Новый VW или старый Land Rover — что лучше брать? — журнал За рулем

Новый VW или старый Land Rover - что лучше брать?

Купить эти автомобили можно примерно за одни и те же деньги. Совсем недавно это была сумма в 2,3 млн рублей.

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Всегда интересно сравнивать новые автомобили масс-сегмента и старые премиальные модели, выпущенные лет 10 назад. Вот очередной любопытный вариант — новый Volkswagen Taos или 10-летний турбодизельный Range Rover. Правильнее, пожалуй, рассматривать годовалый Taos, так как Volkswagen приостановил поставки машин в нашу страну. Но сути это (как и цен) не меняет. Пока.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов внимательно рассмотрел оба автомобиля. Особое внимание он уделил состоянию Range Rover, на одометре которого уже было 150 тысяч километров, и вот к каким выводам пришел.

Новый VW или старый Land Rover — что лучше брать?

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Преимущества

Volkswagen Taos

  • При компактных размерах салон достаточно просторный.
  • Экономичный и динамичный турбодвигатель.
  • Отлично настроенное шасси — прекрасно подходит для активной езды.
  • Современные экраны панели приборов и мультимедийной системы.

Range Rover

  • Очень просторные салон и багажник.
  • Отличная звукоизоляция.
  • Качественные материалы и краска — даже через 10 лет они выглядят отлично.
  • Это настоящий внедорожник с большим (до 30 см) дорожным просветом и понижающей передачей.
  • Сравнительно небольшой расход дизельного топлива — 12 литров.
  • Динамика разгона, недоступная большинству машин на дороге.
  • Большой ресурс двигателя и коробки (до 500 тысяч километров).

Минусы

Volkswagen Taos

  • Жесткий пластик салона.
  • Скромный багажник.
  • Бездорожье — не его стихия.

Range Rover

  • Не любит активную рулежку — есть неприятные крены.
  • Большой транспортный налог (около 47 тысяч рублей).
  • Дорогое обслуживание даже в неофициальных сервисах.
  • Сбои электроники из-за ее обилия и сложности.

В итоге выбор того или иного автомобиля будет зависеть от ваших приоритетов.

О расходах на содержание (а они оказались сильно разными) этих машин читайте в материале Александра Виноградова: «Что взять за ≈2,3 млн рублей:новый VW Taos или Range Rover с пробегом?»

Фото: Александр Виноградов/«За рулем»

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