- Очень просторные салон и багажник.
- Отличная звукоизоляция.
- Качественные материалы и краска — даже через 10 лет они выглядят отлично.
- Это настоящий внедорожник с большим (до 30 см) дорожным просветом и понижающей передачей.
- Сравнительно небольшой расход дизельного топлива — 12 литров.
- Динамика разгона, недоступная большинству машин на дороге.
- Большой ресурс двигателя и коробки (до 500 тысяч километров).
Минусы
Volkswagen Taos
- Жесткий пластик салона.
- Скромный багажник.
- Бездорожье — не его стихия.
Range Rover
- Не любит активную рулежку — есть неприятные крены.
- Большой транспортный налог (около 47 тысяч рублей).
- Дорогое обслуживание даже в неофициальных сервисах.
- Сбои электроники из-за ее обилия и сложности.
В итоге выбор того или иного автомобиля будет зависеть от ваших приоритетов.
О расходах на содержание (а они оказались сильно разными) этих машин читайте в материале Александра Виноградова: «Что взять за ≈2,3 млн рублей:новый VW Taos или Range Rover с пробегом?»
- Узнать больше о VW Taos и его прямых конкурентах можно здесь.
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Фото: Александр Виноградов/«За рулем»