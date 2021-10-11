Примерзшие ручки дверей, проблемы с запуском мотора, заклинивший ручник - только небольшой список проблем, с которыми регулярно сталкиваются автомобилисты при похолоданиях. Однако уже октябрь, сейчас думать о морозах неохота, скажут почти все из вас. И зря - как раз сегодня и надо готовиться.
На Tahoe в базовой комплектации пневматическая подвеска и колеса диаметром 20 дюймов, на которых он заметно мягче на ходу. На остальных версиях 22-дюймовые колеса. А Land Cruiser 300 лишился мотора V8. Вместо него «шестерка» с двойным наддувом: 415 сил вместо прежних 309 л.с. Поэтому в разгоне до сотни Крузак теперь выезжает из семи секунд.
Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) - большой тест «За рулем»
Новичок Volkswagen Taos и Kia Seltos молоды и технологичны. Nissan Qashqai на их фоне практически пенсионер. Смотрим, какой из них стоит своих (немалых!) денег.
Тестовые машины занимают промежуточное положение между В‑ и С‑сегментами — как по размерам, так и по ценам. Seltos с самым крутым для него силовым агрегатом (177 л.с., робот) тянет на 2,2 млн рублей. Qashqai (144 силы, вариатор) на сотню тысяч дороже. Taos (150 «лошадей», робот) — почти 2,4 млн рублей.
В тройке лидеров по объемам продаж среди паркетников В‑класса Hyundai Creta, Renault Duster и Лада XRAY. Наша троица подороже, но в топе сегмента тоже представлена — там и Seltos, и Qashqai. Taos раскрутиться пока не успел, но популярность его клона Skoda Karoq намекает, что и Фольксвагену быть хитом.
Kia Seltos Вышел на российский рынок полтора года назад. Сборка — в Калининграде. Уникальное разнообразие: три мотора, четыре коробки передач, два типа привода. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 1.6 (121–123 л.с.) от 1 299 900 ₽ 2.0 (150 л.с.) от 1 564 900 ₽ 1.6 турбо (177 л.с.) 1 974 900 ₽
Volkswagen Taos Клон паркетника Skoda Karoq — обе машины собирают в Нижнем Новгороде. Комплектация с базовым атмосферным мотором всего одна. Все опции завязаны на версию 1.4 TSI. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 1.6 (110 л.с.) от 1 694 900 ₽ 1.4 турбо (150 л.с.) от 1 924 900 ₽
Nissan Qashqai Дебютант 2013 года. Уже представлен новый Кашкай, но в Петербурге пока выпускается старый. После рестайлинга 2019 года отказались от дизеля. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 1.2 турбо (115 л.с.) от 1 615 000 ₽ 2.0 (144 л.с.) от 1 748 000 ₽
Интерьер
Глядя на Qashqai, не скажешь, что он не молод. Машина с такой внешностью вполне могла бы дебютировать и в этом году, а не в 2013‑м. Но интерьер с обилием старых клавиш явно устарел. Медиасистеме не помешал бы дисплей побольше нынешних 7 дюймов — не говоря уже о графике, которая не вписывается в современные требования. От селектора вариатора веет девяностыми.
Kia Seltos
На Seltos не ставят цифровую комбинацию приборов. И отлично! Аналоговые циферблаты и 7‑дюймовый дисплей между ними впору принимать за эталон.
На Seltos не ставят цифровую комбинацию приборов. И отлично! Аналоговые циферблаты и 7‑дюймовый дисплей между ними впору принимать за эталон.
Камера заднего вида — с хорошей картинкой, но без омывателя.
Камера заднего вида — с хорошей картинкой, но без омывателя.
Салон самый интересный и современный. Мягкого пластика нет, авторежим есть только у водительского стеклоподъемника.
Салон самый интересный и современный. Мягкого пластика нет, авторежим есть только у водительского стеклоподъемника.
Проекционный дисплей предлагает только Kia. На него выводится куча информации.
Проекционный дисплей предлагает только Kia. На него выводится куча информации.
В потолочной консоли не нашлось места очечнику. Освещение — на светодиодах.
В потолочной консоли не нашлось места очечнику. Освещение — на светодиодах.
Seltos и Taos сразу цепляют покупателя большими красочными дисплеями. Но в Таосе отсутствует копеечный очечник, а жесткий пластик — абсолютно везде; блок управления микроклиматом дебютировал в 2013‑м на Гольфе; подрулевые переключатели и клавиши на дверях еще старше.
Nissan Qashqai
Цифровой комбинации приборов на российских Ниссанах пока нет. Но к этим приборам не придерешься: читаются отлично.
Цифровой комбинации приборов на российских Ниссанах пока нет. Но к этим приборам не придерешься: читаются отлично.
В нашем трио только Nissan располагает системой кругового обзора.
В нашем трио только Nissan располагает системой кругового обзора.
Передняя панель выдает возраст — например, некуда пристроить смартфон. Но явных эргономических промахов нет. Много кожаных вставок и мягкого пластика, что особенно приятно на фоне Селтоса и Таоса.
Передняя панель выдает возраст — например, некуда пристроить смартфон. Но явных эргономических промахов нет. Много кожаных вставок и мягкого пластика, что особенно приятно на фоне Селтоса и Таоса.
Клавиша ProPilot неспроста выделена цветом. На сегодня это самый продвинутый адаптивный «круиз» в сегменте, хотя и метеозависимый: в дождь перестает нормально работать.
Клавиша ProPilot неспроста выделена цветом. На сегодня это самый продвинутый адаптивный «круиз» в сегменте, хотя и метеозависимый: в дождь перестает нормально работать.
Плафон от старых Renault ужасен. Какой уж тут очечник? Экономия!
Плафон от старых Renault ужасен. Какой уж тут очечник? Экономия!
Корейцы постарались лучше. У Селтоса самый современный образ не в ущерб эргономике, который дополнен проекционным дисплеем и вентиляцией сидений. Но климат-контроль однозонный, автодоводчик есть только у водительского стекла. Тоже нет очечника. И пластик такой же жесткий. Это предел для паркетника В‑класса?
Нет. Потому что немолодой Qashqai щедр на мягкую отделку. Причем не только пластиком, но и обтянутыми кожзамом отдельными панелями. В общем, если бы мягкость Кашкая соединить с продвинутостью Селтоса, то… То цена, наверно, стала бы вовсе запредельной. Но на ощупь Qashqai самый приятный.
Volkswagen Taos
Цифровая приборка предлагает три дизайна. Все отлично читаются, но не цепляют. Цвет окантовок может быть красным, синим или желтым.
Цифровая приборка предлагает три дизайна. Все отлично читаются, но не цепляют. Цвет окантовок может быть красным, синим или желтым.
Камера у Таоса всего одна, зато — с омывателем.
Камера у Таоса всего одна, зато — с омывателем.
Идеально по эргономике, но скучновато. И ноль мягкого пластика! Пока Taos выходил на рынок, конкурентное преимущество в виде предустановленного Яндекс.Навигатора улетучилось. Теперь он есть у всех, у кого имеется Android Auto и Apple CarPlay.
Идеально по эргономике, но скучновато. И ноль мягкого пластика! Пока Taos выходил на рынок, конкурентное преимущество в виде предустановленного Яндекс.Навигатора улетучилось. Теперь он есть у всех, у кого имеется Android Auto и Apple CarPlay.
Судя по заглушке, передние сиденья взяты от Тигуана, но без функции массажа. Taos обделили и по сравнению с близнецом Кароком: даже копеечный скребок для льда пожалели, хотя крепление под него на лючке бензобака осталось.
Судя по заглушке, передние сиденья взяты от Тигуана, но без функции массажа. Taos обделили и по сравнению с близнецом Кароком: даже копеечный скребок для льда пожалели, хотя крепление под него на лючке бензобака осталось.
Лампы накаливания, отсутствие очечника — это Taos, почти самый дорогой в классе.
Лампы накаливания, отсутствие очечника — это Taos, почти самый дорогой в классе.
Эргономика
Надо ли вновь говорить, что быстрее и удобнее всего обустраиваешься на водительском месте Фольксвагена? Отменный профиль сиденья, регулировка поясничного упора по вылету и высоте, надежная боковая поддержка, классная комбинированная отделка. У Kia шире расставлены боковые валики и обивка полностью из экокожи, поэтому фиксация тела хуже.
Kia Seltos
Грамотное решение: вместе с отделкой салона из кожзама появляется вентиляция передних сидений.
Грамотное решение: вместе с отделкой салона из кожзама появляется вентиляция передних сидений.
Второй ряд просторен. Зарядный разъем только один, зато самого популярного формата USB-А.
Второй ряд просторен. Зарядный разъем только один, зато самого популярного формата USB-А.
Nissan ничем удивить не может. У кресла короткая подушка без регулировки по углу наклона, средненький профиль и «непроветриваемая» кожа. Это точно технологии NASA, о которых рассказывает фирменная реклама? После нескольких часов за рулем устаешь несильно, но соперники комфортнее.
Nissan Qashqai
Переднее сиденье незатейливое и с короткой подушкой, хотя это особого дискомфорта не доставляет.
Переднее сиденье незатейливое и с короткой подушкой, хотя это особого дискомфорта не доставляет.
По запасу места сзади Nissan — аутсайдер. Телефон зарядить негде.
По запасу места сзади Nissan — аутсайдер. Телефон зарядить негде.
Второй ряд «японца» самый тесный. При посадке «сам за собой» при росте 186 см между коленом и спинкой переднего сиденья просовываю всего один палец. Для сравнения: в Селтосе два, в Таосе — четыре.
Зарядных разъемов на галерке Кашкая нет. Обогрев дивана внедряли в середине жизненного цикла модели, и получилось трагикомично: мало того, что клавиша одна и включает грелки сразу обеих половин — она еще и расположена спереди!
Слабым утешением в Ниссане может служить недоступная конкурентам панорамная крыша — большая, но не открывающаяся. У Фольксвагена потолок всегда глухой, у Kia в максимальной версии появляется олдскульный люк.
Volkswagen Taos
Переднее сиденье отделано комбинацией искусственной замши и кожи. Профиль отменный. Поясничный упор регулируется по вылету и высоте.
Переднее сиденье отделано комбинацией искусственной замши и кожи. Профиль отменный. Поясничный упор регулируется по вылету и высоте.
Taos — чемпион по запасу места на втором ряду. USB-портов два, но это маломерки формата С. Как и у двух других машин, есть откидной подлокотник, однако только в Фольксвагене за ним прячется лючок для длинномеров.
Taos — чемпион по запасу места на втором ряду. USB-портов два, но это маломерки формата С. Как и у двух других машин, есть откидной подлокотник, однако только в Фольксвагене за ним прячется лючок для длинномеров.