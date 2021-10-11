Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) - большой тест «За рулем»

Новичок Volkswagen Taos и Kia Seltos молоды и технологичны. Nissan Qashqai на их фоне практически пенсионер. Смотрим, какой из них стоит своих (немалых!) денег.

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Тестовые машины занимают промежуточное положение между В‑ и С‑сегментами — как по размерам, так и по ценам. Seltos с самым крутым для него силовым агрегатом (177 л.с., робот) тянет на 2,2 млн рублей. Qashqai (144 силы, вариатор) на сотню тысяч дороже. Taos (150 «лошадей», робот) — почти 2,4 млн рублей.

В тройке лидеров по объемам продаж среди паркетников В‑класса Hyundai Creta, Renault Duster и Лада XRAY. Наша троица подороже, но в топе сегмента тоже представлена — там и Seltos, и Qashqai. Taos раскрутиться пока не успел, но популярность его клона Skoda Karoq намекает, что и Фольксвагену быть хитом.

Kia Seltos

Вышел на российский рынок полтора года назад. Сборка — в Калининграде. Уникальное разнообразие: три мотора, четыре коробки передач, два типа привода.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (121–123 л.с.) от 1 299 900 ₽

2.0 (150 л.с.) от 1 564 900 ₽

1.6 турбо (177 л.с.) 1 974 900 ₽ Volkswagen Taos

Клон паркетника Skoda Karoq — обе машины собирают в Нижнем Новгороде. Комплектация с базовым атмосферным мотором всего одна. Все опции завязаны на версию 1.4 TSI.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (110 л.с.) от 1 694 900 ₽

1.4 турбо (150 л.с.) от 1 924 900 ₽ Nissan Qashqai

Дебютант 2013 года. Уже представлен новый Кашкай, но в Петербурге пока выпускается старый. После рестайлинга 2019 года отказались от дизеля.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.2 турбо (115 л.с.) от 1 615 000 ₽

2.0 (144 л.с.) от 1 748 000 ₽

Интерьер

Глядя на Qashqai, не скажешь, что он не молод. Машина с такой внешностью вполне могла бы дебютировать и в этом году, а не в 2013‑м. Но интерьер с обилием старых клавиш явно устарел. Медиасистеме не помешал бы дисплей побольше нынешних 7 дюймов — не говоря уже о графике, которая не вписывается в современные требования. От селектора вариатора веет девяностыми.

Kia Seltos

На Seltos не ставят цифровую комбинацию приборов. И отлично! Аналоговые циферблаты и 7‑дюймовый дисплей между ними впору принимать за эталон. Камера заднего вида — с хорошей картинкой, но без омывателя.

Салон самый интересный и современный. Мягкого пластика нет, авторежим есть только у водительского стеклоподъемника.

Проекционный дисплей предлагает только Kia. На него выводится куча информации. В потолочной консоли не нашлось места очечнику. Освещение — на светодиодах.

Seltos и Taos сразу цепляют покупателя большими красочными дисплеями. Но в Таосе отсутствует копеечный очечник, а жесткий пластик — абсолютно везде; блок управления микроклиматом дебютировал в 2013‑м на Гольфе; подрулевые переключатели и клавиши на дверях еще старше.

Nissan Qashqai

Цифровой комбинации приборов на российских Ниссанах пока нет. Но к этим приборам не придерешься: читаются отлично. В нашем трио только Nissan располагает системой кругового обзора.

Передняя панель выдает возраст — например, некуда пристроить смартфон. Но явных эргономических промахов нет. Много кожаных вставок и мягкого пластика, что особенно приятно на фоне Селтоса и Таоса.

Клавиша ProPilot неспроста выделена цветом. На сегодня это самый продвинутый адаптивный «круиз» в сегменте, хотя и метеозависимый: в дождь перестает нормально работать. Плафон от старых Renault ужасен. Какой уж тут очечник? Экономия!

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Корейцы постарались лучше. У Селтоса самый современный образ не в ущерб эргономике, который дополнен проекционным дисплеем и вентиляцией сидений. Но климат-контроль однозонный, автодоводчик есть только у водительского стекла. Тоже нет очечника. И пластик такой же жесткий. Это предел для паркетника В‑класса?

Нет. Потому что немолодой Qashqai щедр на мягкую отделку. Причем не только пластиком, но и обтянутыми кожзамом отдельными панелями. В общем, если бы мягкость Кашкая соединить с продвинутостью Селтоса, то… То цена, наверно, стала бы вовсе запредельной. Но на ощупь Qashqai самый приятный .

Volkswagen Taos

Цифровая приборка предлагает три дизайна. Все отлично читаются, но не цепляют. Цвет окантовок может быть красным, синим или желтым. Камера у Таоса всего одна, зато — с омывателем.

Идеально по эргономике, но скучновато. И ноль мягкого пластика! Пока Taos выходил на рынок, конкурентное преимущество в виде предустановленного Яндекс.Навигатора улетучилось. Теперь он есть у всех, у кого имеется Android Auto и Apple CarPlay.

Судя по заглушке, передние сиденья взяты от Тигуана, но без функции массажа. Taos обделили и по сравнению с близнецом Кароком: даже копеечный скребок для льда пожалели, хотя крепление под него на лючке бензобака осталось. Лампы накаливания, отсутствие очечника — это Taos, почти самый дорогой в классе.

Эргономика

Надо ли вновь говорить, что быстрее и удобнее всего обустраиваешься на водительском месте Фольксвагена? Отменный профиль сиденья, регулировка поясничного упора по вылету и высоте, надежная боковая поддержка, классная комбинированная отделка. У Kia шире расставлены боковые валики и обивка полностью из экокожи, поэтому фиксация тела хуже.

Kia Seltos

Грамотное решение: вместе с отделкой салона из кожзама появляется вентиляция передних сидений. Второй ряд просторен. Зарядный разъем только один, зато самого популярного формата USB-А.

Nissan ничем удивить не может. У кресла короткая подушка без регулировки по углу наклона, средненький профиль и «непроветриваемая» кожа. Это точно технологии NASA, о которых рассказывает фирменная реклама? После нескольких часов за рулем устаешь несильно, но соперники комфортнее.

Nissan Qashqai

Переднее сиденье незатейливое и с короткой подушкой, хотя это особого дискомфорта не доставляет. По запасу места сзади Nissan — аутсайдер. Телефон зарядить негде.

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Второй ряд «японца» самый тесный. При посадке «сам за собой» при росте 186 см между коленом и спинкой переднего сиденья просовываю всего один палец. Для сравнения: в Селтосе два, в Таосе — четыре.

Зарядных разъемов на галерке Кашкая нет. Обогрев дивана внедряли в середине жизненного цикла модели, и получилось трагикомично: мало того, что клавиша одна и включает грелки сразу обеих половин — она еще и расположена спереди!

Слабым утешением в Ниссане может служить недоступная конкурентам панорамная крыша — большая, но не открывающаяся. У Фольксвагена потолок всегда глухой, у Kia в максимальной версии появляется олдскульный люк.

Volkswagen Taos

Переднее сиденье отделано комбинацией искусственной замши и кожи. Профиль отменный. Поясничный упор регулируется по вылету и высоте. Taos — чемпион по запасу места на втором ряду. USB-портов два, но это маломерки формата С. Как и у двух других машин, есть откидной подлокотник, однако только в Фольксвагене за ним прячется лючок для длинномеров.

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