Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — журнал За рулем

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Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) - большой тест «За рулем»

Новичок Volkswagen Taos и Kia Seltos молоды и технологичны. Nissan Qashqai на их фоне практически пенсионер. Смотрим, какой из них стоит своих (немалых!) денег.

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Тестовые машины занимают промежуточное положение между В‑ и С‑сегментами — как по размерам, так и по ценам. Seltos с самым крутым для него силовым агрегатом (177 л.с., робот) тянет на 2,2 млн рублей. Qashqai (144 силы, вариатор) на сотню тысяч дороже. Taos (150 «лошадей», робот) — почти 2,4 млн рублей.

В тройке лидеров по объемам продаж среди паркетников В‑класса Hyundai Creta, Renault Duster и Лада XRAY. Наша троица подороже, но в топе сегмента тоже представлена — там и Seltos, и Qashqai. Taos раскрутиться пока не успел, но популярность его клона Skoda Karoq намекает, что и Фольксвагену быть хитом.

Kia Seltos
Вышел на российский рынок полтора года назад. Сборка — в Калининграде. Уникальное разнообразие: три мотора, четыре коробки передач, два типа привода.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
1.6 (121–123 л.с.) от 1 299 900 ₽
2.0 (150 л.с.) от 1 564 900 ₽
1.6 турбо (177 л.с.) 1 974 900 ₽		Volkswagen Taos
Клон паркетника Skoda Karoq — обе машины собирают в Нижнем Новгороде. Комплектация с базовым атмосферным мотором всего одна. Все опции завязаны на версию 1.4 TSI.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
1.6 (110 л.с.) от 1 694 900 ₽
1.4 турбо (150 л.с.) от 1 924 900 ₽		Nissan Qashqai
Дебютант 2013 года. Уже представлен новый Кашкай, но в Петербурге пока выпускается старый. После рестайлинга 2019 года отказались от дизеля.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
1.2 турбо (115 л.с.) от 1 615 000 ₽
2.0 (144 л.с.) от 1 748 000 ₽

Интерьер

Глядя на Qashqai, не скажешь, что он не молод. Машина с такой внешностью вполне могла бы дебютировать и в этом году, а не в 2013‑м. Но интерьер с обилием старых клавиш явно устарел. Медиасистеме не помешал бы дисплей побольше нынешних 7 дюймов — не говоря уже о графике, которая не вписывается в современные требования. От селектора вариатора веет девяностыми.

Kia Seltos

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»На Seltos не ставят цифровую комбинацию приборов. И отлично! Аналоговые циферблаты и 7‑дюймовый дисплей между ними впору принимать за эталон.
На Seltos не ставят цифровую комбинацию приборов. И отлично! Аналоговые циферблаты и 7‑дюймовый дисплей между ними впору принимать за эталон.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Камера заднего вида — с хорошей картинкой, но без омывателя.
Камера заднего вида — с хорошей картинкой, но без омывателя.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Салон самый интересный и современный. Мягкого пластика нет, авторежим есть только у водительского стеклоподъемника.
Салон самый интересный и современный. Мягкого пластика нет, авторежим есть только у водительского стеклоподъемника.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Проекционный дисплей предлагает только Kia. На него выводится куча информации.
Проекционный дисплей предлагает только Kia. На него выводится куча информации.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»В потолочной консоли не нашлось места очечнику. Освещение — на светодиодах.
В потолочной консоли не нашлось места очечнику. Освещение — на светодиодах.

Seltos и Taos сразу цепляют покупателя большими красочными дисплеями. Но в Таосе отсутствует копеечный очечник, а жесткий пластик — абсолютно везде; блок управления микроклиматом дебютировал в 2013‑м на Гольфе; подрулевые переключатели и клавиши на дверях еще старше.

Nissan Qashqai

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Цифровой комбинации приборов на российских Ниссанах пока нет. Но к этим приборам не придерешься: читаются отлично.
Цифровой комбинации приборов на российских Ниссанах пока нет. Но к этим приборам не придерешься: читаются отлично.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»В нашем трио только Nissan располагает системой кругового обзора.
В нашем трио только Nissan располагает системой кругового обзора.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Передняя панель выдает возраст — например, некуда пристроить смартфон. Но явных эргономических промахов нет. Много кожаных вставок и мягкого пластика, что особенно приятно на фоне Селтоса и Таоса.
Передняя панель выдает возраст — например, некуда пристроить смартфон. Но явных эргономических промахов нет. Много кожаных вставок и мягкого пластика, что особенно приятно на фоне Селтоса и Таоса.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Клавиша ProPilot неспроста выделена цветом. На сегодня это самый продвинутый адаптивный «круиз» в сегменте, хотя и метеозависимый: в дождь перестает нормально работать.
Клавиша ProPilot неспроста выделена цветом. На сегодня это самый продвинутый адаптивный «круиз» в сегменте, хотя и метеозависимый: в дождь перестает нормально работать.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Плафон от старых Renault ужасен. Какой уж тут очечник? Экономия!
Плафон от старых Renault ужасен. Какой уж тут очечник? Экономия!

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Корейцы постарались лучше. У Селтоса самый современный образ не в ущерб эргономике, который дополнен проекционным дисплеем и вентиляцией сидений. Но климат-контроль однозонный, автодоводчик есть только у водительского стекла. Тоже нет очечника. И пластик такой же жесткий. Это предел для паркетника В‑класса?

Нет. Потому что немолодой Qashqai щедр на мягкую отделку. Причем не только пластиком, но и обтянутыми кожзамом отдельными панелями. В общем, если бы мягкость Кашкая соединить с продвинутостью Селтоса, то… То цена, наверно, стала бы вовсе запредельной. Но на ощупь Qashqai самый приятный.

Volkswagen Taos

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Цифровая приборка предлагает три дизайна. Все отлично читаются, но не цепляют. Цвет окантовок может быть красным, синим или желтым.
Цифровая приборка предлагает три дизайна. Все отлично читаются, но не цепляют. Цвет окантовок может быть красным, синим или желтым.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Камера у Таоса всего одна, зато — с омывателем.
Камера у Таоса всего одна, зато — с омывателем.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Идеально по эргономике, но скучновато. И ноль мягкого пластика! Пока Taos выходил на рынок, конкурентное преимущество в виде предустановленного Яндекс.Навигатора улетучилось. Теперь он есть у всех, у кого имеется Android Auto и Apple CarPlay.
Идеально по эргономике, но скучновато. И ноль мягкого пластика! Пока Taos выходил на рынок, конкурентное преимущество в виде предустановленного Яндекс.Навигатора улетучилось. Теперь он есть у всех, у кого имеется Android Auto и Apple CarPlay.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Судя по заглушке, передние сиденья взяты от Тигуана, но без функции массажа. Taos обделили и по сравнению с близнецом Кароком: даже копеечный скребок для льда пожалели, хотя крепление под него на лючке бензобака осталось.
Судя по заглушке, передние сиденья взяты от Тигуана, но без функции массажа. Taos обделили и по сравнению с близнецом Кароком: даже копеечный скребок для льда пожалели, хотя крепление под него на лючке бензобака осталось.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Лампы накаливания, отсутствие очечника — это Taos, почти самый дорогой в классе.
Лампы накаливания, отсутствие очечника — это Taos, почти самый дорогой в классе.

Эргономика

Надо ли вновь говорить, что быстрее и удобнее всего обустраиваешься на водительском месте Фольксвагена? Отменный профиль сиденья, регулировка поясничного упора по вылету и высоте, надежная боковая поддержка, классная комбинированная отделка. У Kia шире расставлены боковые валики и обивка полностью из экокожи, поэтому фиксация тела хуже.

Kia Seltos

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Грамотное решение: вместе с отделкой салона из кожзама появляется вентиляция передних сидений.
Грамотное решение: вместе с отделкой салона из кожзама появляется вентиляция передних сидений.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Второй ряд просторен. Зарядный разъем только один, зато самого популярного формата USB-А.
Второй ряд просторен. Зарядный разъем только один, зато самого популярного формата USB-А.

Nissan ничем удивить не может. У кресла короткая подушка без регулировки по углу наклона, средненький профиль и «непроветриваемая» кожа. Это точно технологии NASA, о которых рассказывает фирменная реклама? После нескольких часов за рулем устаешь несильно, но соперники комфортнее.

Nissan Qashqai

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Переднее сиденье незатейливое и с короткой подушкой, хотя это особого дискомфорта не доставляет.
Переднее сиденье незатейливое и с короткой подушкой, хотя это особого дискомфорта не доставляет.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»По запасу места сзади Nissan — аутсайдер. Телефон зарядить негде.
По запасу места сзади Nissan — аутсайдер. Телефон зарядить негде.

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Второй ряд «японца» самый тесный. При посадке «сам за собой» при росте 186 см между коленом и спинкой переднего сиденья просовываю всего один палец. Для сравнения: в Селтосе два, в Таосе — четыре.

Зарядных разъемов на галерке Кашкая нет. Обогрев дивана внедряли в середине жизненного цикла модели, и получилось трагикомично: мало того, что клавиша одна и включает грелки сразу обеих половин — она еще и расположена спереди!

Слабым утешением в Ниссане может служить недоступная конкурентам панорамная крыша — большая, но не открывающаяся. У Фольксвагена потолок всегда глухой, у Kia в максимальной версии появляется олдскульный люк.

Volkswagen Taos

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Переднее сиденье отделано комбинацией искусственной замши и кожи. Профиль отменный. Поясничный упор регулируется по вылету и высоте.
Переднее сиденье отделано комбинацией искусственной замши и кожи. Профиль отменный. Поясничный упор регулируется по вылету и высоте.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»Taos — чемпион по запасу места на втором ряду. USB-портов два, но это маломерки формата С. Как и у двух других машин, есть откидной подлокотник, однако только в Фольксвагене за ним прячется лючок для длинномеров.
Taos — чемпион по запасу места на втором ряду. USB-портов два, но это маломерки формата С. Как и у двух других машин, есть откидной подлокотник, однако только в Фольксвагене за ним прячется лючок для длинномеров.

Как едут кроссоверы, читайте на следующей странице.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»

Новичок Volkswagen Taos и Kia Seltos молоды и технологичны. Nissan Qashqai на их фоне практически пенсионер. Смотрим, какой из них стоит своих (немалых!) денег.

Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283380Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283384Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283375Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283381Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283379Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283392Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283396Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283386Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283393Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283391Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283404Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283408Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283399Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283405Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283403Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283376Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283378Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283388Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283389Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283400Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283401Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283374Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283383Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283382Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283387Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283395Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283394Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283398Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283407Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283406Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283373Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283377Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283385Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283390Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283397Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283402Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем» — фото 1283372Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»
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Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»
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